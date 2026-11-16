Viral khoảnh khắc tỷ phú Elon Musk hóa 'Iron Man đời thực', đích thân kiểm tra siêu tên lửa vừa trở về từ không gian

CEO SpaceX Elon Musk vừa trực tiếp kiểm tra tầng trên của tên lửa Starship tại bệ phóng Starbase, bang Texas (Mỹ), một ngày sau khi công ty hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ 15 (Flight 15). Đây là cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển phương tiện phóng có khả năng tái sử dụng của SpaceX, khi tầng trên Starship, mang tên Ship 42, đã trở về Trái Đất an toàn và được tháp phóng thu hồi thành công.

Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy Elon Musk xuất hiện cùng các nhân viên SpaceX tại khu vực bệ phóng, trực tiếp kiểm tra tình trạng các tấm chắn nhiệt trên thân tàu (Ảnh: Starlust)

Sau khi được thu hồi, Ship 42 được đưa về khu vực sản xuất của SpaceX để kiểm tra tình trạng kỹ thuật, đánh giá những hư hại phát sinh trong quá trình bay và xác định các hạng mục cần sửa chữa. Elon Musk cho biết con tàu đã mang về lượng dữ liệu lớn, cung cấp thêm cơ sở để SpaceX tiếp tục cải tiến hệ thống tấm chắn nhiệt. Đây là bộ phận có nhiệm vụ bảo vệ tàu vũ trụ trước nhiệt độ cực cao khi tái nhập khí quyển Trái Đất.

Đánh giá ban đầu của Musk khá tích cực. Ông nhận định các tấm chắn nhiệt và động cơ của Ship 42 nhìn chung vẫn trong tình trạng tốt. Theo tỷ phú này, con tàu có thể sẵn sàng thực hiện chuyến bay tiếp theo trong vòng vài tuần, sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra và tân trang.

Dù vậy, việc đưa Starship trở lại hoạt động sau vài tuần mới chỉ là bước tiến ban đầu. Musk cho biết SpaceX vẫn cần giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật để đạt mục tiêu tái sử dụng tên lửa gần như ngay lập tức, tương tự cách máy bay vận hành. Khi đó, phương tiện có thể thực hiện các chuyến bay liên tiếp mà không cần trải qua quá trình sửa chữa lớn sau mỗi lần trở về, ngoài những công việc bảo dưỡng định kỳ.

Tỷ phú Elon Musk bên cạnh siêu tên lửa Starship, hình ảnh khiến nhiều người liên tưởng đến "Iron Man" ngoài đời thực (Ảnh: Moneycontrol)

Chuyến bay Flight 15 được thực hiện từ Starbase, Texas, vào ngày 13/11/2026. Tên lửa cất cánh lúc 16h47 theo giờ miền Trung nước Mỹ và hoàn thành nhiệm vụ kéo dài hơn 22 giờ.

Điểm đáng chú ý nhất của chuyến bay là lần đầu tiên tầng trên Starship được tháp phóng thu hồi thành công. Trước đó, SpaceX đã ba lần sử dụng hệ thống tháp phóng để bắt giữ tầng đẩy Super Heavy, nhưng chưa từng thực hiện thành công thao tác này với tầng trên của Starship.

Theo kế hoạch ban đầu, SpaceX cũng muốn thu hồi tầng đẩy trong Flight 15. Tuy nhiên, một số trục trặc kỹ thuật đã khiến phương án này không thể thực hiện như dự kiến.

Tàu Starship cất cánh từ cơ sở Starbase, Texas (Mỹ), trong chuyến bay thử nghiệm ngày 13/11/2026 (Ảnh: Audacy)

Báo cáo sau chuyến bay cho biết quá trình đốt nhiên liệu giảm tốc của tầng đẩy kết thúc sớm do lượng nhiên liệu còn lại thấp. Hệ thống dẫn đường, điều khiển và định vị (GNC) sau đó kích hoạt chế độ tự động hủy quy trình hạ cánh. Tầng đẩy chuyển hướng tới khu vực hạ cánh ngoài khơi và kích hoạt hệ thống chấm dứt chuyến bay khi đang ở phía trên Vịnh Mexico. Ngoài ra, một trong 33 động cơ Raptor cũng không thể khởi động lại để thực hiện thao tác đốt nhiên liệu giảm tốc.

Trong khi đó, phần lớn nhiệm vụ của tầng trên vẫn diễn ra suôn sẻ. Ship 42 đạt độ cao khoảng 275 km và triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink V3. SpaceX cho biết toàn bộ số vệ tinh đã thiết lập được liên lạc với hệ thống và bắt đầu nâng quỹ đạo để gia nhập mạng lưới Starlink.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ triển khai vệ tinh, tàu vũ trụ tiếp tục trải qua hơn 20 giờ bay trong không gian, thực hiện khoảng 14 vòng quanh Trái Đất. Khi bắt đầu quá trình giảm quỹ đạo, Ship 42 kích hoạt một động cơ Raptor để điều chỉnh đường bay và chuẩn bị tái nhập khí quyển. Quá trình này kéo dài khoảng một giờ.

Ở giai đoạn cuối, khi trở về khu vực Starbase, tàu kích hoạt ba động cơ để điều chỉnh hướng bay, đưa phương tiện vào vị trí giữa hai cánh tay cơ khí của tháp phóng. Ship 42 sau đó được hệ thống này bắt giữ thành công, đánh dấu lần đầu tiên SpaceX thu hồi được tầng trên Starship theo cách thức này.

Elon Musk cùng các nhân viên SpaceX kiểm tra hệ thống tấm chắn nhiệt trên thân tàu Ship 42 sau chuyến bay (Ảnh: X)

Kết quả của Flight 15 được xem là bước tiến so với chuyến bay thử nghiệm trước đó. Trong Flight 14, nhiệm vụ vốn được lên kế hoạch kéo dài khoảng 10 giờ nhưng phải kết thúc chỉ sau 3 giờ do tầng trên gặp sự cố động cơ, buộc các nhà điều khiển phải đưa tàu rời quỹ đạo sớm hơn dự kiến. Dù vậy, phương tiện vẫn kịp triển khai các vệ tinh Starlink V3. Tầng đẩy cũng gặp trục trặc khi không thể khởi động lại hai động cơ để thực hiện thao tác đốt nhiên liệu giảm tốc.

Theo kế hoạch, chuyến bay thử nghiệm thứ 16 của Starship có thể diễn ra trong tháng 12/2026. SpaceX cũng đang chuẩn bị một bệ phóng mới dành cho phương tiện này tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA, bang Florida.

Xa hơn, công ty đặt mục tiêu bắt đầu tái sử dụng tầng trên Starship từ đầu năm 2027, đồng thời hướng tới tần suất phóng hàng tuần trong nửa đầu năm. Nếu đạt được mục tiêu này, SpaceX có thể rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị giữa các chuyến bay, tiến gần hơn tới mô hình vận hành tên lửa có khả năng tái sử dụng nhiều lần.

Dù vậy, tuyên bố của Musk về khả năng đưa Ship 42 trở lại hoạt động trong vài tuần vẫn phụ thuộc vào kết quả kiểm tra và tân trang. Việc đạt được khả năng tái sử dụng gần như ngay lập tức như máy bay vẫn là mục tiêu mà SpaceX cần tiếp tục hoàn thiện qua các chuyến bay thử nghiệm tiếp theo.

Nguồn: Moneycontrol, Starlust

Hân Ly