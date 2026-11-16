Tiền xây công trình chống Nga bị nghi biển thủ: Penthouse có cá sấu của doanh nhân Ukraine 'gây choáng'

Người dùng mạng xã hội Threads đã tìm thấy hồ sơ cá nhân của Vladislav Sokolov - một doanh nhân người Ukraine đang bị điều tra vì cáo buộc biển thủ công quỹ số tiền vốn được phân bổ để xây dựng các công trình bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Kyiv.

Theo các thông tin trước đó từ các kênh Telegram tại Ukraine, trong quá trình khám xét căn hộ áp mái (penthouse) sang trọng của doanh nhân này, cảnh sát Ukraine đã phát hiện một hồ bơi trong nhà cùng một bể nuôi cá sấu.

Vụ việc đã được đưa tin bởi NV.ua - một trong những trang thông tin độc lập có tầm ảnh hưởng và lượng độc giả lớn nhất tại Ukraine. Những hình ảnh về không gian nội thất xa hoa này sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội (MXH).

Căn hộ sang trọng của Vladislav Sokolov với những cột đá cẩm thạch, các chi tiết mạ vàng, một chiếc Rolls-Royce và một con cá sấu còn sống. Nguồn: Telegram

Denis Kazansky - nhà báo kiêm blogger người Ukraine - đã chú ý đến tài khoản Threads của Sokolov.

"Trên tài khoản Threads của mình, ông ta bắt đầu bằng một bức ảnh chụp cùng Ruslan Oliynyk – cấp phó [vừa từ chức] của Bộ trưởng [Bộ Tái thiết, Hạ tầng và Giao thông Ukraine] Mykola Kalashnyk. Điều đáng chú ý là chẳng thấy ông ta [Sokolov] nhắc gì đến các sự kiện gần đây cả. Bạn có thể vào phần bình luận để đặt câu hỏi cho ông ta", Kazansky viết.

Doanh nhân Vladislav Sokolov (trái) và cựu Thứ trưởng Bộ Tái thiết, Hạ tầng và Giao thông Ukraine Ruslan Oliynyk. Nguồn: Threads

Những hình ảnh về căn hộ sang trọng của Sokolov đã gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội Ukraine. Trong ảnh, người ta có thể thấy những cột đá cẩm thạch lộng lẫy, các chi tiết trang trí mạ vàng, một chiếc xe Rolls-Royce, một hồ bơi, và thậm chí là một bể nuôi cá sấu.

Nhiều người dùng đã đưa ra những bình luận mỉa mai về phong cách thiết kế nội thất này, so sánh nó với nơi ở trước đây của Viktor Pshonka – cựu Tổng Công tố viên Ukraine dưới thời Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych.

Dinh thự của Pshonka từng trở thành biểu tượng cho sự xa hoa và tham nhũng của giới tinh hoa chính trị Ukraine thời kỳ trước. Phần nội thất bên trong (với đầy rẫy lá vàng và những món đồ trang trí đắt tiền) đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận sau khi chính quyền Yanukovych sụp đổ vào năm 2014.

Căn hộ sang trọng của Vladislav Sokolov với những chi tiết mạ vàng. Nguồn: Threads

Theo Serhiy Sternenko - một tình nguyện viên kiêm nhà hoạt động nổi tiếng tại Ukraine, Sokolov là chủ sở hữu một công ty từng ký hợp đồng xây dựng các công trình bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Kyiv.

Sternenko cáo buộc rằng chính công ty đó cũng có liên quan đến nghi vấn biển thủ ngân sách dành cho việc xây dựng các hầm trú ẩn trong trường học tại Kyiv.

"Hãy làm quen với chủ nhân của căn hộ khét tiếng có nuôi một con cá sấu - người đứng đầu một công ty lẽ ra phải xây dựng các công trình bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng ở khu vực Kyiv, nhưng thực tế họ lại xây dựng một thứ hoàn toàn khác", Sternenko viết.

Hồi tháng 10, Serhiy Bolvinov - Trưởng ban điều tra của cảnh sát tỉnh Kharkiv (Ukraine) - đã công bố thông tin về những nghi vấn liên quan đến hành vi biển thủ công quỹ dành cho việc xây dựng các hầm trú ẩn trong trường học. Theo ông, hơn 3,3 triệu euro đã được phân bổ để xây dựng một hầm trú ẩn duy nhất tại khu vực Kyiv, và giám đốc của một công ty tham gia dự án này đang bị nghi ngờ làm giả giấy tờ cũng như rửa tiền.

Cảnh sát Ukraine cũng đang điều tra xem liệu một bất động sản sang trọng (được phát hiện trong quá trình khám xét) có liên quan đến hành vi sai phạm này hay không.

Một công trình bê tông chưa hoàn thiện bao quanh trạm biến áp điện ở khu vực Kyiv, Ukraine. Nguồn: Telegram

Vladislav Sokolov là ai?

Theo đài RT (Nga), Vladislav Sokolov, 47 tuổi, một cựu vận động viên thể hình, đã làm giàu từ ngành kinh doanh kim loại và được truyền thông Ukraine liên kết với hai công ty: một nhà cung cấp thép tên là Steel Plus và một công ty buôn bán kim loại tên là TD Tryzub. Theo cảnh sát khu vực Kyiv, cả hai công ty này đều từng bị cáo buộc biển thủ công quỹ dành cho việc xây dựng các hầm trú ẩn trong trường học ở thủ đô của Ukraine.

Theo tài liệu của tòa án, vụ việc hiện tại liên quan đến việc chính quyền khu vực Kyiv trao các hợp đồng trị giá từ 37 đến 40 triệu euro cho hai công ty Consulting Bud và Ukrainian Construction Company UBC vào tháng 4 để thực hiện dự án nhằm xây dựng các công trình bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố này trước các cuộc tấn công dự kiến của Nga vào mùa đông. Hợp đồng đó được cho là đã được trao mà không thông qua bất kỳ cuộc đấu thầu nào.

Trong đó, các công ty Steel Plus và TD Tryzub của Sokolov đã được trao các hợp đồng trị giá khoảng 5 triệu euro. Theo cựu Tổng công tố Ukraine Yury Lutsenko, tính đến cuối tháng 10, chỉ có 15-35% các công trình phòng thủ theo kế hoạch được xây dựng.

Các tài liệu tòa án đề cập rằng một cuộc khám xét đã được tiến hành tại nhà riêng của một cá nhân giấu tên có liên hệ với Steel Plus và TD Tryzub vào ngày 13/10. Sokolov sau đó đã xác nhận rằng căn hộ của mình đã bị khám xét. Trớ trêu thay, tòa nhà không có điện vào ngày bị khám xét, vì máy bay không người lái của Nga đã tấn công chính những nhà máy điện mà các công ty của ông được thuê để xây dựng công trình bảo vệ.



