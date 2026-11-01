Đóng cọc dài tới 70 m xuyên lớp bùn sét, hút chân không cho đất cố kết: Cảng nước sâu đón tàu 250.000 tấn ở Cái Mép chuẩn bị nâng công suất lên 3 triệu TEU

Bến cảng 1.150 m nằm trên một bãi bồi ngập triều

Cảng nước sâu Gemalink nằm bên sông Cái Mép, thuộc khu Cái Mép Hạ (trước đây thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là TP.HCM). Chủ đầu tư là Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link (Gemalink), liên doanh giữa Tập đoàn Gemadept (mã GMD) và hãng tàu CMA CGM của Pháp. Tập đoàn Gemadept sở hữu 50% tỷ lệ quyền biểu quyết và 65,13% tỷ lệ lợi ích tại Gemalink.

Toàn bộ dự án cảng nước sâu Gemalink có quy mô 1.150m cầu cảng bến chính, tổng diện tích 93ha (gồm 71,6ha diện tích đất và 21,4ha diện tích mặt nước). Trong đó, giai đoạn 1 đã thi công và đưa vào sử dụng 800m cầu cảng chính cùng 190m cầu cảng khác; khai thác diện tích vùng đất cảng 33ha, tiếp nhận được tàu trọng tải đến 232.000 tấn.

Tháng 4/2026, Cảng nước sâu Gemalink được tổ chức lễ động thổ giai đoạn 2. Giai đoạn 2 của dự án sẽ được xây dựng bổ sung cầu cảng chính dài 285m tiếp nhận cỡ tàu 250.000 DWT, cầu cảng thượng lưu dài 359m tiếp nhận cỡ tàu 150.000 DWT, cầu cảng sà lan dài 390m tiếp nhận tàu/sà lan 5.661 DWT. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 khoảng 8.361 tỷ đồng.

Dự án Gemalink giai đoạn 2 sau khi hoàn thành sẽ đưa công suất của cảng đạt hơn 3 triệu TEU/năm.

Theo danh mục công trình do Hội Địa kỹ thuật Việt Nam công bố trên trang của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật quốc tế (ISSMGE), Gemalink là cảng biển loại đặc biệt, có bến chính dài 1.150 m và độ sâu trước bến −16,5 m, tiếp nhận được tàu tới 250.000 DWT. Gemadept cho biết đây là một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng đón tàu cỡ này, tương đương khoảng 24.000 TEU.

Khó khăn lớn nhất của công trình nằm dưới mặt đất. Theo trang dự án của Menard, nhà thầu xử lý nền của Pháp, khu vực xây cảng phần lớn là bãi bồi ngập theo triều, phủ bởi lớp sét mềm sâu 36 m. Mặt bằng cần được nâng cao thêm 3–5 m so với mực ngập lũ. Hội Địa kỹ thuật Việt Nam đánh giá các lớp đất yếu tại đây dày hơn 50 m, và xếp Gemalink vào nhóm những công trình hạ tầng có thách thức địa kỹ thuật đáng chú ý nhất Việt Nam, bên cạnh Landmark 81, hầm Thủ Thiêm hay tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên.

Dự án khởi công năm 2010, nhưng đến năm 2012 phải tạm dừng do khó khăn kinh tế. Năm 2017 Gemadept tái cấu trúc, bán vốn tại một số công ty thành viên để ưu tiên nguồn lực, rồi khởi động lại công trường năm 2018.

Hơn 1.400 cọc, lớp gia tải 12 m và nền đất lún 6 m

Theo Hội Địa kỹ thuật Việt Nam, để đưa tải trọng của bến cảng xuống lớp đất chịu lực bên dưới, nhà thầu đã đóng 1.217 cọc ống bê tông dự ứng lực cường độ cao (PHC) dài từ 52 đến 66 m, cùng 221 cọc thép đóng xiên dài từ 54 đến 70 m. Phía sau bến là một bức tường cọc khoan nhồi liền nhau gồm 181 khoang, sâu từ 35 đến 40 m.

Phần bãi phía sau, nơi xếp hàng nghìn container, được xử lý bằng phương pháp gia tải trước kết hợp bấc thấm. Bấc thấm, tức các dải vật liệu thoát nước chế tạo sẵn, được cắm thẳng đứng xuống lớp đất sét. Phía trên là khối gia tải cao tới 12 m để ép nước trong đất thoát ra theo bấc thấm, giúp nền cố kết nhanh hơn. Một số khu vực còn được hút chân không để rút ngắn thời gian. Theo số liệu quan trắc Hội Địa kỹ thuật Việt Nam công bố, độ lún cố kết sơ cấp ghi nhận được tại công trường lên tới 6 m. Đây là mức lún chủ động trong quá trình xử lý nền, diễn ra trước khi xây dựng bãi và đưa cảng vào khai thác.

Riêng dải bờ sông sát bến, nơi vừa phải gia cố nền vừa phải đóng cọc, được Menard xử lý bằng công nghệ cố kết chân không Menard Vacuum trên diện tích rộng 60 m, dài 600 m. Theo Menard, giải pháp này được chọn thay cho phương án trộn xi măng vào đất ban đầu vì có chi phí cạnh tranh hơn. Màng kín phủ trên mặt đất giúp hút không khí và nước ra khỏi nền, nên không cần đắp khối gia tải cao sát mép sông. Menard cho biết cọc của bến cảng vẫn có thể đóng cách khu vực đang hút chân không chỉ vài mét, nhờ đó hai hạng mục có thể thi công song song.

6,5 triệu TEU sau 5 năm và động lực tăng trưởng của Gemadept

Gemalink đi vào vận hành từ tháng 1/2021. Theo Gemadept, trong 5 năm 2021–2025 cảng đã đón 2.018 lượt tàu, trong đó gần 70% là tàu lớn có trọng tải từ 160.000 đến 232.066 DWT. Tổng sản lượng hàng thông qua đạt 6,5 triệu TEU, với mức tăng trưởng hằng năm hai con số. Hội Địa kỹ thuật Việt Nam ghi nhận ngày 30/3/2023, cảng đón tàu OOCL Spain có sức chở 24.188 TEU. Tháng 4/2026, CMA CGM cho biết Gemalink đang xử lý khoảng 1,7 triệu TEU mỗi năm và đã hoạt động hết công suất.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), sản lượng container qua Gemalink trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của cảng đạt 532 tỷ đồng, tăng 67%. ACBS đánh giá Gemalink là động lực tăng trưởng cốt lõi của Gemadept, đồng thời là cảng nước sâu duy nhất tại Cái Mép còn dư địa để mở rộng công suất trong 5 năm tới.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Gemadept ghi nhận doanh thu thuần 2.210 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế 586 tỷ đồng, tăng 36%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 5.424 tỷ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.977 tỷ đồng, tăng 68%, vượt 6% kế hoạch cả năm.