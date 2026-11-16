Quan chức Fed cảnh báo lạm phát Mỹ chệch hướng, thị trường cược 100% khả năng tăng lãi suất tháng 12

Phát biểu tại một hội nghị của các tổ chức tín dụng hợp tác ở Hawaii hôm 15/11, Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid nhận định lạm phát Mỹ đang cao hơn đáng kể so với mục tiêu ổn định giá cả 2% và tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi. Theo ông, Fed vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Dù không trực tiếp kêu gọi tiếp tục tăng lãi suất, ông Schmid bác bỏ một số quan điểm cho rằng áp lực lạm phát hiện nay chủ yếu bắt nguồn từ những cú sốc nguồn cung và nằm ngoài khả năng kiểm soát của ngân hàng trung ương.

Theo ông, lạm phát luôn là kết quả của sự mất cân đối giữa cung và cầu. Những gián đoạn nguồn cung chỉ khiến giá cả tăng mạnh khi nhu cầu vẫn ở mức cao.

Ông Schmid nhấn mạnh: "Nhu cầu luôn đóng vai trò trong lạm phát. Thông qua khả năng tác động đến nhu cầu, Fed luôn có công cụ và trách nhiệm để giải quyết vấn đề này".

Chủ tịch Fed Kansas City cũng không đồng tình với nhận định rằng một số động lực thúc đẩy nhu cầu hiện nay, chẳng hạn làn sóng đầu tư phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), ít chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ.

Theo ông, việc đưa lạm phát về mục tiêu không nhất thiết đòi hỏi giá của một nhóm hàng hóa cụ thể, chẳng hạn các sản phẩm công nghệ liên quan đến AI, phải điều chỉnh.

Ông Schmid cho rằng cả hai lập luận, gồm lạm phát do cú sốc nguồn cung và lạm phát do nhu cầu không chịu tác động của lãi suất, đều dẫn đến một nhận định thiếu chính xác rằng Fed không thể kiểm soát lạm phát.

"Tôi không cho rằng điều đó đúng. Fed có các công cụ để giải quyết lạm phát và có trách nhiệm đạt được mục tiêu ổn định giá cả", ông Schmid nói. Đồng thời, ông nhắc lại nhận định của Chủ tịch Fed Kevin Warsh rằng cơ quan này vẫn còn nhiều việc phải làm.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường ngày càng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Trước đó, Fed đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, đưa phạm vi lãi suất chuẩn lên 3,75% - 4%, nhưng quyết định giữ nguyên tại cuộc họp tháng 10.

Sau khi các số liệu lạm phát gần đây cao hơn dự báo, cùng những phát biểu từ một số quan chức Fed, trong đó có Thống đốc Christopher Waller, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất đã phản ánh đầy đủ khả năng Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12. Thị trường cũng ghi nhận xác suất nhỏ về một đợt tăng mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Ông Schmid không có quyền biểu quyết tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong năm nay. Tuy nhiên, quan điểm của ông tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát vẫn là mối quan tâm lớn của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ trước cuộc họp cuối năm.

Theo Yahoo Finance