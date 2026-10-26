Houthi nối lại các cuộc tấn công sân bay và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tiến hành 7 cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, trong đó có các sân bay quốc tế và cơ sở hạ tầng năng lượng do tập đoàn dầu khí Saudi Aramco vận hành.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 24/10, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết các mục tiêu bị nhắm tới gồm sân bay King Khalid ở Riyadh, sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam, sân bay Najran, căn cứ không quân Khamis Mushait, cùng các cơ sở của Saudi Aramco tại Yanbu, nhà máy lọc dầu Rabigh, các trạm bơm dầu thô và đường ống dẫn dầu nối miền đông với miền tây Ả Rập Xê Út.

Ông Saree tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả các hoạt động của Ả Rập Xê Út tại Yemen. Theo người phát ngôn này, lực lượng Ả Rập Xê Út đã tiến hành 100 cuộc không kích trong 24 giờ, nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại thủ đô Sanaa và nhiều khu vực khác, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Cháy lớn tại một cơ sở dầu mỏ của Aramco ở phía nam Riyadh, Ả Rập Xê Út ngày 3/10.

Houthi cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công lãnh thổ Ả Rập Xê Út cho đến khi các hoạt động quân sự chấm dứt và những hạn chế đối với việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân ra vào Yemen được dỡ bỏ.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra khi trung tâm hàng không chính của Riyadh chuẩn bị nối lại hoạt động sau hơn hai tuần gián đoạn do các cuộc tấn công trước đó của lực lượng Houthi. Cơ sở này thông báo sẽ mở cửa trở lại một phần từ Chủ nhật (25/10).

Trong một bài đăng riêng trên mạng xã hội X, ông Saree cảnh báo các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách không sử dụng cơ sở này, đồng thời tuyên bố sân bay vẫn là mục tiêu quân sự và không an toàn.

Người phát ngôn Houthi cũng bác bỏ cáo buộc lực lượng này nhắm vào hai thành phố Mecca và Medina. Ông khẳng định các cuộc tấn công của nhóm chỉ nhằm vào cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út.

Trước đó, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê Út cho biết mảnh vỡ từ vụ đánh chặn hai tên lửa đạn đạo do Houthi phóng đã rơi xuống một số địa điểm, gồm Wadi Al-Mughammas ở Mecca, Jeddah, Taif và Rabigh.

Xung đột giữa Houthi và liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu bùng phát từ cuộc nội chiến Yemen. Riyadh can thiệp quân sự vào năm 2015 nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận chống lại lực lượng này. Giao tranh giảm nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian năm 2022, nhưng đã leo thang trở lại từ tháng 9/2026.

Trong đợt xung đột mới, Houthi liên tục tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào sân bay, cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, liên minh do Riyadh dẫn đầu tăng cường không kích các vị trí, trung tâm chỉ huy và mạng lưới vũ khí của lực lượng này.