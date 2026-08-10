Nghịch lý của ‘cá voi’ nắm 843.775 Bitcoin: Không kiếm được một đồng doanh thu nào từ tiền số, thậm chí lỗ hơn 8,2 tỷ USD

Trong quý II/2026, Strategy ghi nhận 122,4 triệu USD doanh thu, tăng so với mức 114,5 triệu USD cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, toàn bộ doanh thu này đến từ mảng Software, hoạt động kinh doanh truyền thống của Strategy. Bitcoin, dù đã trở thành trung tâm trong chiến lược tài chính của công ty, không tạo ra doanh thu theo cách được ghi nhận trong báo cáo tài chính truyền thống.

Cụ thể, doanh thu từ phần mềm trong quý II gồm 62,9 triệu USD từ dịch vụ đăng ký, 40,2 triệu USD từ hỗ trợ sản phẩm, 15,6 triệu USD từ các dịch vụ khác và 3,7 triệu USD từ bản quyền sản phẩm.

Strategy lỗ hơn 8,2 tỷ USD vì Bitcoin. Ảnh: Coin68.

Điều này cho thấy một nghịch lý thú vị của Strategy: câu chuyện đầu tư của công ty ngày càng gắn với Bitcoin, nhưng nguồn doanh thu hoạt động vẫn đến từ một doanh nghiệp phần mềm được xây dựng từ hơn 3 thập kỷ trước.

"Cỗ máy" phần mềm phía sau Strategy

Strategy được thành lập năm 1989, ban đầu là một công ty chuyên cung cấp phần mềm phân tích dữ liệu doanh nghiệp. Sau nhiều năm phát triển, công ty hiện cung cấp một nền tảng phân tích doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI, với tầm nhìn "Intelligence Everywhere".

Nền tảng của Strategy được thiết kế để giúp doanh nghiệp trực quan hóa dữ liệu, xây dựng báo cáo và thực hiện các hoạt động phân tích, đồng thời hỗ trợ triển khai các ứng dụng thông minh trong nhiều ngành như bán lẻ, ngân hàng, công nghệ và y tế.

Về mô hình kinh doanh, Strategy đang chuyển dịch từ việc bán bản quyền phần mềm cài đặt tại chỗ (on-premises) sang dịch vụ đăng ký trên nền tảng đám mây (cloud subscriptions). Đây là hướng đi nhằm tạo nguồn doanh thu định kỳ và gắn doanh nghiệp lâu dài hơn với khách hàng.

Hơn 1.500 nhân viên, phần lớn ở bên ngoài Mỹ

Dù được biết đến nhiều hơn với Bitcoin, Strategy vẫn duy trì một đội ngũ phần mềm đáng kể trên toàn cầu.

Tính đến thời điểm báo cáo, công ty có 1.539 nhân viên, trong đó 1.095 người làm việc bên ngoài Mỹ.

Một phần đáng kể hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng các hoạt động kinh doanh quốc tế của Strategy được đặt tại Trung Quốc, Argentina và Ba Lan, bên cạnh cơ sở tại Bắc Virginia, Mỹ.

Cơ cấu nhân sự này cho thấy Strategy vẫn duy trì một doanh nghiệp phần mềm có quy mô toàn cầu, thay vì trở thành một công ty thuần túy nắm giữ Bitcoin.

"Lá chắn" 3,75 tỷ USD cho cuộc chơi Bitcoin

Nếu doanh thu vẫn đến từ phần mềm, vậy Bitcoin đóng vai trò gì trong Strategy? Câu trả lời nằm ở bảng cân đối kế toán và cấu trúc vốn.

Tính đến ngày 24/7/2026, Strategy có 3,75 tỷ USD trong USD Reserve, bao gồm tiền mặt, các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và một số khoản tiền dự kiến thu được từ chương trình bán cổ phiếu qua thị trường (ATM) chưa được tất toán tại thời điểm báo cáo.

Khoản dự trữ này không phải một quỹ tiền mặt có thể tùy ý sử dụng.

Theo chính sách được Hội đồng quản trị Strategy phê duyệt vào tháng 6/2026, công ty sử dụng USD Reserve chủ yếu cho hai mục đích: thanh toán cổ tức cho các cổ phiếu ưu đãi và trả lãi vay.

Đáng chú ý, Strategy yêu cầu phải duy trì lượng USD dự trữ tối thiểu tương đương ít nhất 12 tháng tổng chi phí lãi vay và cổ tức ưu đãi dự kiến.

Bất kỳ việc sử dụng khoản dự trữ cho mục đích khác hoặc đưa số dư xuống dưới mức tối thiểu đều cần có sự phê duyệt đặc biệt của Hội đồng quản trị.

Điều này cho thấy Strategy đang xây dựng một lớp đệm thanh khoản để bảo vệ cấu trúc vốn trong trường hợp thị trường Bitcoin biến động mạnh.

Strategy không kiếm doanh thu từ Bitcoin, mà lỗ hơn 8,2 tỷ USD vì Bitcoin

Đây là điểm cần phân biệt khi nhìn vào Strategy. Một công ty nắm giữ hàng trăm nghìn Bitcoin không đồng nghĩa với việc Bitcoin tạo ra doanh thu theo cách của một doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

Bitcoin của Strategy chủ yếu được phản ánh trên bảng cân đối kế toán và thông qua biến động giá trị tài sản kỹ thuật số, chứ không được ghi nhận như doanh thu hoạt động.

Do đó, một quý Bitcoin tăng giá mạnh có thể tạo ra tác động rất lớn đến tình hình tài chính và giá trị tài sản của Strategy, nhưng không khiến dòng "revenue" từ hoạt động kinh doanh phần mềm tự động tăng lên.

Ngược lại, khi Bitcoin giảm sâu, giá trị tài sản kỹ thuật số và các chỉ số liên quan đến hiệu quả đầu tư Bitcoin của Strategy có thể chịu ảnh hưởng, trong khi doanh thu phần mềm vẫn phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh với khách hàng.

Chính sự tách biệt này tạo nên cấu trúc đặc biệt của Strategy: một công ty phần mềm tạo ra doanh thu, nhưng một công ty Bitcoin quyết định phần lớn câu chuyện về giá trị trên thị trường vốn.

Từ một doanh nghiệp phần mềm thành lập năm 1989, Strategy đã chuyển mình thành một trong những cái tên nổi bật nhất trong mô hình Bitcoin treasury company. Trong mô hình này, phần mềm vẫn là nguồn tạo doanh thu, còn Bitcoin trở thành tài sản trung tâm để công ty xây dựng chiến lược huy động vốn và quản trị bảng cân đối kế toán.

Và với 3,75 tỷ USD dự trữ USD, Strategy dường như đang chuẩn bị một "bộ đệm" đủ lớn để duy trì hệ thống cổ phiếu ưu đãi, nợ và các nghĩa vụ tài chính ngay cả khi giá Bitcoin biến động mạnh.

Tính đến ngày 24/7/2026, Strategy hiện nắm giữ khoảng 843.775 Bitcoin.

Strategy ghi nhận khoản lỗ ròng 8,22 tỷ USD trong quý II/2026, chủ yếu do khoản lỗ chưa thực hiện hơn 8,3 tỷ USD từ danh mục Bitcoin. Trong khi đó, mảng phần mềm truyền thống vẫn có lãi.

Strategy Inc. ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý II/2026 khi giá trị danh mục Bitcoin biến động mạnh, kéo khoản lỗ ròng hợp nhất của công ty lên hơn 8,2 tỷ USD.

Cụ thể, trong quý kết thúc ngày 30/6/2026, Strategy ghi nhận lỗ ròng hợp nhất 8,22 tỷ USD. Lỗ ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông thậm chí lên tới hơn 8,6 tỷ USD, do ngoài khoản lỗ hợp nhất, công ty còn ghi nhận khoảng hơn 400 triệu USD cổ tức trả cho cổ phiếu ưu đãi.

Nguyên nhân chủ yếu khiến kết quả kinh doanh của Strategy lao dốc là biến động của Bitcoin.

Trong quý II, công ty ghi nhận hơn 8,3 tỷ USD khoản lỗ chưa thực hiện từ tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Bitcoin. Khoản lỗ này phản ánh sự thay đổi giá trị thị trường của lượng Bitcoin mà Strategy nắm giữ trong kỳ. Đây là khoản lỗ kế toán chưa thực hiện, nghĩa là Strategy chưa nhất thiết phải bán số Bitcoin này để ghi nhận khoản lỗ tương ứng bằng tiền mặt.

Xét riêng theo các mảng hoạt động, mảng Bitcoin ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 8,22 tỷ USD, trong khi hoạt động kinh doanh phần mềm truyền thống vẫn tạo ra lợi nhuận. Cụ thể, mảng Software ghi nhận thu nhập ròng khoảng 3,7 triệu USD trong quý II.

Sự chênh lệch giữa khoản lỗ hơn 8,3 tỷ USD từ tài sản kỹ thuật số và khoản lỗ ròng hơn 8,2 tỷ USD của toàn công ty cũng cho thấy các khoản thu nhập khác đã phần nào bù đắp tác động từ Bitcoin.

Vì sao lỗ Bitcoin 8,32 tỷ USD nhưng lỗ ròng chỉ 8,22 tỷ USD?

Khoản hơn 8,3 tỷ USD và hơn 8,2 tỷ USD không phải là hai con số mâu thuẫn mà phản ánh hai chỉ tiêu khác nhau.

Khoản hơn 8,3 tỷ USD là lỗ chưa thực hiện từ tài sản kỹ thuật số, trong khi hơn 8,2 tỷ USD là lỗ ròng hợp nhất cuối cùng sau khi tính đến các khoản thu nhập, chi phí và điều chỉnh khác của toàn công ty.

Một trong những khoản giúp giảm mức lỗ là gần 114 triệu USD lãi từ việc thanh toán nợ. Strategy ghi nhận khoản lãi này khi mua lại các trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2029 với giá thấp hơn mệnh giá.

Bên cạnh đó, hoạt động phần mềm tiếp tục mang lại lợi nhuận, với 3,7 triệu USD thu nhập ròng trong quý. Công ty cũng có thêm một số khoản thu nhập khác, bao gồm lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá.

Nhờ những khoản này, mức lỗ ròng hợp nhất thấp hơn khoản lỗ chưa thực hiện từ danh mục tài sản kỹ thuật số.



