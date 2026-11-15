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Hai máy bay va nhau sau sự cố rối loạn hàng không Mỹ hiếm gặp

| | Tài chính quốc tế

Phần mũi chiếc Boeing 767 của UPS bị hư hỏng sau cú đâm va. (Ảnh: CNN)

Phần mũi chiếc Boeing 767 của UPS bị hư hỏng sau cú đâm va. (Ảnh: CNN)

Hai máy bay vừa va chạm trên đường lăn tại sân bay Quốc tế Miami, chỉ 1 ngày sau khi lệnh đình chỉ hoạt động bay trên toàn nước Mỹ gây ra tình trạng hủy chuyến hàng loạt và hỗn loạn trong việc đi lại.

“Đầu cánh của chiếc Boeing 737 thuộc hãng Copa Airlines đã va vào phần mũi của chiếc Boeing 767 thuộc hãng UPS, khi 2 máy bay đang di chuyển trên đường lăn”, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết về sự cố xảy ra vào tối 14/11.

Ông Greg Chin - Giám đốc truyền thông của sân bay, nói với CNN rằng vụ va chạm xảy ra vào khoảng 21h15 và khiến 2 người bị thương.

“Chúng tôi đang di chuyển trên đường lăn sau khi hạ cánh với tốc độ bình thường thì đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn, tiếp theo là tiếng la hét đồng loạt, rồi một cú va chạm khi máy bay khác đâm vào máy bay của chúng tôi”, hành khách Cesar Ferreira trên chuyến bay của Copa Airlines kể lại với CNN .

“Bên trong khoang hành khách, chúng tôi cảm nhận được máy bay bất ngờ giật mạnh sang một bên. Ban đầu, một số hành khách bắt đầu hoảng loạn, nhưng phi hành đoàn Copa đã nhanh chóng phản ứng, yêu cầu mọi người tiếp tục ngồi yên tại chỗ”, Ferreira cho biết.

Theo FAA, các kiểm soát viên không lưu đã yêu cầu phi hành đoàn của máy bay UPS nhường đường cho chuyến bay của Copa Airlines. Cơ quan này đang điều tra vụ va chạm.

UPS cho biết hãng “cam kết phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân sự việc”, đồng thời xác nhận phi hành đoàn của mình vẫn an toàn.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các sân bay trên khắp nước Mỹ đang nỗ lực khôi phục hoạt động bay bình thường, sau lệnh tạm dừng hoạt động bay hôm 13/11. Lệnh này khiến một số hành khách phải ngủ trên sàn nhà tại các nhà ga sân bay trong khi chờ được sắp xếp lại chuyến di chuyển.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, chuyến bay của Copa Airlines vừa hạ cánh xuống Miami sau hành trình từ thủ đô Panama City của Panama, trong khi máy bay UPS đang chuẩn bị cất cánh đến Bogotá, Colombia.

Sự cố khiến 2 người bị thương nhẹ và đã được sơ cứu ngay tại hiện trường.

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Theo Bình Giang

Tiền phong

Từ Khóa:
máy bay

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