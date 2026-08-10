Sau 30 năm, thi thể "Giày xanh" đóng băng trên đỉnh Everest sắp được đưa về nhà

Một đội cứu hộ chuyên gia từ Ấn Độ đang chuẩn bị bắt đầu một sứ mệnh đầy rủi ro để thu hồi thi thể mà họ tin là của Dorje Morup, một người đàn ông 48 tuổi đã thiệt mạng trong trận bão tuyết khi đội của ông đang trên đường xuống khỏi đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới vào tháng 5 năm 1996.

Chỉ đến năm nay, ông mới được xác định danh tính là “Giày xanh”, do đôi giày Koflach màu xanh chanh đặc biệt mà nhà leo núi quá cố này mang, có thi thể được bảo quản trong lớp băng ở độ cao khoảng 8.500 mét trong ba thập kỷ qua.

"Giày xanh" là một trong những người thiệt mạng khi leo Everest nổi tiếng nhất vì đã trở thành "điểm đánh dấu" trên hành trình của các nhà leo núi khác. Ảnh: Wikimedia

Vợ của Morup, Konchak Yangskit chia sẻ với đài BBC rằng trong suốt thời gian qua, bà và gia đình chưa từng từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó chồng bà sẽ trở về nhà.

“Khi anh ấy về nhà, tôi sẽ hỏi anh ấy: "Anh đã ở đâu suốt những năm qua?",” bà nói.

Bây giờ đã khoảng 75 tuổi, bà chia sẻ với đài phát thanh rằng thật khó để tin vào những gì đã xảy ra vì bà chưa từng nhận được sự xác nhận chính thức.

“Mặc dù chúng tôi đã tổ chức lễ cầu siêu hỏa táng tại nhà, trái tim tôi vẫn từ chối tin rằng anh ấy đã qua đời,” bà nói. “Tôi không nhìn thấy thi thể của anh ấy, nên rất khó để tôi tin điều đó.”

Morup là thành viên trong một đoàn thám hiểm gồm sáu người bị mắc kẹt trong một trận bão chết người gần đỉnh núi vào năm 1996 khi đang cố gắng trở thành đội Ấn Độ đầu tiên leo lên từ sườn phía Trung Quốc có nhiều thử thách hơn.

Từ lâu, người ta vẫn tin rằng thi thể của nhà leo núi được biết đến với cái tên Giày xanh thuộc về Tsewang Paljor, một nhà leo núi khác thiệt mạng trong chuyến thám hiểm đó.

Nhưng lời kể từ những người sống sót và vị trí liên lạc vô tuyến cuối cùng được ghi nhận với các nhà leo núi đã khiến nhà chức trách tin rằng thi thể thực chất là của Morup.

Lực lượng Cảnh sát Biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng vào tháng 6 đã đưa ra lời kêu gọi mới đối với một cơ quan chuyên trách cứu hộ vùng cao để đưa thi thể xuống từ sườn núi phía Tây Tạng nhằm có thể xác nhận giả thuyết thông qua xét nghiệm DNA.

Nếu thi thể được xác nhận chính xác là của Morup, di hài sẽ được trao trả lại cho gia đình ông, theo hãng tin BBC. Con trai của Morup, Punchok Dorjai, cho biết gia đình muốn tổ chức tang lễ cho ông tại thủ phủ Leh của vùng Ladakh.

Bà Yangskit chia sẻ với đài phát thanh rằng vào đêm trước khi lên đường, chồng bà đã hứa sẽ trở về như một người hùng và làm cho đất nước tự hào.

“Anh ấy bảo tôi chăm sóc các con và ra sân bay đón anh ấy trong ngày trở về,” bà nói.

Công tác đưa thi thể xuống núi sẽ được thực hiện vào tháng 9

Thi thể của “Giày xanh” nằm bên trong “vùng tử thần” của Everest ở độ cao trên 8.000m, nơi các điều kiện khắc nghiệt khiến các sứ mệnh cứu hộ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ở độ cao đó, nhiệt độ có thể giảm xuống mức -40°C và áp suất không khí thấp đến mức cơ thể phải chật vật để hấp thụ oxy.

Ở sườn phía Trung Quốc của ngọn núi, nơi có thi thể “Giày xanh”, có ít điểm bám hỗ trợ hơn và các sườn dốc hơn, làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ, các nguồn tin Sherpa chia sẻ với đài BBC News Nepali. Chiến dịch dự kiến sẽ càng thêm phức tạp bởi nhu cầu phối hợp với nhà chức trách Trung Quốc để vận chuyển thi thể vượt qua biên giới Tây Tạng - Nepal, bay đến Kathmandu và sắp xếp việc hồi hương về Ấn Độ.

Lực lượng Cảnh sát Biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng muốn thi thể được đưa về trước tháng 9, theo bản tin của BBC, và hiện đang tìm kiếm các nhóm Sherpa chuyên cứu hộ núi cao tình nguyện cung cấp dịch vụ.

Nguồn: Independent