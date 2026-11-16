‘Anh luôn phải sẵn sàng tấn công vùng Bắc Cực’

Trong một bài bình luận đăng trên tờ The Times hôm 14/11, Cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak lập luận, “Anh có nghĩa vụ chứng minh Nga không thể thống trị Bắc Cực”.

Ông đồng thời khẳng định, việc đe dọa Nga trong khu vực là một trong số ít cách để ngăn chặn nước này gây xung đột.

Cựu Thủ tướng Anh đã chỉ đích danh bán đảo Kola của Nga, nơi đóng quân của Hạm đội phương Bắc hùng mạnh và là nơi tập trung phần lớn lực lượng hạt nhân, như một mục tiêu tiềm năng.

“Nếu Nga biết chúng ta có thể đe dọa cơ sở hạ tầng quân sự của họ ở đó, thì khả năng họ leo thang xung đột sẽ giảm đi rất nhiều”, ông viết.

Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ cũng mô tả Hạm đội phương Bắc của Nga là mối đe dọa đối với sự kiểm soát của NATO ở Bắc Đại Tây Dương, cảnh báo Nga có thể làm gián đoạn dòng chảy quân đội và thiết bị của Mỹ đến châu Âu trong thời chiến.

Ông kêu gọi Anh coi việc đối đầu với Nga ở Bắc Cực là đóng góp chính của mình cho an ninh châu Âu trong thập kỷ tới.

Những phát biểu này được đưa ra sau thỏa thuận hôm 10/11, của Lực lượng Viễn chinh Liên hợp (JEF) do Anh dẫn đầu, gồm 10 quốc gia Bắc Âu, về việc mở rộng hợp tác hải quân trên khắp Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương và Biển Baltic.

Tham mưu trưởng quốc phòng Anh Richard Knighton nói với tờ Financial Times, nhóm này sẽ không chỉ dừng lại ở các cuộc trao đổi ngoại giao mà còn tiến tới các biện pháp quân sự cụ thể, bao gồm cả việc chống lại tàu ngầm Nga.

Tuy nhiên, tham vọng của Anh trong khu vực đang phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng.

Một báo cáo hồi tháng 10 của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện cảnh báo, Hải quân Hoàng gia sẽ gặp khó khăn trong việc hoạt động hiệu quả ở Bắc Cực do thiếu tàu khu trục, số lượng tàu ngầm và tàu hộ vệ hạn chế và mất khả năng hoạt động dưới băng.

Vấn đề này cũng mở rộng đến các tàu phá băng.

Tờ Telegraph đưa tin hồi tháng trước, chiếc tàu duy nhất thuộc loại này của Hải quân Hoàng gia đã gặp sự cố hỏng động cơ kép và phải được kéo về cảng.

Lần cuối cùng Anh tấn công Nga ở Bắc Cực là trong Chiến tranh Krym năm 1854.

Khi đó Hải quân Hoàng gia đã tàn phá thị trấn Kola, nhưng không tiến được đến cảng Arkhangelsk có vị trí chiến lược quan trọng hơn nhiều, do cảng được phòng thủ quá kiên cố và khó tiếp cận.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc nói nước này có ý định tấn công NATO.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga “chưa bao giờ đe dọa bất cứ ai ở Bắc Cực”, đồng thời cam kết tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc NATO cố tình biến khu vực này thành đấu trường đối đầu.

Vào tháng 8/2026, ông cảnh báo, việc khối này tăng cường quân sự gần biên giới phía Bắc của Nga đang làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp.