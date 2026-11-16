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Cuộc phản công của liên minh chống Houthi đã kết thúc trong thất bại nặng nề

| | Tài chính quốc tế

Lực lượng Chính phủ Yemen đã tuyên bố rút quân khỏi khu vực eo biển Bab el-Mandeb để tập trung bảo vệ căn cứ chính của họ ở Aden.

Sự kiện vừa diễn ra dường như đánh dấu sự kết thúc của cuộc phản công kéo dài 6 tuần của lực lượng chính phủ nhằm giành lại quyền kiểm soát bờ biển ở cửa Biển Đỏ.

Thông báo rút quân của phe chính phủ có thể giúp lực lượng Houthi tiến xa hơn về phía Aden và làm nổi bật khó khăn mà Saudi Arabia đang gặp phải khi cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn nhằm vào vương quốc Trung Đông.

Quân đội Chính phủ Yemen đã đóng quân tại Aden trên bờ biển phía Nam kể từ năm 2015, khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sanaa.

"Lực lượng vũ trang miền Nam tuyên bố tiến hành chiến dịch di dời các đơn vị của mình khỏi sân bay Dubab và khu vực Bab al-Mandeb ở phía Tây tỉnh Taiz.

Bước đi này được thực hiện nhằm ưu tiên đảm bảo an ninh cho cảng Aden và các tỉnh lân cận, cũng như củng cố các vị trí tiền tuyến và đối phó với mối đe dọa hiện có", nhóm quân sự chính chiến đấu bên cạnh Chính phủ Yemen ở miền Nam nước này cho biết.

Houthi đã đánh bại cuộc phản công của quân Chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn.

Cuộc nội chiến ở Yemen vốn đã kéo dài hơn một thập kỷ và tương đối yên bình kể từ năm 2022, đã leo thang mạnh mẽ trong mùa Hè này bắt nguồn từ việc Mỹ tấn công Iran.

Đầu tháng 9/2026, lực lượng Houthi tiến quân nhanh chóng và chiếm giữ bờ biển Biển Đỏ cùng eo biển Bab el-Mandeb, nơi kiểm soát lối vào khu vực này. Đồng thời họ bao vây lực lượng chính phủ tại Taiz, thành phố lớn thứ ba của đất nước, nằm trên vùng núi ngoại ô Aden.

Chiến dịch phản công do lực lượng chính phủ tiến hành dưới sự hỗ trợ của Saudi Arabia, bắt đầu từ tháng 10, đã cho phép họ nhanh chóng tái chiếm các vị trí trọng yếu trên bờ biển eo biển.

Tuy nhiên, bất chấp những thành công ban đầu, việc đánh bật lực lượng Houthi khỏi toàn bộ khu vực và tái chiếm thành phố Moha ở phía Bắc dọc theo bờ biển là điều bất khả thi.

Để chống lại bước tiến của quân chính phủ, lực lượng Houthi tập trung sự chú ý vào các khu vực miền núi phía Bắc Aden, cắt đứt đường tiếp tế đến Taiz vào đầu tháng 10 và tiếp tục tiến quân.

Trong khoảng thời gian từ ngày 9/11 đến 15/11, họ cuối cùng đã chọc thủng được tuyến phòng thủ và tạo ra mối đe dọa bao vây toàn bộ phe tấn công, dẫn đến việc quân chính phủ phải rút lui vội vã và xóa bỏ tất cả những thành công đạt được kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Lực lượng Houthi cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Saudi Arabia, với mục tiêu là các sân bay lớn, gây gián đoạn giao thông. Bên cạnh đó, những trận oanh kích nhằm vào các cơ sở năng lượng đã gây căng thẳng trên thị trường toàn cầu.

Theo Militarnyi

Theo Bạch Dương

Giáo dục Thời đại

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