Phát hiện tàu Trung Quốc dài gân 180 m, lượng giãn nước 42.600 tấn liên tục di chuyển trên biển, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng

Tàu Mengxiang.

Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên cho biết Mengxiang, nghĩa là "Giấc mơ", vừa hoàn thành chuyến thử nghiệm khoan khoa học đại dương kéo dài 30 ngày. Con tàu thực hiện hai giếng khoan tại vùng biển có độ sâu khoảng 4.100 m. Độ sâu giếng lớn nhất đạt 4.929,17 m, trong đó chiều sâu khoan vào địa tầng tối đa 864,77 m, lập kỷ lục đối với hoạt động khoan biển sâu do Trung Quốc tự thực hiện.

Nhóm nghiên cứu sử dụng thiết bị khoan lấy lõi quay do Trung Quốc tự phát triển và thu được một mẫu lõi bazan dài 4,27 m. Theo cơ quan này, thành tích đưa Trung Quốc trở thành nước thứ 3 sau Mỹ và Nhật Bản lấy được mẫu đá cứng tại bồn trũng biển sâu bằng tàu khoan.

Bazan dưới đáy đại dương đặc biệt khó lấy mẫu do có độ cứng cao và thường bị hàng trăm mét trầm tích phủ phía trên. Các mẫu thu được trong chuyến đi được kỳ vọng cung cấp bằng chứng phục vụ nghiên cứu.

Mengxiang là tàu khoan đại dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo, chính thức được đưa vào hoạt động tháng 11/2024. Con tàu dài 179,8 m, rộng 32,8 m, tổng dung tích 33.000 GT và có lượng giãn nước 42.600 tấn. Tàu có tầm hoạt động 15.000 hải lý, tương đương gần 27.800 km, có thể hoạt động liên tục trên biển trong 120 ngày mà không cần tiếp tế và chở tối đa 180 người.

Kết cấu tàu được thiết kế để vẫn hoạt động trong điều kiện biển cấp 6 và bảo đảm an toàn trước bão mạnh cấp 16. Mengxiang còn được ví như một phòng thí nghiệm di động trên biển. Bên trong tàu có 9 khu thí nghiệm với tổng diện tích hơn 3.000 m2, phục vụ nghiên cứu địa chất, cổ địa từ, địa hóa, vi sinh vật, khoa học biển, khí hydrate và công nghệ khoan.

Hệ thống khoan có 4 chế độ khoan và 3 phương pháp lấy lõi, đồng thời tích hợp cả khả năng thăm dò dầu khí và nghiên cứu địa chất. Đáng chú ý, 11.000 m là độ sâu khoan tối đa theo thiết kế của Mengxiang, không phải độ sâu đạt được trong nhiệm vụ lần này. Chuyến thử nghiệm mới nhất đưa năng lực khoan lấy lõi thực tế của Trung Quốc lên cấp độ khoảng 5.000 m.

Ngoài khoan lấy mẫu, nhóm nghiên cứu còn thử nghiệm cường độ cao hai robot điều khiển từ xa ROV. Hai thiết bị hoạt động dưới độ sâu khoảng 4.000 m trong tổng cộng hơn 358 giờ. Riêng một lần vận hành liên tục kéo dài tới 103 giờ, tương đương hơn 4 ngày dưới đáy biển mà không gián đoạn. Các ROV đảm nhiệm những công việc như đánh giá môi trường quanh miệng giếng, cảnh báo độ sâu và giám sát quá trình khoan.

Lần đầu tiên, nhóm nghiên cứu Trung Quốc cũng áp dụng quy trình theo tiêu chuẩn của chương trình khoan đại dương quốc tế ngay trên tàu, từ thu nhận, phân loại và cắt lõi đá đến quét, lấy mẫu, kiểm tra và lưu trữ.

Một phát hiện khác xuất hiện ở độ sâu 813-864 m dưới đáy biển, nơi các nhà khoa học gặp những lớp cát và bùn xen kẽ dày hàng chục mét, có dấu hiệu hoạt động sinh học và giàu vật chất hữu cơ. Đây được cho là lần đầu Trung Quốc phát hiện cấu trúc loại này trong địa tầng sâu ngoài biển có độ sâu nước hơn 4.000 m và cách xa đất liền.

Chuyến thám hiểm huy động 170 nhà nghiên cứu từ 9 đơn vị, gồm các cơ quan khảo sát địa chất, trường đại học, doanh nghiệp dịch vụ dầu khí và đóng tàu Trung Quốc.