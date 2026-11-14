Chiến thuật độc đáo giúp UAV Nga trở thành ‘sát thủ không thể đánh chặn’

Theo bình luận của ông Sergei Beskrestnov (biệt danh Flash), cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, máy bay không người lái (UAV) phản lực của Nga có thể xuất hiện đầy bất ngờ và tấn công hiệu quả vào các mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông Beskrestnov chỉ ra, Lực lượng Vũ trang Nga một lần nữa đã thay đổi chiến thuật sử dụng máy bay không người lái. Trước khi tấn công một khoảng thời gian nhất định, phía Nga bắt đầu tắt động cơ của các UAV phản lực để tránh gây ra tiếng động.

Ở giai đoạn cuối của hành trình, UAV có thể tắt động cơ phản lực, tận dụng vận tốc và quán tính lớn đã tích lũy để tiếp tục lướt về phía mục tiêu mà không cần động cơ hoạt động.

Cách làm này giúp giảm đáng kể tiếng ồn, khiến các đơn vị phòng không khó phát hiện UAV bằng âm thanh. Kết hợp với đường bay cực thấp, chiến thuật này có thể rút ngắn thời gian phát hiện và đưa ra cảnh báo của đối phương, khiến lực lượng Ukraine trở tay không kịp.

Điều đáng chú ý là đây không phải là lần đầu tiên trong mấy tuần gần đây, các chuyên gia Ukraine đã cảnh báo về sự thay đổi trong chiến thuật tác chiến UAV của Nga nhằm tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Hôm 10/11, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố rằng, Nga đã thay đổi chiến thuật sử dụng tên lửa hành trình Dan-T và Filin - hai loại tên lửa hành trình cỡ nhỏ, giá thành thấp hơn, có thể chế tạo hàng loạt để sử dụng trong các đợt tập kích quy mô lớn, đã mở ra một xu hướng mới trong chương trình phát triển vũ khí của Nga.

Theo ông, những tên lửa này bay ở độ cao lớn, đòi hỏi phải sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền để đánh chặn, điều mà Ukraine đang thiếu trầm trọng.

Cần nhắc lại rằng, máy bay không người lái phản lực và tên lửa hành trình giá rẻ nằm trong số các loại vũ khí hiện tại được Quân đội Nga sử dụng rộng rãi. Chúng được dùng để tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và cầu đường, sân bay...

Với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, những thay đổi liên tục trong chiến thuật tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái Nga đã tạo ra thêm thách thức cực lớn cho hệ thống phòng không của Ukraine và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.