Xuất hiện cơ sở nằm ở khu vực rộng 80 ha của Trung Quốc đang âm thầm thay đổi ngành năng lượng toàn cầu

Một khu phức hợp công nghiệp mới tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đang bắt đầu triển khai sản xuất với mục tiêu cụ thể: sản xuất pin được thiết kế để lưu trữ điện năng trong thời gian dài hơn và hỗ trợ lưới điện ngày càng sử dụng nhiều năng lượng tái tạo.

Ngày 7 tháng 8, HiTHIUM đã tổ chức lễ khởi công sản xuất cho cơ sở Heze Base tại Khu vực mới Heze Luxi. Công ty mô tả cơ sở này là khu công nghiệp tích hợp đầu tiên trên thế giới dành riêng cho lưu trữ năng lượng dài hạn (LDES).

Khác với các nhà máy sản xuất pin thông thường chỉ tập trung chủ yếu vào sản xuất pin, dự án Heze kết hợp sản xuất pin, sản xuất vật liệu và tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng. Khu phức hợp dự kiến ​​sẽ trải rộng trên diện tích khoảng 80 ha, với tổng vốn đầu tư trên toàn chuỗi công nghiệp vượt quá 13 tỷ NDT.

Tại sao lưu trữ lâu dài lại quan trọng

Năng lượng mặt trời và năng lượng gió có thể sản xuất lượng điện lớn khi điều kiện thuận lợi, nhưng sản lượng điện không phải lúc nào cũng trùng khớp với nhu cầu. Hệ thống lưu trữ năng lượng cho phép lưu trữ lượng điện dư thừa và giải phóng sau đó, giúp cân bằng lưới điện.

Hệ thống lưu trữ năng lượng dài hạn (LDES) được thiết kế để mở rộng khả năng này trong thời gian dài hơn. Ví dụ, điện năng được lưu trữ có thể được giải phóng sau khi sản lượng điện mặt trời giảm vào buổi tối hoặc trong thời gian dài có sản lượng năng lượng tái tạo thấp. Điều đó làm cho công nghệ này ngày càng trở nên quan trọng khi các hệ thống điện bổ sung thêm nhiều nguồn năng lượng tái tạo biến đổi.

Ảnh: Hithium Energy Storage

Một nhà máy sản xuất pin được ra đời

Trung tâm Heze sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện chuỗi công nghiệp, bao gồm các tế bào pin LFP, mô-đun và tích hợp hệ thống, vật liệu mới và xử lý nguyên liệu thô đầu nguồn. Cơ sở này cũng được thiết kế xoay quanh các sản phẩm pin có dung lượng rất lớn. HiTHIUM cho biết dây chuyền sản xuất thông minh thế hệ thứ năm của họ có thể sản xuất hơn 15 GWh mỗi dây chuyền, trong khi công ty đang phát triển các tế bào thuộc lớp nghìn ampe giờ cho các ứng dụng LDES.

Các cell có dung lượng lớn hơn có khả năng giảm số lượng cell riêng lẻ và các kết nối cần thiết trong một hệ thống lưu trữ lớn, đơn giản hóa một số khâu trong quá trình xây dựng hệ thống. Các sản phẩm LDES trước đây của HiTHIUM bao gồm một cell 1.175 Ah, mà công ty cho biết đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2025.

Tự động hóa sản xuất kho lưu trữ

Nhà máy được thiết kế như một dây chuyền sản xuất tự động hóa cao. HiTHIUM cho biết dây chuyền sản xuất thế hệ thứ năm của họ có tỷ lệ tự động hóa vượt quá 95% và tích hợp hơn 1.000 điểm kiểm soát chất lượng, bao gồm cả kiểm tra hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo công ty, hệ thống sản xuất mới giúp giảm 50% diện tích mặt bằng cần thiết cho mỗi GWh, 58% nhân lực sản xuất và 13% năng lượng tiêu thụ trong sản xuất so với thế hệ trước. HiTHIUM cũng báo cáo hiệu quả sản xuất được cải thiện 200%.

Những số liệu này là các so sánh do công ty báo cáo, nhưng chúng làm nổi bật một phần quan trọng của cuộc đua LDES: việc giảm chi phí sẽ phụ thuộc không chỉ vào thành phần hóa học của pin mà còn vào hiệu quả sản xuất.

Từ các tế bào đến hệ thống lưu trữ hoàn chỉnh

Ảnh: PA Media

Trung tâm Heze được thiết kế để tích hợp toàn bộ quy trình sản xuất pin, từ nguyên liệu thô đến các hệ thống lưu trữ năng lượng hoàn chỉnh, dạng container. Cách tiếp cận tích hợp này rất quan trọng vì việc lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là lắp đặt một số lượng lớn các tế bào pin. Các tế bào pin phải được lắp ráp thành các mô-đun và hệ thống, với thiết bị hoàn chỉnh tích hợp các thành phần và bộ điều khiển cần thiết cho việc lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

HiTHIUM cho biết việc triển khai tại Heze đánh dấu một giai đoạn mới tập trung vào sản xuất và cung cấp sản phẩm LDES quy mô lớn. Ý nghĩa của dự án cuối cùng vượt ra ngoài phạm vi một nhà máy. Khi sản lượng điện từ năng lượng tái tạo mở rộng, lưới điện cần những phương thức ngày càng hiệu quả hơn để chuyển đổi điện năng theo thời gian.

Sự phát triển của sản xuất LDES chuyên dụng cho thấy các công ty sản xuất pin hiện đang chuẩn bị cho một thị trường mà việc lưu trữ điện năng trong thời gian dài hơn có thể trở nên quan trọng không kém gì việc sản xuất điện.