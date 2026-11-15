Tin nóng thế giới hôm nay 15/11: Iran cảnh báo 3 tàu chở dầu bốc cháy tại Hormuz

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 15/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Iran thông báo 3 tàu chở dầu bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz, Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Hamas tại Gaza, hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ bị hủy hoặc hoãn do sự cố hệ thống kiểm soát không lưu và cảnh sát điều tra mối đe dọa đánh bom tại một nhà máy nhiên liệu sinh học ở bang Illinois.

Iran thông báo 3 tàu chở dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

Ngày 14/11, Hải quân Iran thông báo 3 tàu chở dầu bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran cho biết một tàu gặp sự cố vào sáng cùng ngày, trong khi hai tàu khác va phải thủy lôi vào buổi tối.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai tàu chở dầu bị nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua tuyến hàng hải bị cấm tại eo biển Hormuz.

(Ảnh minh họa)

“Hai tàu chở dầu vi phạm đang cố gắng đi qua tuyến đường bị cấm tại eo biển Hormuz thì va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy”, hãng thông tấn IRNA dẫn thông báo của Hải quân IRGC.

Theo Reuters, hiện chưa thể xác minh độc lập những thông tin trên.

Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy cấp cao Hamas tại Gaza

Ngày 15/11, quân đội Israel tuyên bố tiến hành cuộc không kích nhằm vào một chỉ huy cấp cao thuộc cánh vũ trang của Hamas tại thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Các nguồn tin Hamas xác nhận người thiệt mạng là Samir Abu Younis, chỉ huy cấp cao của lực lượng này.

Theo Reuters, cuộc không kích diễn ra tại khu vực Mawasi, Khan Younis, khiến ông Abu Younis thiệt mạng và một số người khác bị thương. Hamas sau đó xác nhận cái chết của chỉ huy này và cho biết tang lễ sẽ được tổ chức vào chiều 15/11 tại Khan Younis.

Ông Samir Abu Younis, 53 tuổi, từng chỉ huy lữ đoàn Rafah thuộc cánh vũ trang Hamas. Ông gia nhập Lữ đoàn Al-Qassam từ năm 1991 và đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy, điều hành cấp cao tại Rafah.

Mỹ hủy hàng nghìn chuyến bay, hàng không chưa thể hoạt động bình thường

Ngày 14/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) dự báo hoạt động hàng không nước này sẽ chưa thể trở lại lịch trình bình thường cho đến cuối ngày 16/11, sau sự cố hệ thống liên lạc kiểm soát không lưu khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy và hoãn.

Theo Reuters, tính đến 16h15 ngày 14/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), các hãng hàng không đã hủy hơn 5.300 chuyến bay và hoãn gần 6.300 chuyến. Trước đó, trong ngày 13/11, khoảng 9.200 chuyến bay bị hủy và 7.500 chuyến bị hoãn sau khi FAA yêu cầu tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc.

(Ảnh minh họa)

Người đứng đầu FAA Bryan Bedford cho biết hoạt động của các hãng hàng không dự kiến phần lớn sẽ trở lại bình thường vào cuối ngày 16/11. Ông đồng thời xin lỗi hành khách vì sự gián đoạn và khẳng định hệ thống hiện vẫn ổn định.

Cảnh sát Mỹ điều tra mối đe dọa đánh bom tại nhà máy nhiên liệu sinh học

Ngày 14/11, lực lượng thực thi pháp luật cấp bang và liên bang Mỹ tiến hành khám xét một nhà máy nhiên liệu sinh học tại thành phố Peoria, bang Illinois, sau khi phát hiện một thiết bị bị đánh giá là mối đe dọa có khả năng gây nổ. Vụ việc khiến chính quyền yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực bán kính khoảng 1 dặm (1,6 km).

Theo Reuters, thiết bị đáng ngờ được phát hiện hôm 13/11 gần nhà máy sản xuất ethanol BioUrja. Đây là cơ sở thuộc sở hữu của tập đoàn BioUrja Group có trụ sở tại Houston, bang Texas. Cảnh sát Peoria cho biết các chuyên gia xử lý bom đã vô hiệu hóa thiết bị và lệnh sơ tán được dỡ bỏ trong ngày 14/11, gần một ngày sau khi vụ việc được phát hiện.

Cảnh sát trưởng thành phố Peoria Brad Dixon cho biết lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám xét toàn bộ khu nhà máy có diện tích tương đương khoảng 44,5 sân bóng bầu dục Mỹ. Kết quả ban đầu không phát hiện vật thể đáng ngờ nào khác.