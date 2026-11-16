UAV Iran lao xuống khiến 6 lính Mỹ thiệt mạng, một thiếu tá kiện Lầu Năm Góc

Một binh sĩ Lục quân Mỹ sống sót sau vụ tấn công của Iran nhằm vào một trung tâm tác chiến dã chiến ở Kuwait, khiến 6 người thiệt mạng, đã gửi đơn tố giác trong vai trò "người thổi còi". Trong đơn, ông cáo buộc Lầu Năm Góc không lắng nghe những lo ngại về việc lực lượng tại đây thiếu biện pháp bảo vệ phù hợp, CBS đưa tin hôm Chủ nhật.

Theo CBS, đơn được gửi tuần trước tới các ủy ban Quân vụ của Thượng viện và Hạ viện. Động thái này diễn ra khi các nghị sĩ Dân chủ chuẩn bị mở những cuộc điều tra trên diện rộng về chính quyền Trump và cách xử lý cuộc chiến với Iran, sau khi họ nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1.

CNN đã liên hệ với các ủy ban Quốc hội và Lầu Năm Góc để đề nghị bình luận.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Norah O'Donnell của CBS trên chương trình "60 Minutes", phát sóng hôm Chủ nhật, Thiếu tá Lục quân Mỹ Stephen Ramsbottom giải thích lý do gửi báo cáo. Ông mô tả vụ tấn công ngày 1 tháng 3 là "một thất bại về chiến thuật" của "Lục quân, ban lãnh đạo và chính bản thân tôi".

"Chúng tôi đã không lên kế hoạch tốt cho việc này, và đây phải là bài học để chúng tôi rút kinh nghiệm," ông nói. Ông cho biết một số người gọi trung tâm tác chiến này là "khu nhà lưu động".

Sáu binh sĩ thuộc Lực lượng Dự bị Lục quân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công tại cảng Shuaiba của Kuwait là những quân nhân Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Hàng chục người bị thương, trong đó có Ramsbottom.

Khi đó, các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói rằng tòa nhà đã được gia cố. Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu địa điểm này từng nói với CNN rằng khu vực chỉ được bao quanh bằng các rào chắn bê tông, có thể chống bom xe nhưng không có gì che chắn trước máy bay không người lái hoặc tên lửa. CNN cũng từng đưa tin, theo một nguồn tin nắm rõ tình hình, cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng, không có cảnh báo hay còi báo động để quân nhân sơ tán hoặc xuống hầm trú ẩn.

Ramsbottom cho biết ông đã nhiều lần nêu với cấp trên về việc thiếu biện pháp bảo vệ trước các cuộc tấn công đường không, nhưng được trả lời: "Chúng ta không phải lo về việc bảo vệ." Sau đó, các lãnh đạo quân đội nói họ sẽ tìm cách đưa một hệ thống chống máy bay không người lái đến địa điểm này. Tuy nhiên, "hệ thống đó chưa bao giờ tới Shuaiba, và chúng tôi không biết liệu nó có từng được đặt hàng hay đề xuất hay không," ông nói.

Kể từ sau vụ tấn công, Ramsbottom đã đưa ra những cáo buộc tương tự trong các cuộc phỏng vấn với nhiều cơ quan truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 với KOAA, một đối tác liên kết của CNN, ông nhớ lại rằng cơ sở này có biện pháp bảo vệ trước các "mối đe dọa truyền thống" như đạn cối hoặc bom xe, nhưng chưa sẵn sàng ứng phó với chiến tranh bằng máy bay không người lái hiện đại.

"Căn cứ được củng cố khá tốt theo cách tư duy trước khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine, vốn tập trung vào những mối đe dọa kiểu đó. Nhưng căn cứ chưa được chuẩn bị tốt cho kiểu chiến sự mà chúng ta đang phải đối mặt," ông nói với đài truyền hình.

Tại cuộc họp báo sau vụ tấn công hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói Mỹ có "lực lượng phòng không xuất sắc", nhưng thừa nhận đã có "một" quả đạn lọt qua trong vụ tấn công.

"Thỉnh thoảng có thể có một quả lọt qua — rất tiếc, chúng tôi gọi đó là 'vật thể lọt lưới' — và trong vụ việc đó, nó đã đánh trúng một trung tâm tác chiến chiến thuật được gia cố. Nhưng đây là những vũ khí có sức công phá lớn," ông nói.

CBS cũng đưa tin Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện và là nghị sĩ Dân chủ cấp cao nhất trong Tiểu ban Điều tra thường trực của Thượng viện, đã đề nghị Hegseth tham dự một buổi báo cáo mật để trả lời câu hỏi và cung cấp "toàn bộ các đánh giá về bảo vệ lực lượng" liên quan đến cơ sở tại cảng Shuaiba.

Tham khảo: CNN