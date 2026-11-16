Cảnh báo nguy cơ Nvidia mất đối tác chiến lược





Theo cảnh báo của Tỷ phú Elon Musk, tập đoàn sản xuất chip Nvidia có nguy cơ đánh mất một số thỏa thuận quan trọng, sau khi ông Jensen Huang rời vị trí Giám đốc điều hành.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, vị Giám đốc của Tesla nhận định ông Huang đã điều hành chuỗi cung ứng của Nvidia rất xuất sắc. Tuy nhiên, nhiều thỏa thuận quan trọng của công ty chủ yếu dựa trên quan hệ và cam kết cá nhân với ông Huang, thay vì các hợp đồng bằng văn bản.

Theo ông Elon Musk, việc ông Huang rời đi có thể khiến Nvidia mất một số đối tác chiến lược.

Ông Jensen Huang từ chức hôm 12/11, sau những tiết lộ liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân và những lo ngại lộ bí mật công nghệ. Diễn biến này đẩy Nvidia vào khủng hoảng và gây chấn động ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.