5 sự thật ít biết về cựu CEO Nvidia Jensen Huang

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Ông Jensen Huang vừa rời ghế CEO của Nvidia - nhà sản xuất chip hàng đầu và gần đây là công ty đắt giá nhất thế giới - do bê bối tình ái với một nữ nhân viên cùng một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Ông rời bỏ đế chế mà mình sáng lập năm 1993, tại một quán ăn bình dân và đưa lên thành biểu tượng của AI.

Hãng tin Izvestia đã điểm lại 5 sự thật đáng chú ý về tiểu sử của ông:

Nhập nhầm vào trường dành cho thanh thiếu niên cá biệt

Sinh ra tại Đài Loan với tên tiếng Trung là Hoàng Nhân Huân (Huang Renxun), ông Jensen Huang có cha là kỹ sư hóa học và mẹ là giáo viên. Sau thời gian sống ở Thái Lan, cuối thập niên 1960, ông và anh trai được gửi sang Mỹ sống cùng họ hàng.

Người thân đã sắp xếp 2 anh em vào một trường nội trú Baptist vì lầm tưởng đây là trường danh tiếng, nhưng thực chất đó là nơi dành cho thanh thiếu niên cá biệt.

Cậu bé Jensen 9 tuổi ở chung phòng với một thiếu niên 17 tuổi đầy sẹo dao chém và không biết chữ. Ông Huang - khi đó mới bập bẹ tiếng Anh - đã dạy bạn cùng phòng đọc viết để đổi lấy việc được hướng dẫn đẩy tạ đòn, giúp cậu sớm đạt mức hít đất 100 cái mỗi ngày.

Dù chỉ sống trong khuôn viên chứ không theo học vì quá nhỏ, ông vẫn bị các học sinh lớn bắt nạt, thậm chí từng bị rung lắc cây cầu treo có tấm bạt thủng dẫn vào trường khi đang đi qua.

2 năm sau, cha mẹ ông sang Mỹ và đón con về. Ông Huang sau này khẳng định ngôi trường đã tôi luyện ý chí cho mình và đã quyên góp tiền tri ân khi trở thành tỷ phú.

Khởi nghiệp từ quán ăn bình dân

Năm 15 tuổi, ông Huang làm rửa bát, bưng bê và dọn nhà vệ sinh tại nhà hàng Denny’s suốt 5 năm. Khi sở hữu khối tài sản 100 tỷ USD, ông từng kể tại Trường Kinh doanh Stanford rằng mình đã cọ rửa nhiều bồn cầu hơn tất cả sinh viên ngồi nghe cộng lại.

Tiền làm thêm chỉ đủ giúp ông theo học ngành kỹ thuật điện tại một đại học rẻ ở bang Oregon và tốt nghiệp loại ưu. Sau thời gian làm việc tại AMD và LSI Logic, năm 1993, ông nghỉ việc để mở công ty sản xuất bộ vi xử lý trò chơi điện tử.

Ý tưởng và kế hoạch kinh doanh của Nvidia được ông bàn bạc cùng các cộng sự ngay trong bữa sáng tại một nhà hàng Denny’s ở San Jose. Trên hồ sơ LinkedIn, ông từng chỉ liệt kê 2 nơi làm việc duy nhất là Denny’s và Nvidia để nhấn mạnh hành trình phi thường của mình.

Xăm logo Nvidia lên vai

Ban đầu, công ty định lấy tên NVision nhưng trùng với một hãng giấy vệ sinh. Muốn đối thủ phải ghen tị với sản phẩm của mình, ông Huang đề xuất biến tấu từ tiếng Latin "invidia" (nghĩa là sự đố kỵ) thành Nvidia.

Công ty mất 6 năm để lên sàn và từng suýt phá sản khi sản xuất chip RIVA 128, buộc phải sa thải một nửa trong số 100 nhân viên và chỉ còn đủ quỹ lương cầm cự 1 tháng. Tuy nhiên, dòng chip này lại được giới game thủ ưa chuộng, cứu sống công ty trước khi IPO với giá 12 USD/cổ phiếu 2 năm sau đó.

Trong một cuộc họp, ông Huang từng hứa sẽ xăm hình nếu cổ phiếu chạm mốc 100USD. Cuối thập niên 2000, ông giữ lời hứa khi xăm logo Nvidia lên vai, nhưng thừa nhận đau đến mức đã bật khóc cùng các con.

Sở hữu 40 chiếc áo khoác da đen

Hình ảnh của ông Huang luôn gắn liền với áo khoác da đen. Ông giải thích lựa chọn này xuất phát từ tính thực dụng: Mặc cùng một kiểu đồ mỗi ngày giúp tiết kiệm thời gian suy nghĩ để tập trung cho công việc.

Tủ đồ của ông có tới 40 chiếc áo khoác đen, chủ yếu của thương hiệu Tom Ford trị giá khoảng 10 nghìn USD/chiếc, đều do vợ là bà Laurie và con gái Madison mua giúp vì ông không tự đi mua sắm từ năm 17 tuổi. Tháng 7/2026, một chiếc áo của ông được bán đấu giá từ thiện tới 960.000USD.

Đối đầu với người họ hàng đứng đầu AMD

Trong suốt lịch sử, đối thủ lớn nhất của Nvidia là AMD - nơi ông Huang từng làm việc 1 năm vào giữa thập niên 1980. Từ năm 2014, AMD được dẫn dắt bởi bà Lisa Su, người có quan hệ họ hàng với ông (mẹ ông Huang là em gái ông ngoại bà Su), dù cả 2 chỉ biết điều này sau khi bà Su nhậm chức.

Suốt 12 năm, cuộc cạnh tranh ngầm giữa hai CEO phần thắng luôn nghiêng về ông Huang nhờ làn sóng bùng nổ AI.

Tuy nhiên, ngày 12/11/2026, cục diện đảo chiều hoàn toàn: Ông Huang phải rời ghế lãnh đạo Nvidia khi tập đoàn ở tuổi 33, vì bê bối đời tư và nghi vấn gián điệp, trong khi bà Lisa Su được Yahoo Finance vinh danh là Tổng giám đốc của năm.