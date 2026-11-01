CEO hãng xe điện Trung Quốc tuyên bố "Việt Nam sẽ làm nên chuyện lớn", hé lộ hợp tác với hai nền tảng giao hàng hàng đầu

CEO GOGORO: "VIỆT NAM SẼ LÀ MỘT THỊ TRƯỜNG LỚN"

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 diễn ra ngày 11/11, ông Henry Chiang, CEO Gogoro, đã đưa ra nhận định về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam: "Vietnam is going to be a big thing" (tạm dịch: Việt Nam sẽ làm nên chuyện lớn).

Phát biểu được đưa ra khi lãnh đạo Gogoro trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về kế hoạch mở rộng mạng lưới đổi pin tại Việt Nam, một trong những thị trường mà hãng đang tập trung phát triển ngoài Đài Loan (Trung Quốc).

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Gogoro đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với hai trong số những nền tảng giao hàng hàng đầu Việt Nam để thử nghiệm công nghệ đổi pin dành cho tài xế thương mại. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố danh tính hai đối tác này.

Chương trình thử nghiệm tập trung vào nhóm tài xế sử dụng phương tiện với tần suất cao, qua đó đánh giá hiệu quả vận hành và khả năng áp dụng mô hình đổi pin trong điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Gogoro cho biết những tài xế tham gia thử nghiệm di chuyển quãng đường khoảng 150–160 km. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng xe liên tục, trong khi thời gian sạc và khả năng duy trì hoạt động của phương tiện ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc.

Thay vì phải chờ sạc điện, công nghệ của Gogoro cho phép người dùng đưa xe đến trạm để đổi pin đã hết năng lượng lấy pin được sạc sẵn. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian chờ và phù hợp với nhóm tài xế giao hàng có cường độ di chuyển lớn.

Tại Việt Nam, Gogoro triển khai hoạt động thông qua Castrol Gogoro Mobility (CGM), liên doanh giữa hãng và Castrol. Trong quý III/2026, liên doanh đã thiết lập hoạt động tại Việt Nam và mở rộng hạ tầng trạm đổi pin tại TP.HCM.

Theo ông Henry Chiang, Gogoro đang theo dõi chặt chẽ mức độ thích nghi và tần suất sử dụng của tài xế, hiệu suất mạng lưới trạm đổi pin, chất lượng dịch vụ, khả năng triển khai của đối tác và hiệu quả kinh tế của mô hình.

Theo báo cáo của Gogoro, Việt Nam hiện có khoảng 80 triệu xe hai bánh đăng ký lưu hành. Riêng năm 2025, lượng xe hai bánh chạy điện tiêu thụ đạt khoảng 735.000 chiếc, chiếm hơn 20% tổng doanh số xe hai bánh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số xe điện đã vượt mức của cả năm trước.

DOANH THU GIẢM, GOGORO VẪN ĐANG THUA LỖ﻿

Kế hoạch mở rộng tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Gogoro vẫn đối mặt nhiều khó khăn.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu của hãng đạt 70,6 triệu USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ đổi pin đạt 37,1 triệu USD, giảm 4,7%, còn doanh thu từ bán xe, phần cứng và các hoạt động khác đạt 33,5 triệu USD, giảm 13,5%.

Dù doanh thu đi xuống, lợi nhuận gộp của Gogoro cải thiện đáng kể. Biên lợi nhuận gộp đạt 24,4%, gấp đôi mức 12,2% cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất theo quý trong lịch sử hoạt động của hãng. Khoản lỗ ròng cũng thu hẹp từ 14,9 triệu USD xuống còn 3,4 triệu USD, tương đương giảm khoảng 77%.

Theo Gogoro, kết quả này đến từ việc cải thiện hiệu quả sản xuất, tối ưu chi phí vận hành mạng lưới đổi pin, giảm chi phí bảo trì và tăng tỷ trọng các dòng xe có giá bán cao hơn. Việc hoàn tất chương trình nâng cấp pin cũng giúp hãng loại bỏ một khoản chi phí lớn từng phát sinh trong năm trước.

Đến cuối tháng 9/2026, Gogoro có khoảng 684.000 thuê bao sử dụng dịch vụ đổi pin, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt 27,9 triệu USD, tăng 8,8%.

Gogoro được thành lập năm 2011 tại Đài Loan, hoạt động trong lĩnh vực xe máy điện, pin thông minh và hạ tầng đổi pin. Doanh nghiệp hiện niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán GGR. Trong năm 2026, hãng dự kiến đạt doanh thu 270–290 triệu USD, đồng thời đặt mục tiêu có dòng tiền tự do dương vào năm 2027 và đạt lợi nhuận trong năm 2028.