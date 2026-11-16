Thêm quan chức Fed muốn tăng lãi suất thêm nhiều lần

Phát biểu với báo giới tại Boston, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Boston, bà Susan Collins, nhận định việc tăng lãi suất theo lộ trình ổn định và từ từ là phương án phù hợp trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, còn thị trường lao động đang duy trì nền tảng vững chắc.

"Tôi nhận thấy áp lực giá cả đang lan rộng và lạm phát đã ở mức cao trong thời gian dài. Hiện tại, một lộ trình tăng lãi suất đều đặn, từng bước có vẻ phù hợp, nhưng tôi vẫn sẵn sàng điều chỉnh quan điểm", bà Collins nói.

Quan chức Fed nhấn mạnh hướng đi của chính sách tiền tệ đã tương đối rõ ràng, song không đưa ra dự báo cụ thể về tốc độ cũng như mức tăng lãi suất cần thiết trong thời gian tới. Trước đó, trong phát biểu ngày 13/11, bà Collins cho rằng Fed sẽ cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian sớm.

Những nhận định này được đưa ra khi ngân hàng trung ương Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc họp chính sách tiếp theo vào đầu tháng 12. Tại cuộc họp cuối tháng 10, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 3,75-4%, sau khi tăng 0,25 điểm phần trăm hồi tháng 9.

Tuy nhiên, với lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, các quan chức Fed dường như đang tiến gần hơn đến quyết định tăng lãi suất thêm một lần nữa.

Theo định giá trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất liên bang, nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong cả tháng 12 và tháng 1/2027, sau đó tiếp tục tăng thêm 1 lần vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Bà Collins, người không có quyền biểu quyết về chính sách tiền tệ trong năm nay, đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn có những điều kiện thuận lợi để Fed tiếp tục tăng lãi suất mà không gây tổn hại đáng kể đến thị trường lao động.

Theo bà, kỳ vọng lạm phát dài hạn của người tiêu dùng vẫn xoay quanh mục tiêu 2% của Fed. Trong khi đó, áp lực tăng lương chủ yếu tập trung ở một số nhóm lao động, đặc biệt là những vị trí đòi hỏi kỹ năng cao, thay vì lan rộng trên toàn thị trường.

Điều này cho thấy nguy cơ hình thành vòng xoáy tăng lương và giá cả vẫn chưa trở thành vấn đề phổ biến trong nền kinh tế.

Theo bà, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là nhu cầu tiêu dùng ở mức lành mạnh và đầu tư doanh nghiệp tiếp tục được duy trì. Với chính sách tiền tệ thắt chặt hơn đôi chút, ngân hàng trung ương có thể đưa lạm phát xuống trong khoảng thời gian hợp lý mà không gây ra những thay đổi đáng kể đối với thị trường lao động.

Với cách tiếp cận này, Fed có thể tiếp tục nâng chi phí vay để giảm bớt sức ép giá cả, đồng thời hạn chế nguy cơ khiến doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng hoặc nền kinh tế giảm tốc quá mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Boston thừa nhận triển vọng kinh tế vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất định.

Một trong những rủi ro đáng chú ý là lạm phát có thể duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến nếu nhu cầu trong nền kinh tế tiếp tục tăng mạnh, tiền lương tăng trên diện rộng hoặc xuất hiện thêm các cú sốc kinh tế. Bà cũng đặc biệt theo dõi diễn biến giá hàng hóa, nhóm đã ghi nhận mức tăng nhất định trong thời gian gần đây.

Trong những tuần gần đây, một nhóm quan chức ủng hộ tăng lãi suất từ từ để có thêm thời gian đánh giá tác động của chính sách đối với nền kinh tế. Một số thành viên cho rằng Fed cần hành động nhanh hơn trước nguy cơ lạm phát kéo dài và lan rộng.

Đáng chú ý, Thống đốc Fed Christopher Waller gần đây thậm chí đề xuất cân nhắc tăng lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 nếu dữ liệu giá cả tiếp tục diễn biến bất lợi. Mức điều chỉnh này lớn gấp đôi bước tăng 0,25 điểm phần trăm mà Fed thường sử dụng.