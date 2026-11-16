Tàu chở 2 triệu thùng dầu va phải thủy lôi, bốc cháy dữ dội rồi chìm xuống đáy biển ở Hormuz

Ngày 15/11, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi khi di chuyển qua eo biển Hormuz, gây ra các vụ nổ lớn và hỏa hoạn.

Theo tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran phát sóng, cả hai tàu đều di chuyển trên tuyến đường không được Tehran cấp phép ở khu vực phía nam eo biển Hormuz.

"Một trong hai tàu – siêu tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu thô – đã chìm tại vùng biển phía nam Vịnh Ba Tư", IRGC cho biết.

Lực lượng này không công bố tên hoặc quốc tịch của hai con tàu. Hiện chưa có xác nhận độc lập về vụ việc cũng như thông tin siêu tàu chở dầu thực sự đã chìm.

Trong khi đó, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 15/11 cho biết đã nắm được báo cáo từ cơ quan hàng hải Ấn Độ về một vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, UKMTO chưa xác định liệu đây có phải là vụ việc mà IRGC đề cập hay không. Cơ quan này cho biết mức độ thiệt hại đối với con tàu và tác động môi trường vẫn chưa rõ, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Eo biển Hormuz tiếp tục nóng

Kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, Iran đã áp đặt nhiều hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu các tàu sử dụng những tuyến đường được Tehran cho phép.

Iran thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua khu vực mà không có sự chấp thuận của nước này.

Đáp lại, Mỹ triển khai phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời hỗ trợ những tàu chở dầu di chuyển qua eo biển chiến lược này.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại đây đều có thể gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường năng lượng quốc tế.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại khu vực, cho biết lực lượng Mỹ đã hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh xuất khẩu 1,5 tỷ thùng dầu qua eo biển Hormuz kể từ mùa hè.

Quân đội Mỹ gần đây cũng tuyên bố đã rà phá toàn bộ thủy lôi trên các tuyến hàng hải chính qua eo biển này.

Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của Iran về hai tàu chở dầu va phải thủy lôi đang làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn của tuyến vận tải năng lượng huyết mạch.

Trong những tuần gần đây, Tehran nhiều lần thông báo các tàu bốc cháy tại eo biển Hormuz và thường cho rằng nguyên nhân là do va phải thủy lôi.

Nếu thông tin về vụ chìm siêu tàu chở dầu được xác nhận, đây có thể là một sự cố nghiêm trọng đối với hoạt động vận tải năng lượng tại khu vực, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tiếp tục đe dọa các tuyến hàng hải quốc tế.

Tham khảo: Arab News