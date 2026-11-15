Iran cáo buộc Mỹ âm mưu gây nạn đói

Các tàu buôn neo đậu ở eo biển Hormuz gần Bandar Abbas, Iran, ngày 10/9/2026. (Ảnh: RT/ Anadolu/Getty Image)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã cáo buộc Mỹ đe dọa đẩy người dân nước này vào cảnh chết đói thông qua các lệnh trừng phạt và một cuộc phong tỏa hải quân.

Phát biểu sau cuộc họp Ngoại trưởng nhóm G7 tại Pháp mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả "nỗi đau kinh tế" giáng xuống Iran là "phi thường", đồng thời cảnh báo tác động của các biện pháp hạn chế sẽ ngày càng gia tăng theo thời gian.

Ông lập luận rằng những khó khăn chồng chất có thể buộc giới lãnh đạo Iran phải nhượng bộ, bởi "rốt cuộc thì bạn vẫn phải ăn".

Hôm 14/11, ông Baghaei viết trên mạng xã hội X: "Đây lại là một sự thừa nhận nữa cho thấy Mỹ đang theo đuổi các tội ác chiến tranh, chồng chất thêm những hành động tàn bạo mà nước này đã gây ra trong các cuộc chiến tranh xâm lược và khủng bố kinh tế chống lại Iran."

Ông nói thêm: "Sau nhiều thập kỷ cưỡng ép, đe dọa, trừng phạt, khủng bố và xâm lược thất bại, Mỹ vẫn tiếp tục lặp lại những sai lầm tương tự, chỉ đơn thuần là khoác lên chúng những cái tên mới."

Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng phía Nam của Iran từ tháng 4 sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) huyết mạch, nhằm đáp trả chiến dịch ném bom của liên quân Mỹ - Israel phát động vào ngày 28/2.

Tháng 8, Mỹ triển khai Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về Kinh tế (Operation Economic Outcast), với tuyên bố đe dọa làm "ngạt thở kinh tế" Iran của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thông qua các lệnh trừng phạt sâu rộng nhắm vào các doanh nghiệp Iran cùng đối tác nước ngoài của họ.

Iran cũng cáo buộc Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng nước dân sự, gồm các nhà máy khử muối và hồ chứa nước uống, làm gián đoạn nguồn cung cho hàng nghìn cư dân.

Mỹ phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công hồi tháng 3 nhằm vào một nhà máy khử muối trên đảo Qeshm và khẳng định các cuộc không kích hồi tháng 6 của nước này chỉ nhắm vào các cơ sở radar và thông tin liên lạc quân sự.

Căng thẳng vẫn duy trì ở mức cao bất chấp việc Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc không kích quy mô lớn mới khó có thể xảy ra.

Mỹ được cho là đã cảnh báo Israel và các quốc gia vùng Vịnh chuẩn bị cho khả năng nối lại các chiến dịch tác chiến.

Trước đó, Mỹ đã bác bỏ các điều kiện của Iran để mở lại eo biển Hormuz, vốn bao gồm việc dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran và chấm dứt thù địch trên "mọi mặt trận", kể cả các cuộc chiến của Israel tại Gaza và miền Nam Lebanon.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố hôm 11/11: "Quả bóng hiện đang nằm bên phần sân của Mỹ".

Ông Rubio đã gạt bỏ các điều kiện của Iran là "phi lý", trong khi ông Trump phát biểu hôm 12/11, rằng Mỹ không còn cần một thỏa thuận với Iran nữa vì "những ngày đó đã qua lâu rồi"