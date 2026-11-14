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Tổng thống Mỹ Trump sắp trở lại với Bộ tứ sau nhiều năm

| | Tài chính quốc tế

Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 17/11 tại Manila, Philippines. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm trong vòng 2 năm qua.

Bộ tứ gồm các cường quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, được coi là một đối trọng trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, các thành viên nhóm khẳng định rằng cơ chế hợp tác này không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các nhà lãnh đạo Bộ tứ có thể gặp nhau tại Philippines.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, vấn đề về nguồn cung các khoáng sản thiết yếu dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này.

“Các nhà lãnh đạo nhiều khả năng sẽ thảo luận về vấn đề bảo đảm các tuyến hàng hải thương mại được tự do lưu thông, không bị cản trở, nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng từ khắp nơi trên thế giới”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Bốn quốc gia được nói là sẽ xem xét khả năng thành lập một ngân hàng năng lượng Bộ tứ, nhằm củng cố an ninh năng lượng khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

“Vấn đề các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại rất có khả năng sẽ được đưa ra thảo luận”, nguồn tin nói thêm.

Theo một nguồn tin khác, chính phủ Philippines đã được thông báo về công tác chuẩn bị. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Manila ngày 17/11.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo Bộ tứ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái.

Lần gần nhất các lãnh đạo Bộ tứ gặp nhau là vào tháng 9/2024, tại bang Delaware (Mỹ). Tại đó, họ tái khẳng định cam kết xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời công bố các sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải.

“Việc Washington dường như đang chuyển hướng sang các ưu tiên địa chính trị khác đã làm dấy lên những câu hỏi về cam kết lâu dài của nước này đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Một hội nghị thượng đỉnh thành công (tại Manila) sẽ tái khẳng định sự can dự của Mỹ, đồng thời chứng minh rằng Bộ tứ vẫn giữ được vai trò và tầm quan trọng, bất chấp những khác biệt giữa các thành viên”, ông Raj Kumar Sharma, Phó Giáo sư Quan hệ quốc tế tại Đại học SDU ở Almaty, Kazakhstan, nói với Nikkei Asia.

“Tuy nhiên, vẫn cần chờ xem chính quyền Tổng thống Trump sẽ quyết tâm theo đuổi chính sách đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đến mức độ nào, đặc biệt sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, ông Sharma nói.

Theo Bình Giang

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