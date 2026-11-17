Theo Ban lãnh đạo, những yếu tố này có thể giúp doanh nghiệp tiếp tục cải thiện kết quả kinh doanh trong năm 2027, ngay cả khi giá vonfram điều chỉnh.

MSR kỳ vọng gì khi giá vonfram không còn ở mức cao?

Giá vonfram tăng mạnh trong năm 2026 đã đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của Masan High-Tech Materials. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.350 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sau một giai đoạn giá hàng hóa tăng nhanh, câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm là liệu MSR có thể tiếp tục tăng trưởng nếu giá vonfram điều chỉnh.

Tại sự kiện Hội nghị Nhà đầu tư quý III vừa qua, ông Michael H. Nguyen, Tổng Giám đốc Masan High-Tech Materials, đã chia sẻ về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2027.

"Ngay cả khi giá vonfram giảm một phần ba, chúng tôi tin rằng vẫn có thể đạt kết quả tài chính cao hơn năm 2026, cả về doanh thu và lợi nhuận", ông Michael cho biết.

Đây là một trong những kịch bản được Ban lãnh đạo xem xét khi xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2027, không phải dự báo rằng giá vonfram sẽ giảm ở mức tương ứng. Cơ sở cho kỳ vọng này đến từ việc MSR đang từng bước mở rộng quy mô sản xuất, tăng khả năng chủ động nguồn nguyên liệu và phát triển các hợp đồng thương mại dài hạn.

Gia tăng sản lượng từ Núi Pháo, cải thiện hiệu quả kinh doanh

Một trong những động lực quan trọng của MSR trong thời gian tới là mở rộng hoạt động khai thác tại mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên. Theo Ban lãnh đạo, khu vực khai thác mở rộng dự kiến bắt đầu đóng góp sản lượng từ năm 2027 và tiếp tục tăng trong những năm sau đó.

Hiện MSR sử dụng cả nguyên liệu khai thác tại Núi Pháo và nguyên liệu thu mua từ các mỏ khác trên thế giới để phục vụ hoạt động chế biến.

Việc tăng sản lượng từ Núi Pháo sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn cung. Đặc biệt, theo Ban lãnh đạo, nguồn nguyên liệu tự khai thác có khả năng mang lại lợi nhuận tốt hơn so với nguyên liệu mua từ bên ngoài.

Do đó, khi tỷ trọng nguyên liệu từ Núi Pháo tăng lên, MSR có thêm cơ hội cải thiện hiệu quả kinh doanh, ngay cả trong điều kiện giá vonfram không tiếp tục tăng mạnh.

Bên cạnh khai thác, doanh nghiệp cũng đang mở rộng năng lực chế biến tại Thái Nguyên để đáp ứng nhu cầu của khách hàng quốc tế. Theo Ban lãnh đạo, lợi thế của MSR là đã sở hữu hệ thống sản xuất và công nghệ chế biến được phát triển trong nhiều năm. Điều này tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng công suất tại các cơ sở hiện hữu, thay vì phải xây dựng một nhà máy hoàn toàn mới.

Khi sản lượng khai thác và chế biến cùng tăng, MSR có thêm cơ sở để mở rộng hoạt động kinh doanh, giảm sự phụ thuộc vào yếu tố giá bán.

Hợp tác dài hạn với Elmet và Sojitz mở rộng cơ hội tăng trưởng

Song song với việc gia tăng sản lượng, MSR đang phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm mở rộng thị trường và nâng cao tính ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Tháng 10/2026, Elmet của Mỹ chính thức trở thành cổ đông MSR sau hơn 12 năm hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Hai bên cũng thiết lập hợp đồng chế biến vonfram kéo dài 8 năm, với khối lượng dự kiến khoảng 1.250 tấn mỗi năm.

Theo đó, những hợp đồng dài hạn như với Elmet giúp MSR có cơ sở dự báo tốt hơn về sản lượng và dòng tiền, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của biến động giá đối với một phần hoạt động kinh doanh.

Tiếp đó, tháng 11/2026, Masan Group và Sojitz Corporation của Nhật Bản ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Bên cạnh kế hoạch Sojitz mua 5% cổ phần MSR, hai bên còn hướng tới hợp tác thương mại dài hạn để phát triển thị trường Nhật Bản cho các sản phẩm vonfram và fluorspar.

Thông qua mạng lưới khách hàng của Sojitz, MSR có cơ hội tiếp cận thêm các doanh nghiệp trong những ngành công nghiệp như bán dẫn, ô tô và hàng không vũ trụ. Việc mở rộng quan hệ với các đối tác Mỹ và Nhật Bản không chỉ tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm mà còn hỗ trợ MSR xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất trong dài hạn.

Giá vonfram vẫn sẽ là yếu tố quan trọng đối với kết quả kinh doanh của MSR. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang có thêm những động lực từ sản lượng khai thác, hiệu quả chế biến và hợp tác thương mại quốc tế.

Đối với nhà đầu tư, bên cạnh việc theo dõi diễn biến giá vonfram, tiến độ mở rộng khai thác tại Núi Pháo và kết quả triển khai các hợp đồng dài hạn sẽ là những yếu tố đáng chú ý khi đánh giá triển vọng MSR.

Sau giai đoạn hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng mạnh, khả năng chuyển những lợi thế về tài nguyên, sản xuất và quan hệ đối tác thành tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận thực tế sẽ là yếu tố quan trọng đối với MSR trong năm 2027 và những năm tiếp theo.