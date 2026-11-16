Nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới bất ngờ giảm

So với quý trước, GDP Nhật Bản giảm nhẹ 0,02%, cho thấy nền kinh tế gần như không tăng trưởng trong giai đoạn tháng 7–9.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động thương mại quốc tế. Nhập khẩu tăng 2,5% so với quý trước, trong khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 0,2%, khiến xuất khẩu ròng làm giảm 0,6 điểm phần trăm trong tăng trưởng GDP.

Tiêu dùng tư nhân cũng giảm 0,3%, mạnh hơn mức giảm 0,2% được dự báo trước đó. Chi phí sinh hoạt duy trì ở mức cao, cùng thời tiết bất lợi do mưa lớn và bão, đã ảnh hưởng đến chi tiêu của các hộ gia đình.

Trong khi đó, đầu tư của doanh nghiệp tăng 1,6%, góp phần bù đắp sự suy yếu của tiêu dùng và thương mại.

Kết quả quý III đánh dấu sự giảm tốc đáng kể của kinh tế Nhật Bản, sau khi GDP quý II được điều chỉnh tăng 1,7% theo tốc độ quy đổi cả năm.

Số liệu mới cũng đặt Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trước những cân nhắc về lộ trình tăng lãi suất. Tại cuộc họp tháng 10, BOJ giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 1,25%, trong khi thị trường kỳ vọng cơ quan này sẽ nâng lãi suất lên 1,5% vào tháng 12.

Theo dữ liệu của LSEG, xác suất BOJ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 hiện ở mức 75,6%. Một số nhà phân tích nhận định tăng trưởng chững lại trong một quý, chủ yếu do thương mại, chưa đủ để khiến BOJ thay đổi kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, tiêu dùng suy yếu có thể khiến một số thành viên hội đồng chính sách thận trọng hơn với việc tăng lãi suất.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,51% khi mở cửa phiên giao dịch sáng 16/11, sau khi báo cáo GDP được công bố.

Văn phòng Nội các Nhật Bản dự kiến công bố số liệu GDP quý III điều chỉnh vào tháng tới. Trong bối cảnh lạm phát đã đạt mục tiêu 2% nhưng tăng trưởng kinh tế suy yếu, quyết định lãi suất tiếp theo của BOJ đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Theo Reuters