Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo nguy cơ Nvidia mất đối tác chiến lược

| | Kinh tế số

Tỷ phú Elon Musk cảnh báo Nvidia có thể mất một số đối tác chiến lược nếu CEO Jensen Huang rời vị trí, do nhiều thỏa thuận dựa trên quan hệ cá nhân.


Theo cảnh báo của Tỷ phú Elon Musk, tập đoàn sản xuất chip Nvidia có nguy cơ đánh mất một số thỏa thuận quan trọng, sau khi ông Jensen Huang rời vị trí Giám đốc điều hành.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, vị Giám đốc của Tesla nhận định ông Huang đã điều hành chuỗi cung ứng của Nvidia rất xuất sắc. Tuy nhiên, nhiều thỏa thuận quan trọng của công ty chủ yếu dựa trên quan hệ và cam kết cá nhân với ông Huang, thay vì các hợp đồng bằng văn bản.

Theo ông Elon Musk, việc ông Huang rời đi có thể khiến Nvidia mất một số đối tác chiến lược.

Ông Jensen Huang từ chức hôm 12/11, sau những tiết lộ liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân và những lo ngại lộ bí mật công nghệ. Diễn biến này đẩy Nvidia vào khủng hoảng và gây chấn động ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Theo Quỳnh Anh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nvidia giữ cam kết cung cấp 260.000 GPU cho Hàn Quốc bất chấp CEO từ chức

Nvidia giữ cam kết cung cấp 260.000 GPU cho Hàn Quốc bất chấp CEO từ chức Nổi bật

FBI báo động công cụ AI giúp kẻ tay mơ đột nhập mạng trong 3 giờ

FBI báo động công cụ AI giúp kẻ tay mơ đột nhập mạng trong 3 giờ Nổi bật

Cơ quan thuế đang quản lý hơn 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên mạng

Cơ quan thuế đang quản lý hơn 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên mạng

13:52 , 16/11/2026
Kẻ lừa đảo gặp chiêu bài đảo chiều: Bị hàng trăm nghìn bot AI “giả ngu” giăng bẫy ngược

Kẻ lừa đảo gặp chiêu bài đảo chiều: Bị hàng trăm nghìn bot AI “giả ngu” giăng bẫy ngược

13:49 , 16/11/2026
Jensen Huang đang cân nhắc khả năng trở lại vị trí CEO Nvidia

Jensen Huang đang cân nhắc khả năng trở lại vị trí CEO Nvidia

11:56 , 16/11/2026
Vì sao đặt phòng khách sạn bằng điện thoại có thể rẻ hơn máy tính?

Vì sao đặt phòng khách sạn bằng điện thoại có thể rẻ hơn máy tính?

11:15 , 16/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên