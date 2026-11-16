Jensen Huang tưởng đã "lật ngược tình thế đến 99%", ai ngờ pha đánh úp vào phút chót khiến ông chịu thua hoàn toàn

Bí mật kéo dài 1 năm

Đó là thời điểm tháng 9/2025, khi tờ The New York Times liên hệ với Nvidia để hỏi về Megaspeed – doanh nghiệp tại Singapore được điều hành bởi Alice Huang - ông Jensen Huang đã tỏ ra kích động.

Tờ Times khi đó đang đưa tin rằng ông Huang, CEO của hãng sản xuất chip Nvidia, có mối quan hệ thân thiết với người phụ nữ này.

Ông Huang – người mà các nhân viên Nvidia mô tả là có thể nổi cơn thịnh nộ dữ dội như núi lửa phun trào – muốn biết tờ Times đang ám chỉ điều gì. Dù không phủ nhận việc quen biết người phụ nữ này, ông tỏ ra khó chịu trước gợi ý rằng cả hai có quan hệ gần gũi, theo lời những người am hiểu cuộc trao đổi.

Nvidia lập tức dựng lên thế phòng thủ quyết liệt. Madison Huang, con gái ông Huang và cũng là người giữ vai trò chánh văn phòng cho cha mình, đã thúc giục đội ngũ truyền thông của công ty phản bác mạnh mẽ. Họ cũng có thêm lực lượng chi viện là công ty truyền thông khủng hoảng mang tên Heller.

Tất cả đều quả quyết rằng ông Huang và người phụ nữ đến từ Megaspeed chỉ có mối quan hệ công việc đơn thuần.

Trong suốt 13 tháng tiếp theo, ông Huang vẫn giữ nguyên lời giải thích này, ngay cả sau khi tờ Times đưa tin vào tháng trước rằng Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo cho thấy bà Huang đang bí mật làm việc cho cơ quan gián điệp của Trung Quốc.

Thế nhưng, vào cuối tuần qua, trước những tiết lộ mới về mối quan hệ, ông Huang cuối cùng đã phải thú nhận với trưởng ban pháp chế của Nvidia. Rốt cuộc, ông thực sự đã ngoại tình với người phụ nữ đó, những người nắm rõ các cuộc thảo luận cho biết.

Mối quan hệ với nữ lãnh đạo Megaspeed không phải là bí mật duy nhất của ông Huang.

Vài ngày sau, một phóng viên của tờ Times đã gọi điện cho ông Huang để chất vấn về mối quan hệ ngoài luồng thứ hai. Lần này, đối tượng là một nữ giám đốc điều hành báo cáo trực tiếp cho ông.

Hội đồng quản trị Nvidia ngay sau đó đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để bàn về tương lai của ông Huang tại công ty. Dẫu vậy, thật khó có thể hình dung một Nvidia không có ông.

Chưa đầy 24 giờ sau, ông Huang tuyên bố từ chức.

Đây là câu chuyện được The New York Times thu thập từ các tài liệu cùng những cuộc trao đổi với hơn 100 nhân vật, bao gồm các lãnh đạo đương nhiệm lẫn cựu lãnh đạo của Nvidia và các quan chức chính phủ giấu tên – về cách bí mật của ông Huang dần bị phơi bày ra ánh sáng.

Jensen Huang không biết bí mật của mình bị rò rỉ

Sau khi bài báo về Megaspeed và mối quan hệ giữa ông Huang với bà Alice Huang được đăng tải vào tháng 10 năm ngoái, Nvidia đã thay đổi cách báo cáo doanh thu theo khu vực địa lý.

Singapore biến mất khỏi các báo cáo tài chính của hãng khi công ty chuyển sang thống kê doanh thu dựa trên "trụ sở chính của khách hàng" thay vì "địa điểm xuất hóa đơn".

Trước đó, Nvidia từng giải thích rằng các khách hàng lớn thường thanh toán hóa đơn qua Singapore – nơi có mức thuế thấp hơn – nhưng hàng hóa "hầu như luôn được vận chuyển đến nơi khác".

Ông Huang không hề hay biết rằng bí mật của mình đang bắt đầu rò rỉ.

Ngay cả sau khi tờ Times đưa tin vào tháng 10/2025 rằng Megaspeed đang bị điều tra vì buôn lậu chip sang Trung Quốc, Nvidia vẫn tiếp tục làm ăn với công ty này. Và ông Huang vẫn duy trì mối quan hệ với bà Huang, theo các quan chức Mỹ từng tiếp cận hồ sơ tình báo.

Cuối tháng trước, tờ Times đã liên hệ với Nvidia để xin bình luận về một bài phóng sự lần đầu tiên công khai tiết lộ việc bà Huang đang bị chính phủ Mỹ giám sát vì cáo buộc là điệp viên Trung Quốc.

Ông Huang nói với những người xung quanh rằng đây là lần đầu tiên ông biết việc chính phủ Mỹ đã theo dõi mối quan hệ giữa ông với bà Huang.

Nvidia vẫn tiếp tục khẳng định rằng công ty thuê bà Huang – tức Megaspeed – cũng giống như bao khách hàng khu vực khác, bác bỏ các cáo buộc cho rằng công ty Singapore này buôn lậu chip sang Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cũng bác bỏ các cáo buộc gián điệp. Bà Alice Huang cũng không bình luận.

