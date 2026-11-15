Binh sĩ Mỹ tại châu Âu cạn kiệt nguồn lực vì gánh nặng hỗ trợ Ukraine

Binh sĩ Mỹ lái xe M1A2 SEP V3 Abrams trong một cuộc diễu hành quân sự vào Ngày Lực lượng Vũ trang Ba Lan ở Warsaw, Ba Lan, ngày 15/8/2024. (Ảnh: Getty Images/RT)

Trong báo cáo gửi Quốc hội vào tháng 11, Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi (USAREUR-AF) đã buộc phải chuyển hướng nguồn lực từ các lực lượng Mỹ và các chiến dịch dài hạn sang hỗ trợ Ukraine do thiếu nguồn ngân sách chuyên biệt dành cho Ukraine trong 2 năm tài khóa 2025 và 2026.

Báo cáo nêu rõ: "Những thiếu hụt về nguồn lực này đã tác động tiêu cực đến mức độ sẵn sàng chiến đấu tổng thể, hiệu quả huấn luyện và năng lực diễn tập các kế hoạch tác chiến của USAREUR-AF".

Cụ thể, các hoạt động liên quan đến Ukraine đã ngốn hết khoản kinh phí vốn dành cho các đợt triển khai định kỳ và phụ tùng thiết yếu cho trang thiết bị quân sự của Mỹ.

Hơn nữa, một số đơn vị luân chuyển của Mỹ đã trở về căn cứ trong nước với những hóa đơn phụ tùng chưa thanh toán, báo cáo cho biết.

Một báo cáo trước đó cho giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 tiết lộ Bộ tư lệnh này đã chuyển hướng tổng cộng 364,6 triệu USD từ các hạng mục yêu cầu khác để hỗ trợ Ukraine.

Tình trạng thắt chặt ngân sách bắt nguồn từ việc Quốc hội không thông qua các gói viện trợ khẩn cấp quy mô lớn cho Ukraine trong năm 2025 và 2026, nơi nhiều lãnh đạo đảng Cộng hòa kịch liệt phản đối chính sách "ký séc trắng" dành cho Ukraine.

Từ khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng phản đối các gói viện trợ quy mô lớn tiếp theo do Mỹ tài trợ cho Ukraine, thay vào đó tìm cách chuyển gánh nặng tài chính sang các nước châu Âu ủng hộ Ukraine.

Mỹ đã cam kết viện trợ hơn 198 tỷ USD cho Ukraine từ năm 2022, phần lớn dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Trong tổng số đó, khoảng 65 tỷ USD vẫn còn khả dụng để giải ngân tính đến cuối tháng 9.

Tuy nhiên, 60,71 tỷ USD trong số này đã được cam kết về mặt pháp lý cho các hợp đồng và nghĩa vụ khác, khiến chính quyền ông Trump còn rất ít dư địa để chuyển hướng hoặc đình chỉ chi tiêu.

Lầu Năm Góc cũng đang chật vật bổ sung vũ khí và đạn dược đã lấy từ kho dự trữ quân sự của Mỹ để cung cấp cho Ukraine.

Cơ quan giám sát đã chỉ ra khoản tồn đọng lên tới 38,6 tỷ USD cho các yêu cầu chưa được cấp vốn nhằm bù đắp vào các kho dự trữ quân sự của Mỹ vốn đã cạn kiệt vì viện trợ cho Ukraine.

Ngoài ra, cuộc kiểm toán của Lầu Năm Góc vào năm ngoái phát hiện bộ này đã không duy trì được sự kiểm soát đối với việc sử dụng các quỹ nhằm bổ sung viện trợ gửi tới Ukraine, lưu ý rằng các khoản phân bổ lại ngân sách trị giá 5,7 tỷ USD thiếu hồ sơ chứng từ đầy đủ.

Các kiểm toán viên cũng xác định có 920 triệu USD bị bỏ lỡ cơ hội sử dụng từ quỹ bổ sung và phát hiện quân đội đã báo cáo thổi phồng các cam kết chi tiêu cũng như khoản thanh toán lên Quốc hội.

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã phản đối việc viện trợ vô điều kiện cho Ukraine, thay vào đó lựa chọn bán vũ khí cho nước này như một phần của cơ chế PURL do NATO điều phối, nơi phần lớn các thương vụ mua sắm được tài trợ bởi các nước châu Âu hậu thuẫn Ukraine.

Mặc dù chính sách của ông Trump không xóa bỏ các cam kết dưới thời ông Biden, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ trong tuần này đã cáo buộc chính quyền của ông trì hoãn việc thực hiện một gói viện trợ riêng biệt trị giá 400 triệu USD cho Ukraine cho đến những tuần cuối cùng của năm tài khóa.

Tháng trước, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine bằng nguồn tài trợ của Ukraine và các nước hậu thuẫn, nhưng do lượng đơn hàng tồn đọng và cuộc chiến với Iran vốn làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ, việc bàn giao có thể mất nhiều năm.

Về phía mình, Nga đã cảnh báo chống lại sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine, lập luận rằng điều này chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không làm thay đổi cục diện.