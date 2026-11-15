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Bitcoin lao dốc xuống mức thấp nhất trong 3 tháng

| | Tài chính quốc tế

Bitcoin lao dốc xuống mức thấp nhất trong 3 tháng

Bitcoin giảm mạnh, xuống 63.311 USD, mức thấp nhất trong 3 tháng, trong bối cảnh áp lực bán gia tăng và dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF.

Thị trường tiền kỹ thuật số đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần này, với đồng tiền lớn nhất là bitcoin rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, chỉ ở mức trên 63.000 USD, do hoạt động bán ra của các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy.

Bitcoin giảm 5,7% trong phiên 14/11 tại Mỹ và tiếp tục trượt dốc thêm 1,7% tại châu Á vào ngày 15/11, chạm mức thấp 63.311 USD, thấp nhất kể từ ngày 17/8.

Trong khi đó, đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai là ether cũng giảm 8% trong phiên 14/11 tại Mỹ và rơi xuống mức 1.731 USD vào 15/11 tại châu Á, thấp nhất kể từ ngày 9/7.

Ông Rich Rosenblum, đồng sáng lập của GSR, một đơn vị tạo lập thị trường tiền kỹ thuật số, cho rằng đây là một biến động mang tính kỹ thuật, khi bitcoin phá vỡ đường trung bình động 200 ngày tại mốc khoảng 73.000 USD, từ đó kích hoạt đợt bán tháo. Trong năm qua, đồng tiền này đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại các mức giá hiện tại hoặc thấp hơn và có thể đang tiến gần đến đáy của một xu hướng dài hạn.

Trong những tuần gần đây, thị trường đã chịu sức ép lớn do sự kết hợp của nhiều yếu tố: kỳ vọng về lãi suất cao hơn, dòng vốn rút mạnh khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay tại Mỹ, tâm lý e ngại rủi ro do cơn sốt trí tuệ nhân tạo, cùng những hệ lụy kéo dài từ vụ tấn công sàn giao dịch Binance với thiệt hại lên tới 6 tỷ USD. Từ ngày 30/10 đến ngày 13/11, các quỹ ETF bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã bị rút ròng gần 3 tỷ USD.

Bitcoin đã giảm khoảng 25% kể từ ngày 21/10. Đồng tiền này rơi xuống mức thấp nhất trong năm nay là 57.742 USD vào ngày 1/7.

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Theo Lê Minh

VTV Online

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