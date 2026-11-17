Tỷ phú Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Hơn 180.200 người đã ký đơn kiến nghị đòi đưa ông Huang trở lại. Tỷ phú Elon Musk công khai ủng hộ chiến dịch này, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không phản đối việc ông Huang được phục chức CEO. Hàng nghìn người tự nhận là nhân viên Nvidia cũng tham gia lời kêu gọi, dù các chuyên gia quản trị doanh nghiệp và một số nhà đầu tư cảnh báo rằng việc đưa ông trở lại trước khi các cuộc điều tra hoàn tất có thể khiến công ty đối mặt với những rủi ro mới.

Làn sóng ủng hộ ông Huang đã biến câu chuyện kế nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp thành phép thử về khả năng Nvidia tách mình khỏi một nhà sáng lập có tầm ảnh hưởng sâu rộng, không chỉ đối với nhân viên – trong đó có những người hết lòng trung thành với vị CEO cũ – mà còn với các cổ đông, Thung lũng Silicon, chuỗi cung ứng Đài Loan (Trung Quốc) và giới chức tại Washington.

Ngày 16/11, tòa nhà chọc trời cao nhất Đài Loan - Taipei 101, được thắp sáng với những thông điệp như “Đài Loan yêu quý Jensen”. Một số cổ đông lớn có tiếng nói, như Gavin Baker của Atreides Management và Brad Gerstner - CEO của Altimeter Capital Management, kêu gọi Nvidia không nên vội vàng tìm người thay thế ông trước khi toàn bộ sự việc được làm sáng tỏ.

Sự ủng hộ lớn dành cho cựu CEO diễn ra trong bối cảnh các cơ quan tình báo Mỹ vẫn đang nỗ lực xác định vai trò thực sự của Alice Huang.

Theo các nguồn tin, những bằng chứng thu thập được cho đến nay cho thấy nhiều khả năng bà là một nguồn tin tình báo, tức người cung cấp thông tin, chứ không phải một điệp viên được đào tạo bài bản.

Cổ phiếu Nvidia giảm 3,7% trong phiên giao dịch 16/11, một ngày trước khi nhà sản xuất chip này công bố kết quả kinh doanh quý 3.

Chiến dịch mang tên “Stand With Jensen” (Đứng về phía Jensen) công bố danh sách những người ký tên, trong đó có tỷ phú Elon Musk, Amjad Masad - CEO của Replit; và Tim Sweeney - CEO của Epic Games.

Trang web của chiến dịch cho biết, hơn 8.800 người ký tên tự nhận là nhân viên hiện tại của Nvidia và hơn 94.000 người tự nhận là cổ đông. Tuy nhiên, trang web cũng lưu ý rằng thông tin về mối quan hệ nghề nghiệp do người tham gia tự khai báo và chưa được xác minh độc lập.

Bức thư ngỏ đăng trên trang web viết: “Chúng tôi là những nhân viên hiện tại và cựu nhân viên NVIDIA, đối tác, cổ đông và những người ủng hộ. Chúng tôi viết thư này với lòng biết ơn dành cho Jensen Huang và đưa ra một yêu cầu rõ ràng đối với Hội đồng quản trị: Hãy đưa Jensen trở lại trong khi cuộc điều tra độc lập xác minh sự thật”.

Thông điệp ủng hộ tỷ phú Jensen Huang trên toà nhà ở Đài Bắc ngày 16/11. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump nắm nhiều cổ phiếu Nvidia

Ông Huang từ chức hôm 12/11, sau khi xuất hiện các thông tin về những mối quan hệ tình cảm với nhân viên, trong đó có một người trực tiếp báo cáo công việc cho ông. Sự việc đã đẩy gã khổng lồ chip AI vào khủng hoảng và gây chấn động toàn ngành công nghiệp mà ông từng góp phần thúc đẩy phát triển bằng nguồn vốn và tầm ảnh hưởng của mình.

“Tôi nghĩ ông ấy đã học được một bài học lớn”, ông Trump phát biểu ngày 16/11.

Theo bài viết của Washington Post, các giao dịch chứng khoán được cho là của ông Trump trong năm nay cho thấy tính đến cuối tháng 8, ông có thể nắm giữ lượng cổ phiếu Nvidia trị giá từ 13 triệu - 62 triệu USD. Thông tin này dựa trên việc rà soát các bản kê khai tài chính của ông.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi Nvidia bổ nhiệm một người bên ngoài công ty làm CEO kế nhiệm. Ông cho rằng công ty cần “thay đổi mạnh mẽ” sau khi ông Huang rời vị trí lãnh đạo.

Các nhà đầu tư tổ chức có thể là nhóm khó thuyết phục hơn. Richard Windsor, một nhà nghiên cứu công nghệ độc lập, dự đoán các nhà đầu tư tổ chức lớn của Nvidia sẽ phản đối việc ông Huang trở lại khi các cuộc điều tra vẫn chưa có kết luận, do những rủi ro pháp lý và sự bất ổn mà quyết định này có thể gây ra.

“Họ rất ngại rủi ro”, Windsor nói. Tuy nhiên, ông cũng cho biết quan điểm cá nhân của mình là các cổ đông Nvidia cuối cùng sẽ có lợi hơn nếu ông Huang trở lại, nhờ những mối quan hệ mà ông đã xây dựng với khách hàng và nhà cung cấp của công ty, đặc biệt là TSMC – doanh nghiệp sản xuất những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia.