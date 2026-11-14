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Saudi Arabia cầu cứu S-300VM dù đã có Patriot

| | Tài chính quốc tế

Saudi Arabia cầu cứu S-300VM dù đã có Patriot

Ai Cập xác nhận đã triển khai hệ thống S-300VM và IRIS-T tại Saudi Arabia để giúp đối phó với mối nguy hiểm từ vũ khí của lực lượng Houthi.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Abdel-Ati xác nhận quân đội đã đóng tại Saudi Arabia trong nhiều tháng với nhiệm vụ phòng thủ, đồng thời Cairo đã triển khai 18 bệ phóng S-300VM, hệ thống Buk, Tor và IRIS-T để phòng thủ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Xác nhận từ phía Ai Cập được đặc biệt chú ý bởi Saudi Arabia được coi là quốc gia sở hữu hệ thống tên lửa phòng không Patriot lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ.

Vương quốc này có 108 bệ phóng của Patriot. Tuy nhiên, dường như trong bối cảnh thiếu hụt tên lửa Patriot trên toàn cầu, Saudi Arabia đã phải tìm đến các giải pháp phi truyền thống để tự bảo vệ mình.

Một trong những giải pháp đó là huy động lực lượng phòng không từ Ai Cập, những người vận hành hệ thống tên lửa phòng không S-300VM Antey-2500 được cho là có khả năng bắn hạ các mục tiêu đạn đạo, hoặc hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức sản xuất.

Theo trang Defense Arabic, việc Ai Cập triển khai lực lượng và vũ khí phòng thủ tại Saudi Arabia xuất phát từ quan điểm mức độ an ninh của Saudi Arabia ảnh hưởng đến an ninh của tất cả các quốc gia trong khu vực, do đó phòng thủ chống lại Houthi ở Yemen là vấn đề chung.

Tuy nhiên, chính quyền Cairo không muốn leo thang căng thẳng, vì vậy các hoạt động tấn công không nằm trong nhiệm vụ của lực lượng Ai Cập.

Trang Defense Express, cho biết dựa trên dữ liệu công khai, Ai Cập có thể sở hữu 18 hệ thống S-300VM, 6 hệ thống IRIS-T, 40 bệ phóng Buk thuộc nhiều biến thể khác nhau và khoảng 20 hệ thống Tor thuộc nhiều biến thể.

Đồng thời, giới chuyên gia cho rằng ngay cả khi có đồng minh bất ngờ trong việc cung cấp hệ thống phòng không, Saudi Arabia với tư cách là đồng minh truyền thống của Mỹ, vẫn sẽ đòi quyền được nhận hệ thống tên lửa Patriot.

Bất chấp việc không phận Saudi Arabia được bảo vệ bởi S-300VM và IRIS-T, Houthi vẫn liên tiếp thực hiện loạt cuộc tấn công vào vương quốc này.

Thiếu tướng Turki al-Maliki, phát ngôn viên của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, đã thông báo về việc đánh chặn các máy bay không người lái nghi của Houthi hôm 12/11.

Trong khi đó phát ngôn viên quân sự của Houthi, Yahya Saree, cho biết lực lượng này đã sử dụng UAV để nhắm vào các cơ sở hạ tầng dầu khí và tài sản quân sự tại Saudi Arabia, bao gồm một trạm bơm trên tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây.

Ông Saree cho biết thêm, họ cũng nhắm tới cơ sở dầu khí Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Phía Riyadh cho biết họ đã chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày thông qua tuyến đường ống Đông - Tây đến Yanbu, tương đương khoảng 4% nguồn cung toàn cầu.

Phát ngôn viên Saree còn tuyên bố rằng một máy bay vận tải quân sự tại sân bay Sharurah, gần biên giới Yemen, đã bị nhắm mục tiêu bởi UAV, trong khi đó một tên lửa đạn đạo phóng về phía căn cứ không quân Khamis Mushait đã đánh trực diện vào mục tiêu.

Đại diện của Houthi cho biết thêm rằng lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu vào trụ sở của Saudi Aramco tại thủ đô Riyadh, đồng thời bác bỏ cáo buộc từ phía Saudi Arabia cho rằng nhóm này đã nhắm vào khu vực Mecca hôm 11/11.

Theo Tiến Thành

Giáo dục & thời

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