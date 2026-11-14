Phát hiện 227 khối bê tông, mỗi khối nặng tới 13.500 tấn, được hạ xuống đáy biển để xây siêu cảng gần 30.000 tỷ đồng

Ngày 7/1/2026, tập đoàn xây dựng Hyundai Engineering và Construction (Hyundai E&C) của Hàn Quốc công bố thông tin về quá trình thi công dự án Tuas Finger 3. Đây là một hạng mục quan trọng trong kế hoạch xây dựng siêu cảng Tuas tại Singapore.

Theo Hyundai E&C, công trình sử dụng tổng cộng 227 khối bê tông rỗng để hình thành kết cấu bến cảng trên vùng biển được cải tạo. Mỗi khối cao khoảng 30 m, tương đương tòa nhà 12 tầng, với trọng lượng lớn nhất lên tới 13.500 tấn.

Các cấu kiện được chế tạo trên bờ, sau đó vận chuyển ra biển và hạ xuống vị trí thiết kế. Khi lắp đặt liên tiếp, chúng tạo thành hệ thống tường chắn giữ đất lấn biển và làm nền đỡ cho các công trình bến cảng phía trên.

Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA), giai đoạn 2 của cảng Tuas có quy mô lấn biển 387 ha, với hệ thống tường bến dài khoảng 8,6 km. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, giai đoạn này sẽ bổ sung công suất xử lý 21 triệu container tiêu chuẩn 20 feet (TEU) mỗi năm.

Về nguồn vốn, năm 2018, MPA trao hợp đồng xây dựng giai đoạn 2 cho liên danh gồm Penta-Ocean Construction của Nhật Bản, Hyundai E&C của Hàn Quốc và Boskalis của Hà Lan, với giá trị khoảng 1,46 tỷ SGD, tương đương 29.200 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Phạm vi công việc bao gồm lấn biển, nạo vét, cải tạo nền đất và xây dựng hệ thống bến cảng, không chỉ riêng việc sản xuất 227 khối bê tông.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở phương pháp chế tạo các cấu kiện khổng lồ. Hyundai E&;C sử dụng hệ thống ván khuôn trượt tự động, liên tục nâng khuôn trong quá trình đổ bê tông để tạo thành những kết cấu cao hàng chục mét. Hai dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Nhờ áp dụng công nghệ tự động hóa, nhà thầu có thể chế tạo tới 9 khối bê tông mỗi tháng, nâng năng suất khoảng 30% so với các dự án trước đó.

Để đưa những cấu kiện nặng hàng chục nghìn tấn xuống biển, Hyundai E&C sử dụng ụ nổi chuyên dụng HFC 20000 có sức chở 20.000 tấn. Hệ thống két nước của ụ nổi được điều chỉnh để thay đổi lực nổi, hỗ trợ chuyển cấu kiện xuống nước trước khi tàu lai dắt đưa đến vị trí lắp đặt.

Tại công trường, nhà thầu kết hợp dữ liệu định vị GPS, độ sâu và dòng chảy thủy triều để căn chỉnh vị trí các khối bê tông với độ chính xác đến từng centimet. Sau khi hạ đặt, các cấu kiện được gia cố, xử lý mối nối và kết hợp với hệ thống thoát nước, lớp đá bảo vệ nhằm bảo đảm độ ổn định lâu dài.

Theo cập nhật ngày 7/1/2026 của Hyundai E&C, dự án Tuas Finger 3 đã đạt tiến độ hơn 82%, trong đó khoảng một phần tư số bến cảng theo kế hoạch đã hoàn thành. Nhà thầu đang đẩy nhanh việc lắp đặt 42 khối bê tông còn lại, cùng các hạng mục hạ tầng liên quan, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2029.

Đáng chú ý, toàn bộ 227 cấu kiện bê tông đã được chế tạo xong từ tháng 4/2022, nhưng quá trình vận chuyển, hạ đặt và hoàn thiện hệ thống bến cảng vẫn tiếp tục trong những năm sau đó.

Tuas Finger 3 là một phần trong kế hoạch phát triển cảng Tuas thành đầu mối trung chuyển container quy mô lớn của Singapore. Theo MPA, khi toàn bộ siêu cảng hoàn thành, công suất thiết kế có thể đạt 65 triệu TEU mỗi năm, gần gấp đôi sản lượng container mà Singapore xử lý năm 2017.

Dự án không chỉ mở rộng năng lực tiếp nhận tàu container cỡ lớn mà còn góp phần hình thành một khu vực cảng mới trên phần diện tích lấn biển, phục vụ kế hoạch tập trung các hoạt động khai thác container của Singapore về Tuas trong những thập niên tới.

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