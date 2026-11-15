Đang lo hậu sự, người con dâu bất ngờ nghe tiếng động trong quan tài lạnh, cả gia đình lập tức mở nắp

Quan tài lạnh được một gia đình ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) sử dụng trong lúc chờ người thân ở xa trở về chịu tang. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, một tình huống bất thường xảy ra khiến những người có mặt phải vội vàng kiểm tra lại bên trong. Câu chuyện sau đó lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút sự chú ý của dư luận.

Tiếng động bất thường khi gia đình đang chuẩn bị hậu sự

Theo South China Morning Post, sự việc xảy ra tại một ngôi làng thuộc thị trấn Lưu Cổ Tự, thành phố Hà Gian, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, vào tháng 9/2026. Nhân vật chính là một cụ bà ngoài 70 tuổi, mắc bệnh huyết khối não nhiều năm và sau đó phát hiện thêm ung thư. Khi tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng, gia đình quyết định đưa bà từ bệnh viện về nhà chăm sóc.

Tối 8/9, người thân nhận thấy cụ bà không còn biểu hiện hô hấp rõ ràng. Cho rằng bà đã qua đời, họ bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Do một số thành viên trong gia đình đang ở xa chưa thể trở về ngay, người thân quyết định đặt bà vào thiết bị bảo quản thi hài để chờ ngày tổ chức tang lễ.

Đến tối 9/9, khi đang ở gần chiếc quan tài, người con dâu bất ngờ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Ban đầu, tiếng động yếu ớt khiến bà không chắc chắn về nguồn phát ra, nhưng sau khi chú ý lắng nghe, bà nhận ra âm thanh dường như vọng ra từ bên trong. Người phụ nữ lập tức thông báo cho những thành viên khác trong gia đình và mọi người vội vàng mở nắp để kiểm tra.

Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả sửng sốt. Cụ bà vẫn còn dấu hiệu sự sống và có thể mở mắt. Người thân nhanh chóng đưa bà ra khỏi quan tài để chăm sóc, dù sức khỏe của bà khi đó vẫn trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Sự thật phía sau chiếc quan tài lạnh

Theo Jimu News, sau khi câu chuyện được người thân đăng tải lên mạng xã hội, phóng viên đã liên hệ với người dân và cán bộ địa phương để xác minh. Một cán bộ trong làng xác nhận cụ bà mắc ung thư giai đoạn cuối và từng được điều trị tại bệnh viện trước khi gia đình đưa về nhà. Người này cũng cho biết chiếc quan tài được sử dụng ở chế độ làm mát, không phải cấp đông sâu.

Chi tiết này thu hút sự chú ý bởi nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào cụ bà có thể xuất hiện dấu hiệu sự sống sau khoảng một ngày được đặt trong quan tài lạnh. Tuy nhiên, việc thiết bị sử dụng chế độ làm mát không đủ để giải thích toàn bộ diễn biến và chưa có kết luận y khoa độc lập xác định chính xác tình trạng của người phụ nữ.

Theo World Journal, đến chiều 11/9, khi một số người thân trở về, cụ bà vẫn có thể mở mắt nhưng gần như không thể ăn uống. Tình trạng sức khỏe của bà tiếp tục suy giảm nghiêm trọng và đến tối cùng ngày, cụ bà qua đời. Gia đình sau đó tổ chức tang lễ vào ngày 13/9.

Như vậy, khoảnh khắc khiến cả gia đình vui mừng vì phát hiện người thân vẫn còn dấu hiệu sự sống cuối cùng không thể thay đổi kết cục. Dù chỉ kéo dài thêm khoảng hai ngày, sự việc vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi những tình tiết hiếm gặp trong quá trình chuẩn bị hậu sự.

Vì sao người được cho là đã qua đời vẫn có dấu hiệu sự sống?

Theo The Korea Herald, một số ý kiến chuyên môn cho rằng trường hợp này có thể liên quan đến trạng thái thường được gọi là "chết giả". Khi đó, các dấu hiệu sinh tồn như nhịp thở và mạch suy giảm nghiêm trọng, khiến người xung quanh khó nhận biết nếu chỉ quan sát bằng mắt thường. Người bệnh cũng có thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu và gần như không phản ứng với tác động từ bên ngoài.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khả năng được nêu ra để lý giải sự việc. Không có thông tin cho thấy cụ bà đã được xác nhận tử vong theo quy trình y khoa trước khi đặt vào thiết bị bảo quản, cũng chưa có kết luận chuyên môn độc lập khẳng định bà thực sự trải qua trạng thái chết giả.

Các chuyên gia lưu ý rằng việc xác định một người đã tử vong phải do nhân viên y tế có chuyên môn thực hiện, dựa trên quy trình kiểm tra phù hợp. Việc chỉ căn cứ vào tình trạng bất động, không phản ứng hoặc không nhận thấy hơi thở có thể dẫn đến những đánh giá sai lầm, đặc biệt với bệnh nhân suy kiệt nặng.

Câu chuyện tại Hà Bắc vì vậy không chỉ gây chú ý bởi diễn biến khó tin mà còn là lời cảnh báo về việc xác định tình trạng tử vong khi chưa có đánh giá y khoa. Đặc biệt, chi tiết cụ bà xuất hiện dấu hiệu sự sống sau khi được đặt trong quan tài lạnh vẫn là điều khiến nhiều người bàn luận.

Theo South China Morning Post, Jimu News, World Journal, The Korea Herald