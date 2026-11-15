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Chuyện "lạ" tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới: Người trẻ từ chối yêu đương, sinh con, chuyển sang chăm sóc... viên gạch

| | Tài chính quốc tế

Chuyện "lạ" tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới: Người trẻ từ chối yêu đương, sinh con, chuyển sang chăm sóc... viên gạch

Không hẹn hò, không nuôi mèo, không sinh con, người trẻ Trung Quốc rủ nhau "nuôi" gạch phủ rêu, tưới nước mỗi ngày, hashtag hút hơn 5 triệu lượt xem.

Mỗi ngày tưới vài lần, chờ rêu mọc kín bề mặt, rồi coi đó như một người bạn. Trào lưu tưởng như vô nghĩa này đang hé lộ nhiều điều về tâm lý của một thế hệ chịu áp lực việc làm.

Những ngày đầu tháng 11, nhiều hãng truyền thông quốc tế, trong đó có The Guardian và Business Today, đưa tin về một trào lưu lạ đang lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc. Đó là "nuôi" những viên gạch phủ rêu.

Cách "nuôi" khá đơn giản. Người chơi phun nước lên viên gạch vài lần mỗi ngày và chờ các bào tử rêu có sẵn trong không khí bám vào, dần phủ xanh bề mặt viên gạch.

Trào lưu này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Xiaohongshu và Weibo. Một hashtag về chủ đề này trên Weibo được cho là đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Những người tham gia gọi viên gạch là hình thức "bầu bạn cảm xúc không tốn năng lượng", tức một kiểu đồng hành không đòi hỏi gì ở người nuôi. 

Một người dùng mạng xã hội chia sẻ rằng viên gạch mang lại cảm giác chắc chắn, "vững vàng hơn nhiều so với không ít mối quan hệ".

Giới bình luận gắn trào lưu này với áp lực việc làm và lối sống "nằm thẳng", tức lựa chọn sống tối giản, từ chối cuộc đua khốc liệt cùng những cột mốc truyền thống như sự nghiệp, hôn nhân và con cái.

Tuy nhiên, thú vui này cũng có mặt trái. Một số người nuôi cho biết họ bị ngứa mắt và sổ mũi. Giáo sư Li Xuedong của Đại học Sư phạm Thủ đô ở Bắc Kinh, khuyên nên đặt gạch rêu trong môi trường kín, đồng thời đeo găng tay dùng một lần và khẩu trang khi chăm sóc.

"Nuôi gạch" không phải là trào lưu duy nhất phản ánh tâm lý của giới trẻ Trung Quốc thời gian gần đây. Trước đó, nhiều người trẻ chọn lối sống "chi phí bằng không" để giảm áp lực tài chính, hay tặng nhau cả năm bột giặt và giấy vệ sinh làm quà sinh nhật, gắn với trào lưu "thuần quá nhật tử", tức "cứ thế mà sống" một cách giản dị.

Tuy nhiên, trào lưu này chủ yếu được phản ánh trên những bài đăng của người tham gia trên mạng xã hội, không phải một khảo sát đại diện cho giới trẻ Trung Quốc. Dù vậy, việc một viên gạch phủ rêu có thể trở thành "bạn đồng hành" của hàng triệu người quan tâm cho thấy nhu cầu tìm kiếm sự bình yên giản đơn đang lớn dần trong một thế hệ chịu nhiều áp lực.

Theo The Guardian, Business Today

 

Thiên Di

Việt Nam hàng ngày

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