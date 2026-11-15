100.000 người "dậy sóng", Tổng thống Trump và Elon Musk đã vào cuộc: Jensen Huang sẽ quay lại Nvidia sớm thôi?

Làn sóng ủng hộ Jensen Huang quay trở lại chiếc ghế lãnh đạo của Nvidia đang nóng hơn bao giờ hết. Sau lời kêu gọi của Elon Musk, một thông tin mới đây cho biết ông Trump đã khuyên ông Huang đấu tranh giữ lại chiếc ghế của mình.

Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu với quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình, Tổng thống Trump mà tỷ phú Elon Musk có đưa được cựu CEO Nvidia quay lại hay không?

Ông Trump khuyên Jensen Huang phải giữ được ghế

Theo thông tin mới nhất từ tờ The New York Times, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho ông Jensen Huang từ trước thời điểm vị CEO của Nvidia từ chức giữa bê bối gián điệp đang diễn biến dồn dập và thúc giục ông đấu tranh để bảo vệ chiếc ghế của mình.

Cuộc gọi này là động thái mới nhất cho thấy ông Trump luôn ra sức bênh vực và bảo vệ ông Huang, người được coi là một đồng minh nổi bật và là cố vấn có tầm ảnh hưởng lớn về trí tuệ nhân tạo.

Vị Tổng thống tiếp tục hậu thuẫn ông Huang đến phút chót, ngay cả sau khi các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng vị CEO này có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Trong những ngày gần đây, ông công khai ca ngợi và bày tỏ sự cảm thông với ông Huang, đồng thời gọi ông là một “huyền thoại” trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Khi xuất hiện thông tin hội đồng quản trị công ty đang cân nhắc phế truất ông Huang, ông Trump đã hỏi những người thân cận xem họ nghĩ điều gì sẽ xảy ra với thị trường. Ông lo ngại việc ông Huang bị loại bỏ có thể châm ngòi cho một đợt sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của ông Trump chỉ dừng lại ở mức độ ảnh hưởng. Với việc Jensen Huang từ chức, khả năng ông Trump giúp người đồng minh quay trở lại chiếc ghế của Nvidia là rất khó.

Nvidia là một tập đoàn đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Theo luật doanh nghiệp Mỹ, quyền bổ nhiệm hay bãi nhiệm Giám đốc điều hành (CEO) thuộc toàn quyền quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty và chịu sự giám sát của các cổ đông.

Tổng thống Mỹ không có thẩm quyền hành pháp để ra sắc lệnh ép buộc một công ty tư nhân phải thuê lại một cá nhân đã từ chức, ngay cả khi công ty đó có tầm quan trọng chiến lược về an ninh quốc gia.

Thực tế sau khi ông Huang từ chức vào ngày 12/11 vừa qua, dù ban đầu ông Trump có lên tiếng bênh vực ông Huang là "người đàn ông đáng kính" và khuyên ông đấu tranh giữ ghế, nhưng ngay sau đó ông Trump cũng đã chuyển hướng sang gợi ý cựu CEO Apple Tim Cook nên tiếp quản vị trí này tại Nvidia.

Tuy nhiên, với tầm ảnh hưởng lớn của mình, những phát ngôn công khai của ông Trump có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường, cổ đông và tạo sức ép dư luận lên HĐQT của Nvidia.

Bên cạnh đó, nếu cuộc điều tra liên bang kết luận ông Huang hoàn toàn vô can về mặt an ninh quốc gia, đó sẽ là cơ sở lớn nhất để những người ủng hộ ông yêu cầu HĐQT Nvidia xem xét lại.

Elon Musk và 100.000 người khác thì sao?

Nhiều người dường như vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự ra đi của cựu CEO Jensen Huang.

Theo thống kê mới nhất, một bản kiến nghị kêu gọi đưa ông Huang trở lại ghế CEO của Nvidia đã thu hút hơn 108.000 chữ ký, bao gồm cả những nhà lãnh đạo công nghệ nổi tiếng như tỷ phú Elon Musk và CEO của Replit, ông Amjad Masad. Cả hai nhà điều hành này đều đã chia sẻ và quảng bá bản kiến nghị trên mạng xã hội X.

Trang web của chiến dịch mang tên "Stand with Jensen" (Tạm dịch: Đứng về phía Jensen) cho biết danh sách ký tên bao gồm hơn 58.000 cổ đông, hơn 5.600 nhân viên đương nhiệm của Nvidia và trên 1.000 cựu nhân viên.

Bản kiến nghị "Stand with Jensen" cũng nhận được chữ ký ủng hộ từ nhiều nhân vật tên tuổi khác như CEO của Boom Supersonic, ông Blake Scholl và CEO của quỹ tăng tốc khởi nghiệp Y Combinator, ông Garry Tan.

Tuy nhiên, danh sách này cũng xuất hiện một số chữ ký được cho là giả mạo.

Elon Musk là nhân vật tên tuổi nhất trong số này muốn Jensen Huang quay lại nắm quyền điều hành Nvidia. Tuy nhiên, quy chế nội bộ của công ty sẽ không cho ông Musk bất kỳ lá phiếu nào để quyết định việc đó.

Theo Yahoo Finance, việc ông Jensen Huang có trở lại hay không sẽ không phụ thuộc vào quyền quyết định của bất cứ ai mà đến từ HĐQT Nvidia – những người sẽ phải bỏ phiếu để đưa ông trở lại một lần nữa.

Theo điều lệ của công ty, đa số thành viên hội đồng quản trị đương nhiệm là những người nắm quyền quyết định ai sẽ giữ các vị trí điều hành cấp cao.

Sau khi ông Huang từ chức tại Nvidia, điều này đồng nghĩa với việc cần phải có sự đồng thuận của 6 trong số 10 thành viên hội đồng quản trị còn lại. Các cổ đông không có quyền bỏ phiếu trực tiếp để chọn CEO.

Lượng cổ phần của chính ông Huang cũng không đủ sức ép buộc công ty phải đưa ông quay lại. Theo báo cáo ủy quyền năm 2026 của Nvidia, ông chỉ nắm giữ khoảng 3,58% quyền biểu quyết, trong khi hai quỹ đầu tư BlackRock và Vanguard mỗi bên đều nắm giữ hơn 7%.

Ông Musk không có ghế trong hội đồng quản trị nói trên dù hành động của ông được cho là rất nhiệt thành.

"Một bản kiến nghị đang được triển khai nhằm phục chức cho Jensen và tôi cũng sẽ ký tên vào đó", Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, lên tiếng.

Tiền lệ gần nhất của câu chuyện này là sự kiện tại OpenAI vào năm 2023. Khi đó, hội đồng quản trị của công ty đã phải tuyển dụng lại Sam Altman chỉ sau vài ngày, sau khi khoảng 97% nhân viên dọa sẽ nghỉ việc đồng loạt.

Tuy nhiên, OpenAI khi ấy là một công ty tư nhân, và phần lớn các thành viên hội đồng quản trị từng tham gia phế truất ông Altman sau đó cũng đã rời khỏi hội đồng.

Trường hợp của Jensen Huang được cho là độc nhất vô nhị cũng như có tầm ảnh hưởng quá lớn, khả năng ông quay trở lại chiếc ghế Nvidia chỉ nhờ những lời ủng hộ là rất khó.