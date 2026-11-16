Thái Lan: Cháy lớn tại cửa hàng cho thuê xe máy, 47 người thương vong

Vụ cháy xảy ra lúc khoảng 3h15 tại một khu thương mại trên đường Phang Muang Sai Kor, thuộc phường Patong. Ngọn lửa lan nhanh khắp tòa nhà rồi bén sang các công trình lân cận ở cả hai phía.

Phần lớn các trường hợp tử vong được cho là do hít phải khói, trong khi tất cả 36 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Tất cả các nạn nhân tử vong dường như đều đang cố gắng thoát khỏi đám cháy, vì họ vẫn mang theo túi xách bên mình. Các nhà điều tra ghi nhận rằng họ đã gọi điện cho bạn bè và người thân trong lúc tuyệt vọng tìm đường thoát thân. Trên thi thể các nạn nhân không có dấu vết thương tích rõ ràng.

Theo đánh giá ban đầu, năm căn nhà thương mại đã bị hư hại, cùng nhiều xe máy đang đỗ gần cơ sở kinh doanh này. Lực lượng cứu hỏa đã mất khoảng hai giờ để khống chế đám cháy.

Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. (Ảnh: Bangkok Post)

Ông Sanakorn Keesin - quan chức Patong - cho biết có hơn 100 chiếc xe máy đang đỗ ở tầng trệt tòa nhà, trong khi các tầng trên được sử dụng làm nơi lưu trú.

Nhiên liệu, lốp cao su và các linh kiện nhựa từ số xe máy này đã khiến ngọn lửa bùng phát nhanh chóng, tạo ra lượng khói dày đặc bao trùm toàn bộ tòa nhà. Khi đám cháy trở nên dữ dội hơn, những người có mặt bên trong đã cố gắng chạy lên các tầng trên. Tuy nhiên, khói dày đặc khiến việc sơ tán trở nên vô cùng khó khăn.

Theo ông Sanakorn, một nạn nhân được tìm thấy ở tầng ba, trong khi 10 người khác được phát hiện ở tầng năm.

Các nhân viên cứu hộ đã tiến vào tòa nhà để giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong và đưa những người sống sót đến nơi an toàn.

Ông Sanakorn đưa ra đánh giá sơ bộ rằng một vụ chập điện tại cột điện gần đó có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Theo giả thuyết này, các tia lửa có thể đã rơi xuống những chiếc xe máy đỗ gần cột điện, làm bén lửa vào các vật liệu dễ cháy và khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.