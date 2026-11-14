Sự cố Microsoft phơi bày rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp công nghệ

Sự cố gián đoạn dịch vụ Microsoft 365 trên toàn cầu kéo dài hơn 24 giờ, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và nhiều dịch vụ công. Sự việc làm dấy lên lo ngại về mức độ phụ thuộc của các tổ chức vào hạ tầng công nghệ của một số ít tập đoàn lớn.

Theo nền tảng theo dõi sự cố Downdetector, chỉ một giờ sau khi các vấn đề đầu tiên xuất hiện tại Mỹ ngày 12/11, hệ thống đã nhận được báo cáo từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Microsoft chưa công bố số người dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hãng cho biết có hơn 450 triệu thuê bao thương mại trả phí sử dụng Microsoft 365 tính đến tháng 1 năm nay.

Tại văn phòng Microsoft ở Issy-les-Moulineaux, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Từ tòa án đến bệnh viện đều ảnh hưởng

Tại Anh, một phiên tòa ở Manchester phải tạm dừng do hệ thống công nghệ gặp trục trặc. Thẩm phán Maurice Greene cho các thành viên bồi thẩm đoàn về nhà, đồng thời cảnh báo về nguy cơ khi hoạt động xét xử phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ.

Cảnh sát Anh cũng không thể tiếp nhận một số trình báo tội phạm trực tuyến, buộc phải hướng dẫn người dân liên hệ qua điện thoại trong trường hợp khẩn cấp.

Trong lĩnh vực y tế, sự cố ảnh hưởng đến Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), gây khó khăn cho việc gửi đơn thuốc điện tử từ bác sĩ đến các hiệu thuốc. Hiệp hội Dược phẩm Quốc gia cảnh báo người bệnh có thể phải chờ lâu hơn để nhận thuốc.

Tại Mỹ, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Arapahoe, bang Colorado, thông báo hệ thống thanh toán tiền bảo lãnh trực tuyến bị ảnh hưởng.

Chính phủ Singapore, Nhật Bản, Hy Lạp và Na Uy cũng ghi nhận gián đoạn tại một số cơ quan, chủ yếu liên quan đến hệ thống email.

Hoạt động doanh nghiệp chịu tác động tương tự. Danny Lau, chủ một công ty nhôm tại Hong Kong, Trung Quốc, cho biết doanh nghiệp không thể nhận thông tin từ khách hàng Mỹ qua Outlook. Ông lo ngại tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Hai công ty AI OpenAI và Anthropic cũng gặp vấn đề khi kết nối với các công cụ Microsoft 365.

Lo ngại về sự phụ thuộc công nghệ

Microsoft cho biết sự cố bắt nguồn từ vấn đề kỹ thuật trong quá trình nâng cấp hệ thống sau một thay đổi mạng gần đây, khiến một số máy chủ bất ngờ không thể hoạt động. Hãng khẳng định không có dấu hiệu tấn công mạng hoặc tác nhân AI gây ra sự cố.

Ngày 13/11, Microsoft cho biết các dịch vụ thuộc hệ sinh thái Microsoft 365, trong đó có Outlook và Teams, đang dần phục hồi sau hơn 24 giờ gián đoạn trên toàn cầu.

Sự cố gợi lại vụ gián đoạn toàn cầu do bản cập nhật lỗi của CrowdStrike năm 2024, từng ảnh hưởng đến hàng không, bệnh viện và ngân hàng.

Theo AP, nhiều chính phủ châu Âu đang thúc đẩy chủ quyền số nhằm giảm phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Nghị sĩ Anh Chi Onwurah, Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội, cho rằng sự cố tiếp tục bộc lộ điểm yếu trong khả năng chống chịu của hạ tầng số Anh, cùng những rủi ro đối với an ninh, kinh tế và dịch vụ công.

Jeremy Singer, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Glasgow, nhận định sự việc cho thấy mức độ phụ thuộc vào hạ tầng số của một doanh nghiệp duy nhất, đặt ra yêu cầu tăng khả năng chống chịu của hệ thống công nghệ thông tin.

Tại Đức, người phát ngôn Bộ phụ trách chuyển đổi số Florian Druckenthaner cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống dự phòng và các giải pháp thay thế, nhằm hạn chế tác động khi nhà cung cấp công nghệ gặp sự cố.