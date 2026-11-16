Cơ quan thuế đang quản lý hơn 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên mạng

Thu 241.000 tỷ đồng tiền thuế từ thương mại điện tử trong 10 tháng

Sáng 12/11, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính.

Tham gia chất vấn, đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn Tuyên Quang) cho biết kinh tế số và thương mại điện tử đang phát triển nhanh làm thay đổi phương thức kinh doanh và tạo ra những mô hình tạo giá trị mới.

Đại biểu cho rằng nếu chính sách thuế không theo kịp, sẽ thất thu ngân sách. Tuy nhiên, theo đại biểu, nếu quản lý thiếu linh hoạt cũng có thể tạo thêm gánh nặng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

“Đề nghị Bộ trưởng Tài chính cho biết giải pháp căn cơ để bảo đảm các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số, kể cả nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng, bảo vệ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trước nguy cơ tăng chi phí tuân thủ”, đại biểu Ma Thị Thuý đặt vấn đề.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 giúp thương mại điện tử phát triển rất nhanh. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19 làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng càng giúp thương mại điện tử phát triển hơn.

Theo Bộ trưởng, từ năm 2022 đến nay, tăng trưởng doanh số bình quân trên môi trường thương mại điện tử đạt khoảng 20% mỗi năm, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai ở khu vực Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử. Hết 2025, doanh số thương mại điện tử khoảng 37 tỷ USD.

Bộ trưởng cho biết, cùng với tốc độ tăng trưởng doanh số, số thu thuế cũng tăng tương ứng. Tính đến hết tháng 10, số thuế thu từ lĩnh vực này đạt 241.000 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng thời điểm.

Để quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh trên không gian mạng, Bộ Tài chính tập trung quản lý chặt chẽ các chủ thể tham gia, trước hết là người bán hàng (KOL, KOC), các sàn thương mại điện tử và các đơn vị bổ trợ bao gồm dịch vụ thanh toán và vận chuyển.

Nêu các biện pháp quản lý căn cơ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào định danh và thu thập dữ liệu để bảo đảm mọi giao dịch phát sinh trong môi trường điện tử đều được theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Về công tác thu thuế, cơ quan quản lý thực hiện cơ chế thu hộ, nộp thay, giao trách nhiệm rõ cho các sàn thương mại điện tử và nhà cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm khấu trừ thuế ngay tại nguồn.

“Cơ quan thuế đang quản lý hơn 140.000 doanh nghiệp và hơn 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên môi trường mạng”, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng cho biết cơ quan thuế đã hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan chức năng về quản lý thương mại điện tử, an ninh mạng, cùng 96 ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử và 105 đơn vị vận chuyển logistics.

“Việc khấu trừ tại nguồn và nộp thay qua sàn giúp người kinh doanh trên không gian mạng không phải khai báo trùng lặp nhiều lần với các cơ quan quản lý mà chỉ cần cập nhật dữ liệu một lần”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.

Tạo điều kiện tối đa để người dân và doanh nghiệp kinh doanh

Cũng tại phiên chất vấn đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, thước đo của cải cách chính là sự thuận lợi và chi phí thực tế của doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết đâu là những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ để các kết quả cải cách thực sự chuyển thành lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai)

Trả lời về nội dung này, Bộ trưởng cho biết, nhờ quá trình cải cách thời gian qua, thời gian tuân thủ thủ tục hành chính đã giảm khoảng 53%, trong khi chi phí thực hiện thủ tục giảm 55%.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục theo hướng thông thoáng nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện tối đa để người dân và doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng đề cập đến các giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các thủ tục này sẽ tiếp tục được cải tiến theo hướng đơn giản, thân thiện hơn với người sử dụng. Cùng với chuyển đổi số, ngành tài chính cũng chú trọng bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu, đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang được cải thiện, từ tiếp cận đất đai đến nguồn vốn. Trong lĩnh vực thuế, việc nâng ngưỡng doanh thu để hộ và cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc doanh thu đối với mức dưới 10 tỷ đồng được kỳ vọng bao quát trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động.