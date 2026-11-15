Toà tháp cao gấp đôi Landmark 81 xây thần tốc đến tầng 120, dự án 48.000 tỷ đồng sắp đạt 50% chiều cao, dự kiến 2028 hoàn thành

Công trình được kỳ vọng soán ngôi Burj Khalifa đang tiến sát cột mốc nửa chặng đường, nhưng phần việc phía trước vẫn đồ sộ không kém một tòa nhà chọc trời hoàn chỉnh.

Vào giữa tháng 11, phần kết cấu bê tông của tháp Jeddah (Jeddah Tower) tại Ả Rập Xê Út đã lên tới tầng 120, đạt độ cao khoảng 482 m, theo Arabian Business.

Chủ đầu tư kỳ vọng tòa tháp sẽ vượt mốc 500 m trước cuối năm nay. Một số nguồn khác như Time Out ghi nhận độ cao 486 m vào đầu tháng 11.

Theo Newsweek, mốc 500 m tương ứng với tầng 125 và được xem là điểm nửa chặng đường của công trình. Nhóm thi công dự kiến chạm mốc này vào cuối tháng 11, quanh dịp Lễ Tạ ơn của Mỹ. Tốc độ xây dựng hiện vào khoảng 4 m mỗi tuần.

Tuy nhiên, dù sắp cán mốc nửa đường, phần việc phía trước vẫn rất lớn. Theo Arabian Business, lớp vỏ ngoài của tháp Jeddah vẫn cần lượng kính tương đương toàn bộ mặt ngoài tòa Burj Khalifa ở Dubai, công trình được ốp bởi 24.348 tấm kính.

Tháp Jeddah được thiết kế cao hơn 1.000 m, vượt xa Burj Khalifa cao 828 m, tòa nhà đang giữ danh hiệu cao nhất thế giới. Để dễ hình dung hơn, toà tháp này cao gấp đôi toà Landmark81 của Việt Nam. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Trước đó, tòa tháp đã vượt độ cao 454 m của tháp đôi Petronas ở Malaysia và lọt vào nhóm 5 tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới.

Công trình do Công ty Kinh tế Jeddah (JEC) phát triển, trong đó tập đoàn Kingdom Holding là một bên góp vốn. Thiết kế thuộc về hãng kiến trúc Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), còn nhà thầu thi công là tập đoàn Saudi Binladin Group.

Hồi tháng 10/2024, JEC đã ký hợp đồng hoàn thiện tòa tháp với Saudi Binladin Group trị giá 7,2 tỷ riyal, tương đương khoảng 1,9 tỷ USD (khoảng 48,8 nghìn tỷ VNĐ).

Nếu về đích đúng hẹn, tháp Jeddah sẽ là tòa nhà đầu tiên trên thế giới vượt ngưỡng 1 km, chấm dứt gần hai thập kỷ Burj Khalifa đứng ở vị trí cao nhất hành tinh.

Theo Arabian Business, Newsweek

