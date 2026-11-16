Lên tới 165.000 chữ ký "đòi" Jensen Huang trở lại, Elon Musk có 1 "phiếu"

Hơn 165.000 người đã ký vào thư ngỏ kêu gọi Nvidia đưa Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành, chỉ vài ngày sau khi ông rời công ty chip trị giá hàng nghìn tỷ USD. Trong số những người ủng hộ có Elon Musk cùng nhiều lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon.

Thư yêu cầu các thành viên hội đồng quản trị "đưa Jensen trở lại trong khi một cuộc điều tra độc lập xác minh sự việc". Huang từ chức hôm thứ Năm, khép lại 33 năm lãnh đạo Nvidia, doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) do ông đồng sáng lập.

Quyết định được đưa ra sau các tiết lộ rằng Huang có ít nhất hai mối quan hệ ngoài hôn nhân: một với người phụ nữ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc, người còn lại với một cấp dưới. Các cáo buộc này đang được xem xét; giới chức Mỹ đặt câu hỏi liệu chúng có tạo ra rủi ro an ninh quốc gia hay không.

Các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng yêu cầu Huang và Nvidia ra điều trần trước Quốc hội. Một số thành viên đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump cũng muốn chính quyền giải thích họ biết gì về mối quan hệ giữa Huang và người bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Theo Financial Times, Huang đã trao đổi với những người thân cận về khả năng quay lại Nvidia. Một đồng minh của ông nói nhóm lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon đang lập "phòng tác chiến" để vận động hội đồng quản trị và tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng. Người này cho biết nỗ lực có sự hậu thuẫn của Huang và nhận định phần lớn nhân vật quan trọng trong ngành công nghệ, ngoài các phòng thí nghiệm AI tiên phong, đều quý mến ông.

Hôm thứ Sáu, hai cổ đông lớn là nhà đầu tư Brad Gerstner và Gavin Baker kêu gọi hội đồng quản trị duy trì "mọi phương án". Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent muốn Nvidia tìm lãnh đạo mới từ bên ngoài. Trên Fox News hôm Chủ nhật, ông nói công ty cần một "cuộc cải tổ mạnh mẽ".

Bessent cũng yêu cầu Nvidia làm rõ liệu hãng có cố ý để những dòng chip AI tiên tiến nhất tới Trung Quốc hay không. Theo ông, vấn đề tuân thủ kiểm soát xuất khẩu quan trọng hơn chuyện đời tư của Huang. Mỹ cấm bán các chip AI tối tân nhất cho Trung Quốc nhằm duy trì lợi thế trong cuộc đua phát triển AI.

Bên cạnh Musk, danh sách ký thư có Tim Sweeney, nhà sáng lập kiêm CEO hãng trò chơi Epic Games, và Garry Tan, chủ tịch vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator. Đồng sáng lập Uber Travis Kalanick viết rằng Huang "đã mắc sai lầm, nhưng sai lầm là chuyện con người", đồng thời không cho rằng những việc ông làm nghiêm trọng đến mức phải tách ông khỏi công ty.

Hơn 7.500 người ký tự nhận là nhân viên Nvidia, tương đương khoảng 18% lực lượng lao động của hãng. Sự ủng hộ này phản ánh vị thế đặc biệt của Huang trong ngành, nơi ông được xem như một "cha đỡ đầu" của AI. Dưới sự lãnh đạo của ông, Nvidia trở thành nhà đầu tư then chốt, rót vốn vào trung tâm dữ liệu và các công ty khởi nghiệp; hãng được gọi là "ngân hàng trung ương của AI".

Dù vậy, Nvidia cũng bị chỉ trích vì góp phần thổi phồng bong bóng đầu tư AI. Huang phản đối việc đặt giới hạn cho cuộc đua này, bất đồng với Anthropic, công ty tạo ra chatbot Claude, và CEO Dario Amodei. Theo các quan chức, Huang cùng một số lãnh đạo Nvidia đã đồng ý điều trần trước Quốc hội, song chưa có lịch cụ thể.

Tham khảo: Guardian