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Máy bay điện Trung Quốc thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên

| | Tài chính quốc tế

Các kỹ sư cho biết toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường và máy bay vận hành đúng như dự kiến trong suốt chuyến bay thử nghiệm.

Máy bay điện Trung Quốc thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên

Trung Quốc vừa đạt được bước tiến quan trọng trong lĩnh vực hàng không xanh. Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) thông báo máy bay điện CE-25A do nước này tự phát triển hoàn thành chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên tại thành phố Binzhou, tỉnh Sơn Đông.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm thứ Bảy (14/11) rằng chuyến bay thử nghiệm có sự tham gia của hai phi công và một kỹ sư bay thử nghiệm. Theo COMAC, toàn bộ quá trình thử nghiệm kéo dài gần một giờ (57 phút 46 giây). Trong đó, máy bay thực sự ở trên không hơn 16 phút và di chuyển được quãng đường 60,4 km.

Các kỹ sư cho biết tất cả các hệ thống đều hoạt động bình thường và máy bay vận hành hoàn toàn đúng như dự kiến trong suốt quá trình thử nghiệm. Cột mốc này đạt được sau nhiều tháng thử nghiệm không có người trên máy bay.

CE-25A lần đầu tiên thực hiện chuyến bay tự động vào ngày 2/2, sau đó hoàn thành 19 chuyến bay kiểm chứng tự động trước khi được cấp phép đưa con người lên máy bay.

Dự án là kết quả hợp tác giữa COMAC, nhà sản xuất pin CATL, Đại học Giao thông Thượng Hải và một số đối tác khác.

Máy bay này vừa đạt thêm một dấu mốc quan trọng khi được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) chính thức tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận kiểu loại (Type Certificate). Đây là thủ tục pháp lý bắt buộc trước khi loại máy bay chở khách thương mại có thể được cấp phép khai thác thường xuyên phục vụ công chúng.

Theo tờ Global Times, CE-25A là mẫu máy bay thương mại chạy điện đầu tiên của COMAC được thiết kế phục vụ các chuyến bay liên tỉnh, với sức chở 19 hành khách. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 10.000 kg (10 tấn).

CE-25A có tốc độ hành trình 300 km/h, độ cao hành trình 2.400 m và tầm bay 400 km.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

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