Lần đầu tiên sau 78 năm, Triều Tiên làm một việc: Ông Kim Jong-un muốn gửi đi thông điệp gì?

Tờ Korea Herald (Hàn Quốc) đưa tin, Triều Tiên đã sửa đổi tỷ lệ chính thức của quốc kỳ lần đầu tiên kể từ khi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) được thành lập vào năm 1948 - một động thái mà các nhà phân tích cho rằng là một bước nữa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm tạo dựng bản sắc dân tộc riêng biệt theo học thuyết "hai quốc gia thù địch" của ông.

Theo Điều 166 Hiến pháp sửa đổi của Triều Tiên được công bố vào ngày 13/11 trên Naenara - một trang web tuyên truyền đối ngoại của nước này, tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của quốc kỳ Triều Tiên đã được thay đổi từ 1:2 thành 1:1,65, làm giảm chiều rộng nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế cơ bản.

Việc sửa đổi này đánh dấu sự thay đổi đầu tiên về tỷ lệ của quốc kỳ Triều Tiên trong 78 năm, mặc dù phần trung tâm màu đỏ, các sọc trắng và xanh lam cùng ngôi sao năm cánh màu đỏ vẫn không thay đổi.

Tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của quốc kỳ Triều Tiên đã được thay đổi từ 1:2 thành 1:1,65, làm giảm chiều rộng nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế cơ bản. Ảnh: Reuters

Trong một phần riêng biệt trên trang Naenara, Bình Nhưỡng giải thích rằng phần màu đỏ ở trung tâm lá cờ tượng trưng cho máu của các chiến sĩ cách mạng chống Nhật, trong khi vòng tròn và các sọc trắng thể hiện lòng trung thành với Đảng Lao động cầm quyền và lãnh đạo nước này. Các sọc xanh tượng trưng cho nền độc lập chống đế quốc, hòa bình và tình hữu nghị thế giới, cũng như chủ quyền quốc gia.

Theo Korea Herald, sự thay đổi này được xem là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm định hình lại bản sắc dân tộc của Triều Tiên và phân biệt sự lãnh đạo của ông với những người tiền nhiệm, đặc biệt là khi Bình Nhưỡng đang tiến tới thể chế hóa lập trường ngày càng thù địch của nước này đối với Hàn Quốc.

Năm 2024, Triều Tiên đã sửa lời quốc ca, thay thế từ "samcholli" (nghĩa là "3.000 ri" - trong đó "ri" là đơn vị đo khoảng cách truyền thống - vốn dùng để chỉ toàn bộ Bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả Hàn Quốc và Triều Tiên) bằng "i sesang" (nghĩa là "thế giới này").

Sự thay đổi này được hiểu rộng rãi là một phần trong nỗ lực của ông Kim nhằm từ bỏ khái niệm về một quốc gia thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên và củng cố bản sắc của CHDCND Triều Tiên như một quốc gia riêng biệt.

Đầu năm nay, chính quyền Triều Tiên cũng đã loại bỏ các điều khoản liên quan đến thống nhất khỏi hiến pháp, củng cố tuyên bố của ông Kim rằng Triều Tiên và Hàn Quốc là hai quốc gia riêng biệt, thù địch chứ không phải là đối tác cùng theo đuổi mục tiêu thống nhất trong tương lai.

Giáo sư Lim Eul-chul tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) cho biết việc sửa đổi quốc kỳ phản ánh nỗ lực cân bằng giữa sự tiếp nối di sản của các nhà lãnh đạo Triều Tiên tiền nhiệm và việc thiết lập bản sắc chính trị riêng biệt dưới thời ông Kim Jong-un.

"Việc thay đổi tỷ lệ của quốc kỳ trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế cơ bản là một nỗ lực nhằm bảo tồn di sản của các nhà lãnh đạo tiền nhiệm đồng thời tạo nên bản sắc dân tộc riêng biệt gắn liền với thời đại Kim Jong-un", giáo sư Lim nói. "Việc sửa đổi này cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa học thuyết 'hai quốc gia thù địch' ở cấp độ hiến pháp và thông qua các biểu tượng quốc gia."