Ông Huang cũng tự lên tiếng bảo vệ mình. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg News , ông khẳng định các tương tác của ông với bà Huang "hoàn toàn bình thường và không có gì bất thường".

Các hãng truyền thông khác lập tức nhập cuộc đưa tin. Nvidia lại huy động Heller – công ty truyền thông khủng hoảng đã làm việc cho gia đình ông Huang từ đầu năm 2025 – vào cuộc hỗ trợ một lần nữa.

Công ty này chuyên đại diện cho các nhân vật tầm cỡ, với danh sách khách hàng cũ bao gồm Harvey Weinstein, Anthony Weiner.

Ngày 6/11, tờ Times đưa tin về bản ghi nhớ của Ngoại trưởng Rubio và cho biết tình báo Mỹ đã xác định bà Huang làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc.

Tối muộn hôm đó, tờ Financial Times đưa tin chính phủ Mỹ tin rằng mối quan hệ giữa ông Huang với người phụ nữ này mang tính chất tình cảm nam nữ.

Tim Teter, trưởng ban pháp chế của Nvidia – người bấy lâu nay vẫn đứng ra bảo vệ ông Huang – đã tới nhà riêng của ông Huang ở Woodside, bang California. Tại đây, ông Huang đã thú nhận sự thật, theo những người nắm rõ diễn biến đêm hôm đó.

Khi ấy, con gái ông là Madison đang trên chuyến bay tới Hàn Quốc. Cô có lịch trình tham dự một sự kiện A.I. và gặp gỡ các quan chức địa phương. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa hạ cánh, cô đã được báo tin và được khuyên nên bay trở về nhà ngay lập tức.

Sau lời thú nhận của ông Huang, ông Teter đã thúc giục Hội đồng quản trị Nvidia hành động. Hội đồng quản trị và ông Huang đã soạn thảo riêng rẽ các tuyên bố công khai. Hội đồng quản trị khẳng định họ "hoàn toàn tin tưởng vào Jensen", ngay cả khi đang lên kế hoạch thuê một công ty luật bên ngoài để điều tra vụ việc.

Ông Huang gửi lời xin lỗi trong một thông điệp gửi toàn công ty. Ông cam kết sẽ giành lại niềm tin của nhân viên và Hội đồng quản trị. Ở góc độ riêng tư, ông trấn an những người xung quanh, bao gồm cả ông Teter – người sau đó đã báo cáo lại với Hội đồng quản trị – rằng không hề có bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng nào khác ngoài Alice Huang.

Trong vài ngày tiếp theo, ông Huang nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi động viên từ bạn bè, chẳng hạn như Elon Musk của Tesla và SpaceX, Sam Altman của OpenAI hay nhà tài phiệt Larry Fink. Tổng thống Trump cũng gọi cho ông với một lời khuyên ngắn gọn: Hãy chiến đấu.

Một số đồng minh bắt đầu vạch kế hoạch lật ngược tình thế. Ông Huang nói với nhiều người trong số họ rằng người phụ nữ kia không phải gián điệp, mà chỉ đơn thuần là một khách hàng làm ăn.

Giọt nước tràn ly

Thế nhưng, bốn ngày sau, tờ Times lại liên hệ với công ty và ông Huang để hỏi về một vụ ngoại tình khác. Lần này là với một người phụ nữ báo cáo công việc trực tiếp cho ông: Kimberly Powell, 48 tuổi, người đứng đầu mảng y tế của Nvidia. Cả hai từng bị ống kính máy quay ghi lại khoảnh khắc thân mật trong kỳ hội nghị thường niên của Nvidia tại San Jose.

Ngay sau khi thông tin vỡ lở, Hội đồng quản trị gồm 10 thành viên đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Các thành viên kết nối trực tuyến từ nhiều nơi và cân nhắc một quyết định mà chưa ai trong số họ từng nghĩ mình sẽ phải đưa ra.

Việc lộ ra thêm một mối quan hệ ngoài luồng nữa cho thấy ông Huang – người suốt nhiều năm qua luôn ca ngợi bộ quy tắc ứng xử của công ty – đã chính tay phá vỡ những quy tắc đó. Đầu tiên là mối quan hệ với một khách hàng. Tiếp theo là mối quan hệ với một nhân viên dưới quyền.

Nhưng trong thế giới quản trị doanh nghiệp, điều tồi tệ nhất mà một CEO có thể làm là nói dối, đặc biệt là giữa lúc khủng hoảng. Đó chính là lý do khiến họ bị sa thải.

Sáng hôm sau, công ty thông báo ông Huang đã từ chức. Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) của công ty, làm Giám đốc điều hành tạm quyền.

Ông Huang buộc phải từ bỏ sự nghiệp cả đời mình.

Trong loạt cuộc phỏng vấn hồi tháng trước với nhà báo Emily Chang của đài Bloomberg TV, ông Huang từng thừa nhận đây là một vị trí chịu áp lực cực lớn và đòi hỏi sự hy sinh.

"Đó không thể là một công việc dễ dàng," ông nói. "Đó cũng không phải là công việc mà bạn có thể xem nhẹ hay coi là điều hiển nhiên."

Khi ấy, ông còn nói thêm rằng mình hy vọng sẽ gắn bó với công ty thêm 20 năm nữa.



