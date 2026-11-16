Một loạt công ty phương Tây 'bơm' gần 90 triệu USD cho Nga

Theo The Moscow Times, các khoản tiền được chuyển đi trong bối cảnh công ty mẹ ở nước ngoài không còn khả năng giám sát hoạt động của những đơn vị tại Nga. Việc đóng góp cũng giúp những nhà quản lý mới được bổ nhiệm thể hiện sự ủng hộ đối với Điện Kremlin.

“Chúng tôi đã mất hoàn toàn khả năng nắm bắt hoạt động của các công ty tại Nga”, người phát ngôn của hãng sơn Hà Lan AkzoNobel cho biết.

Theo thông tin được công bố, nhà quản lý hoạt động của AkzoNobel tại Nga, người đồng thời được trao quyền kiểm soát hoạt động của nhà sản xuất thiết bị điện Italy DKC Europe, đã chuyển 3 tỷ rúp (36,6 triệu USD) để mua trang thiết bị quân sự. Đây là khoản tiền lớn nhất trong số các trường hợp được đề cập.

Công ty con tại Nga của Can-Pack, nhà sản xuất bao bì Ba Lan, đóng góp 1,5 tỷ rúp, tương đương khoảng 18,3 triệu USD. Ngoài ra, liên doanh tại Nga giữa hãng bia AB InBev của Bỉ và Anadolu Efes của Thổ Nhĩ Kỳ công bố khoản đóng góp một tỷ rúp, khoảng 12,2 triệu USD.

Hoạt động kinh doanh tại Nga của tập đoàn bán buôn Metro AG của Đức cũng đóng góp một tỷ rúp. Trong khi đó, công ty con tại Nga của nhà sản xuất vật liệu cách nhiệt Rockwool của Đan Mạch chuyển 600 triệu rúp.

Chỉ tính 5 khoản được công bố nói trên, tổng số tiền đạt khoảng 7,1 tỷ rúp (gần 87 triệu USD).

Phần lớn nguồn tiền được chuyển tới dự án “Tất cả vì Chiến thắng!”, do Mặt trận Nhân dân, liên minh chính trị gắn với Tổng thống Vladimir Putin, quản lý. Nguồn lực huy động thông qua chương trình được sử dụng để mua máy bay không người lái (UAV), phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc và nhiều loại thiết bị khác phục vụ binh sĩ Nga.

Diễn biến liên quan đến cơ chế quản lý tài sản nước ngoài mà Nga triển khai từ năm 2023. Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, Moscow có quyền đặt tài sản của doanh nghiệp đến từ những quốc gia mà Nga xếp vào nhóm “không thân thiện” dưới chế độ quản lý tạm thời. Danh sách này bao gồm nhiều quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt Nga và ủng hộ Ukraine trong xung đột.

Cơ chế trên khiến một số tập đoàn nước ngoài dù về danh nghĩa vẫn có tài sản tại Nga nhưng không còn trực tiếp quyết định hoạt động của công ty con.

Ông Putin từng bảo vệ chính sách này, coi đây là biện pháp đáp trả tương xứng trước các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như việc tài sản nhà nước Nga bị đóng băng ở nước ngoài. Tổng thống Nga cũng cho biết quyền kiểm soát doanh nghiệp có khả năng được trả lại cho chủ sở hữu nước ngoài nếu xuất hiện những điều kiện phù hợp.

Các khoản đóng góp xuất hiện khi ngân sách Nga chịu áp lực ngày càng lớn do chi tiêu liên quan đến xung đột ở mức cao. Chính phủ Nga kỳ vọng có thể huy động khoảng 5,7 tỷ USD dưới hình thức đóng góp tự nguyện từ doanh nghiệp, qua đó bổ sung nguồn lực trong bối cảnh thâm hụt ngân sách gia tăng.

Theo The Moscow Times