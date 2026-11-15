Bulgaria sẽ không còn cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ quân đội nữa

Thông tin này được đăng tải trên tờ Debati, trích dẫn tuyên bố của Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev với các nhà báo tại Dublin.

Thủ tướng Bulgaria tuyên bố đất nước ông ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng cá nhân ông không chấp nhận cách tiếp cận "đạt được hòa bình từ vị thế sức mạnh", vì điều đó dẫn đến gia tăng số nạn nhân, sự tàn phá và leo thang xung đột, gây rủi ro cho toàn thế giới.

Ông Radev nhấn mạnh, Bulgaria là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu với cộng đồng người Bulgaria có lịch sử lâu đời nhất ở Ukraine, và bày tỏ lo ngại người dân Bulgaria tiếp tục thiệt mạng trong chiến tranh.

Theo ông, nhiệm vụ của chính phủ là giúp đồng bào mình sống trong hòa bình càng sớm càng tốt, và trước đó là đảm bảo họ được tiếp cận với giáo dục, chăm sóc sức khỏe, điện và sưởi ấm; đầu tư vào trang thiết bị quân sự sẽ không giải quyết được vấn đề này.

"Chúng tôi không còn chuyển giao vũ khí và đạn dược từ các kho của Quân đội Bulgaria nữa", ông Radev nói thêm.

Pháo tự hành 2S1 từ kho dự trữ của Bulgaria dành cho Ukraine.

Theo ông Radev, Bulgaria đang trong tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng và gặp vấn đề về dự trữ tài chính. Do đó, trong tình hình hiện tại, nước này không thể cung cấp thêm viện trợ.

Tuy nhiên, quốc gia này sẵn sàng thảo luận về cơ chế nhằm đảm bảo các khoản tiền được sử dụng cho hoạt động nhân đạo, cung cấp điện và chăm sóc y tế, chứ không phải để mua vũ khí.

Đồng thời, Thủ tướng Bulgaria nhấn mạnh, đất nước không cản trở quyết định của các quốc gia thành viên khác trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính.

Kế hoạch chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine lần đầu tiên được biết đến vào đầu tháng 6/2026, sau khi chính phủ mới do ông Rumen Radev đứng đầu lên nắm quyền.

Thủ tướng Bulgaria cũng tuyên bố nước này sẽ không còn tham gia vào thể thức "liên minh quyết tâm", vì họ ủng hộ giải pháp ngoại giao.

Ông chỉ trích chính phủ tiền nhiệm về những cam kết tài chính hỗ trợ Ukraine, đã để lại cho đất nước một khoản thâm hụt ngân sách đáng kể.

Cuối tháng 10, Bulgaria từ chối tài trợ cho việc cung cấp vũ khí sát thương mới cho Ukraine thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF). Nước này tuyên bố vào thời điểm đó rằng họ sẽ chỉ tài trợ cho viện trợ phi sát thương trong tương lai.

Vị thế của chính phủ hiện tại càng được củng cố sau vòng bầu cử tổng thống thứ hai tại Bulgaria vào ngày 1/11.

Theo kết quả kiểm phiếu, người đứng đầu nhà nước đương nhiệm - Iliana Yotova cũng ủng hộ đối thoại với Nga và phản đối viện trợ cho Ukraine, đã giành chiến thắng.