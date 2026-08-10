Nga vừa chứng kiến một kỷ lục, liên quan đến hơn 1 triệu người

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Kỷ lục này là số người Nga trên 65 tuổi vẫn đang làm việc đã vượt 1 triệu người, mức cao nhất trong 16 năm qua tại quốc gia này.

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Nga, người cao tuổi đang trở thành lực lượng quan trọng giúp lấp đầy khoảng trống trên thị trường lao động tại Nga.

PV Đài THVN thường trú tại Liên bang Nga cho biết, các số liệu cho thấy ngày càng nhiều người Nga nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Đây là xu hướng được cho là sự kết hợp của áp lực kinh tế, thay đổi trong chính sách nhà nước, cũng như nhu cầu từ thị trường lao động và mong muốn cá nhân.

Tờ Gazeta đưa tin, Nga hiện có khoảng 7,2 - 8 triệu người về hưu đang làm việc chính thức và đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng chiếm khoảng 18% - 20% tổng số người về hưu trong cả nước. Đáng chú ý, tình trạng thiếu lao động lành nghề giúp người lớn tuổi dễ tìm việc, nhất là trong các lĩnh vực có nhu cầu cao về nhân lực trình độ cao như giáo dục và y tế.

Nhà kinh tế Alexander Dudchak nhận định, trong bối cảnh giá cả tăng cao, ngay cả một khoản lương hưu tốt cũng không phải lúc nào đủ để trang trải mọi chi phí.

Tương tự, trang 360 độ phân tích, với người Nga, động lực chính, dù không phải duy nhất, để tiếp tục làm việc khi về già vẫn là mong muốn cải thiện được cuộc sống về mặt tài chính.

Đáng chú ý, theo chuyên trang Expert, không chỉ số lao động trên 65 tuổi ở Nga lập kỷ lục với hơn 1 triệu người, mà số lao động trong nhóm tuổi 60 - 64 cũng tăng lên 1,37 triệu người.

Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Nga ở mức 2,1% và tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Do đó, Bộ Lao động Nga gọi thế hệ lớn tuổi là "tài sản quý giá" đối với các doanh nghiệp.

Ngoài vấn đề tài chính, nhiều người về hưu ở Nga coi việc làm là cách duy trì kết nối xã hội, phát triển bản thân và sống có mục đích. Nhiều chuyên gia nhận định, đây là xu hướng đang gia tăng và có thể trở thành chuẩn mực mới tại Nga.

Theo các chuyên gia, sự chuyển đổi từ giai đoạn nghỉ hưu xứng đáng sang tiếp tục làm việc đã trở thành một thực tế kinh tế - xã hội ở Nga. Theo đó, một trong những yếu tố chính thúc đẩy xu hướng này là sự kết hợp giữa tình trạng thiếu hụt lao động và các chính sách khuyến khích của Chính phủ.

Hơn nữa, việc khôi phục chế độ điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng đối với người về hưu vẫn đang làm việc (bắt đầu từ năm 2025) cũng đã loại bỏ một trong những rào cản chính đối với việc làm chính thức sau khi nghỉ hưu ở Nga.

Kinh tế Nga hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có thiếu hụt lao động. Ảnh: WSJ

Trên thực tế, cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga trong thời gian qua đang làm gia tăng những khó khăn đối với nền kinh tế nước này trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại, đồng thời nhu cầu nội địa suy yếu và chi phí vay vốn vẫn ở mức cao.

Theo Hãng thông tấn Anadolu dẫn nhận định của giới chức Nga ngày 14/7 cho rằng, việc nhiều nhà máy lọc dầu phải giảm công suất hoặc tạm ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine, cùng với nhu cầu tăng mạnh trong mùa Hè và những thay đổi về tuyến vận chuyển, là những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Theo đó, để ưu tiên nguồn cung trong nước, Nga đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu tại hơn 40 khu vực, đồng thời tạm dừng xuất khẩu khí đốt, dầu diesel cùng nhiên liệu hàng không.

Gần 70% người cao tuổi ở Hàn Quốc muốn làm việc

Các điều dưỡng là những người cao tuổi làm việc ở một trung tâm dưỡng lão ở thành phố Yangju, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: CHOSUN ILBO

Xu hướng người cao tuổi muốn làm việc không chỉ diễn ra ở Nga. Trên thực tế, đây là xu hướng xuất hiện ở nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc.

Theo tờ Korea Times, báo cáo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc ngày 5/8 cho thấy, có đến 69,2% người trong độ tuổi 55 - 79 mong muốn tiếp tục làm việc trong tương lai, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ và thu nhập từ lương hưu chưa đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu. Kết quả này dù giảm nhẹ so với mức kỷ lục (69,4%) của năm 2025, nhưng vẫn là tỷ lệ cao thứ hai từng được ghi nhận ở quốc gia này.

Theo khảo sát, nguyên nhân lớn nhất khiến người cao tuổi ở Hàn Quốc muốn tiếp tục đi làm là để trang trải cuộc sống, với tỉ lệ 53,4%. Ngoài ra, có 36,7% chọn tiếp tục làm việc vì yêu thích công việc.

Trên thực tế, Hàn Quốc hiện có khoảng 17 triệu người trong nhóm tuổi 55 - 79. Trong đó, có tới 10,36 triệu người thuộc lực lượng lao động, bao gồm những người đang có việc làm hoặc đang tích cực tìm việc.

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, sự gia tăng số người lớn tuổi đi làm một phần phản ánh quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh chóng. Đồng thời, thực tế có nhiều người vẫn muốn duy trì công việc thay vì nghỉ hưu. Một trong những nguyên nhân chính là do nguồn thu nhập từ lương hưu còn khá hạn chế.













