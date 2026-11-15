Fed có thông báo bất ngờ về lãi suất

Theo lịch họp mới công bố ngày 12/11, Fed vẫn tổ chức 8 cuộc họp mỗi năm, nhưng không còn đưa ra quyết định về lãi suất tại tất cả các cuộc họp như trước.

Cụ thể, năm 2027, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) chỉ bỏ phiếu về lãi suất 7 lần. Cuộc họp tháng 10 sẽ dành riêng cho việc thảo luận chiến lược, không bỏ phiếu về lãi suất và cũng không công bố thông báo chính sách tiền tệ.

Đến năm 2028, số lần quyết định lãi suất tiếp tục giảm xuống còn 6 lần mỗi năm. Từ mùa thu năm sau, khoảng cách giữa các cuộc họp quyết định lãi suất sẽ kéo dài lên khoảng hai tháng, thay vì 6 tuần như hiện nay.

Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người nhậm chức trong năm nay và đang thúc đẩy hàng loạt cải cách cách thức vận hành ngân hàng trung ương Mỹ.

Khi hé lộ kế hoạch vào tháng trước, ông Warsh nhấn mạnh việc điều chỉnh lịch họp không đơn thuần là thay đổi về mặt hành chính.

Ông cho hay: “Đây là một thay đổi nữa nhằm đưa việc điều hành chính sách tiền tệ trở lại đúng hướng.”

Trước đó, Chủ tịch Fed đã rút ngắn các thông báo chính sách và họp báo, ngừng đưa ra dự báo kinh tế cá nhân, đồng thời thành lập 5 nhóm công tác để đánh giá lại hoạt động của ngân hàng trung ương.

Vì sao Fed muốn giảm số lần quyết định lãi suất?

Ông Warsh từ lâu cho rằng các ngân hàng trung ương phát biểu quá nhiều và thường dành sự chú ý quá mức cho những dữ liệu kinh tế vừa được công bố. Theo ông, việc liên tục tổ chức các cuộc họp chính sách có thể khiến giới chức mất nhiều thời gian chuẩn bị, thay vì tập trung phân tích những xu hướng kinh tế dài hạn.

Trong báo cáo đánh giá hoạt động của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) năm 2014, ông từng đề xuất giảm số cuộc họp chính sách hàng tháng xuống còn 6-8 lần mỗi năm. Đến năm 2016, BoE chuyển sang tổ chức 8 cuộc họp.

Tại một sự kiện của Fed Dallas năm 2017, ông Warsh tiếp tục chỉ trích việc các quan chức dành quá nhiều thời gian chuẩn bị họp mà không có đủ thời gian để suy nghĩ sâu về những diễn biến thực sự của nền kinh tế.

Một số chuyên gia cho rằng lịch họp hiện tại của Fed đã đến lúc cần thay đổi. Matthew Luzzetti, kinh tế trưởng phụ trách Mỹ tại Deutsche Bank, cho biết tần suất họp hiện nay được thiết lập từ đầu thập niên 1980, khi Fed chú trọng nhiều hơn đến cung tiền. Lịch họp khi đó được xây dựng xoay quanh thời điểm công bố dữ liệu tiền tệ và các phiên điều trần của Chủ tịch Fed trước Quốc hội.

Theo ông, việc chuyển sang chu kỳ hai tháng sẽ giúp Fed có bộ dữ liệu kinh tế đầy đủ và đồng nhất hơn trước mỗi quyết định.

Chi phí của việc chờ thêm khoảng 2 tuần giữa các cuộc họp được đánh giá là tương đối nhỏ.

Tháng 8, ông Warsh cũng gặp nhà kinh tế Masaaki Yoshimori thuộc Đại học Georgetown, người vừa công bố nghiên cứu cho rằng Fed có thể vận hành hiệu quả gần tương đương với 6 hoặc 8 cuộc họp chính sách thường kỳ mỗi năm.

Các mô phỏng của Yoshimori cho thấy 8 cuộc họp mang lại kết quả nhỉnh hơn, nhưng mức chênh lệch không đủ lớn để bù đắp khối lượng công việc phát sinh từ những cuộc họp bổ sung.

Theo luật Mỹ, FOMC chỉ bắt buộc phải họp ít nhất 4 lần mỗi năm.

Mỗi quyết định lãi suất có thể trở nên quan trọng hơn

Dù không phản đối kế hoạch, một số quan chức Fed vẫn thận trọng trước những hệ quả có thể phát sinh. Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin cho rằng việc sắp xếp cuộc họp sau khi các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố sẽ hữu ích hơn so với họp ngay trước thời điểm đó. Chẳng hạn, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ dự kiến được công bố một ngày sau cuộc họp Fed tháng 12 tới.

Tuy nhiên, ông Barkin cảnh báo việc kéo dài khoảng cách giữa các lần quyết định lãi suất, có thể lên tới 10 tuần, sẽ tạo ra những thách thức mới. Khi đó, Fed có thể phải điều chỉnh lãi suất với biên độ lớn hơn mức 0,25 điểm phần trăm thông thường để phản ứng kịp thời trước biến động kinh tế.

Đáng chú ý, cựu Chủ tịch Fed Paul Volcker, người lãnh đạo ngân hàng trung ương khi lịch họp hiện tại được thiết lập, từng cho rằng khoảng cách 8 tuần giữa các cuộc họp là quá dài, theo một bản ghi nhớ năm 1980.

Việc giảm số lần quyết định lãi suất cũng có thể làm thay đổi cách Fed truyền tải thông điệp tới thị trường tài chính. Hiện nay, các quan chức thường có nhiều bài phát biểu và phỏng vấn trước hoặc sau mỗi cuộc họp, qua đó định hướng kỳ vọng của nhà đầu tư về chính sách tiền tệ.

Khi số lần quyết định lãi suất giảm khoảng 1/4, Fed cũng có ít cơ hội hơn để điều chỉnh những kỳ vọng này.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa thị trường sẽ bớt quan tâm đến các cuộc họp. Luzzetti nhận định khi số lần quyết định lãi suất ít đi, mỗi cuộc họp có thể trở thành một sự kiện quan trọng hơn, khiến nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến từng thông điệp của Fed.

Theo WSJ