Phát hiện máy bay điện của Trung Quốc liên tục di chuyển tới 300 km/h ở độ cao 2.400 mét, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia

Ngày 14/11/2026, mẫu máy bay điện CE-25A của Trung Quốc thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên có phi công tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình phát triển phương tiện hàng không sử dụng năng lượng điện của nước này.

Đáng chú ý, trước khi thực hiện chuyến bay có người điều khiển, CE-25A đã hoàn thành 19 chuyến bay thử không người lái. Quá trình thử nghiệm được triển khai nhằm kiểm tra khả năng vận hành, tính ổn định và các hệ thống điều khiển trước khi chuyển sang giai đoạn bay có phi công.

Theo các thông số kỹ thuật được công bố, CE-25A có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10 tấn, sức chở thiết kế 19 hành khách, tốc độ tối đa khoảng 300 km/h và trần bay 2.400 m. Tầm bay thiết kế của máy bay đạt khoảng 400 km.

Những thông số này cho thấy CE-25A được định hướng phục vụ các hành trình ngắn, thay vì cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy bay phản lực thương mại chuyên khai thác đường bay dài.

Điểm đáng chú ý nhất của CE-25A nằm ở hệ thống động lực điện. Khác với máy bay thương mại thông thường sử dụng động cơ đốt nhiên liệu hàng không, phương tiện này được phát triển nhằm khai thác năng lượng điện để tạo lực đẩy, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động vận tải hàng không.

Với khả năng chở tối đa 19 hành khách, CE-25A hướng đến phân khúc máy bay cỡ nhỏ, phù hợp với những tuyến kết nối giữa các đô thị, khu vực có nhu cầu đi lại vừa phải hoặc những địa bàn chưa có điều kiện khai thác máy bay thương mại cỡ lớn.

Tầm bay thiết kế khoảng 400 km cũng cho phép máy bay hướng đến các chặng bay ngắn giữa những địa phương lân cận. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào tải trọng, điều kiện thời tiết, mức dự trữ năng lượng và những yêu cầu an toàn trong quá trình khai thác.

Chuyến bay ngày 14/11 được xem là cột mốc quan trọng bởi việc đưa phi công lên điều khiển đòi hỏi hệ thống máy bay phải đáp ứng các điều kiện thử nghiệm nghiêm ngặt hơn so với giai đoạn bay không người lái.

Dù vậy, việc hoàn thành chuyến bay thử có phi công chưa đồng nghĩa CE-25A đã được cấp phép vận chuyển hành khách thương mại. Mẫu máy bay vẫn cần trải qua những bước kiểm tra, đánh giá và chứng nhận cần thiết trước khi có thể đưa vào khai thác thường xuyên.

Việc phát triển CE-25A cũng phản ánh xu hướng nghiên cứu máy bay điện tại Trung Quốc, trong bối cảnh ngành hàng không thế giới tìm kiếm những công nghệ động lực mới nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải.

Nếu các thử nghiệm tiếp theo đạt yêu cầu, những phương tiện như CE-25A có thể mở rộng lựa chọn vận tải trên các đường bay ngắn, đặc biệt tại những khu vực có nhu cầu kết nối thường xuyên nhưng chưa đủ lớn để sử dụng máy bay thương mại truyền thống.

Trong chuyến bay thử mới nhất, CE-25A mang theo hai phi công và một kỹ sư thử nghiệm, duy trì hoạt động trên không trong 16 phút 38 giây và di chuyển quãng đường 60,4 km. Theo COMAC, các hệ thống vận hành bình thường và những chỉ số thử nghiệm đều đáp ứng kỳ vọng.

CE-25A là máy bay thương mại chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC), được phát triển với sự tham gia của nhà sản xuất pin CATL, Đại học Giao thông Thượng Hải và các đối tác khác.

Thay vì sử dụng động cơ phản lực hoặc động cơ cánh quạt truyền thống, máy bay được trang bị 10 quạt ống dẫn động bằng điện, bố trí thành hai nhóm, mỗi nhóm năm quạt trên một cánh. Thiết kế động lực phân tán này hướng tới mục tiêu giảm tiếng ồn và hỗ trợ cất, hạ cánh trên những đường băng ngắn hơn.

Đáng chú ý, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận loại máy bay của COMAC. Đây là bước khởi đầu của quá trình đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hàng không trước khi CE-25A có thể được đưa vào vận chuyển hành khách thương mại.

Theo các nguồn công bố, ký hiệu CE-25A cũng thể hiện định hướng phát triển của chương trình. Hai chữ C và E lần lượt đại diện cho China và Electric, còn số 25 liên quan đến bộ tiêu chuẩn đủ điều kiện bay dành cho máy bay vận tải theo quy định hàng không dân dụng Trung Quốc.

Dù đã hoàn thành 19 chuyến bay thử không người lái và chuyến bay đầu tiên có phi công, CE-25A vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa được cấp chứng nhận để khai thác thương mại.

Theo Xinhua, CCTV, China Daily