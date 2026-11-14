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Nhà máy điện hạt nhân 10 tỷ USD do Nga xây dựng chuẩn bị tăng thêm 120 nhân sự từ Rosatom sau khi tạm dừng 5 tháng

| | Tài chính quốc tế

Nhà máy điện hạt nhân 10 tỷ USD do Nga xây dựng chuẩn bị tăng thêm 120 nhân sự từ Rosatom sau khi tạm dừng 5 tháng

Hoạt động xây dựng các tổ máy thứ 2 và 3 đã được nối lại từ tháng 8.

Rosatom dự định tăng số lượng nhân sự tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran lên 300 người, CEO Alexey Likhachev nói với báo giới ngày 13/11.

"Hiện tại, số lượng nhân sự đang tăng lên, đã có 180 người có mặt tại công trường. Con số có thể tăng lên 300 trong thời gian tới, vì chúng tôi không nhận thấy bất kỳ rủi ro nào có thể dẫn đến chậm tiến độ", ông Likhachev nói.

"Tất nhiên, tình hình trong khu vực vẫn còn căng thẳng, nhưng nhìn chung, chúng tôi đang nỗ lực thúc tiến độ và đạt được số lượng nhân sự theo kế hoạch trong năm tới", CEO Rosatom cho biết thêm.

Bushehr là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran. Nằm cách thành phố Bushehr khoảng 17 km về phía nam, cơ sở này rộng 2,5 km vuông.

Nga và Iran ký hợp đồng xây dựng tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Bushehr-1 năm 1995. Năm 2014, hai nước tiếp tục ký thỏa thuận xây dựng hai tổ máy mới tại Bushehr, với tổng công suất thiết kế khoảng 2.100 MW. Hoạt động xây dựng các tổ máy Bushehr-2 và Bushehr-3 (tổng vốn đầu tư ước tính 10 tỷ USD) đã được nối lại từ tháng 8 sau khi tạm dừng vào tháng 3 do ảnh hưởng của xung đột.

Theo Hệ thống Thông tin Lò phản ứng điện hạt nhân (PRIS) của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, tổ máy Bushehr-1 có công suất 1.000 megawatt. Tổ hợp này được kết nối với lưới điện của Iran lần đầu tiên vào tháng 9/2011, trước khi đi vào hoạt động thương mại vào tháng 9/2013.


Y Vân

Việt Nam hàng ngày

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