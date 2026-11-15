Điểm danh các địa phương đứng đầu bảng xếp hạng xuất nhập khẩu 10 tháng 2026

Bắc Ninh là điểm sáng thu hút FDI. (Ảnh: Viglacera)

Bên cạnh những con số tăng trưởng ấn tượng, sự chênh lệch lớn giữa các nhóm tỉnh thành cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới cho chiến lược phát triển công nghiệp.

Cục Đầu tư Nước ngoài vừa có báo cáo về kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2026, với nhiều địa phương có kết quả bứt tốc.

Đứng đầu tiên là Thành phố Bắc Ninh có kim ngạch hơn 205 tỷ USD. Với mức thực hiện này, xuất khẩu của Bắc Ninh sau 10 tháng đã tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 2 là TP.HCM với kim ngạch gần 84,5 tỷ USD, Phú Thọ 66,6 tỷ USD, Hải Phòng 43,96 tỷ USD, Thái Nguyên 33,2 tỷ USD, Ninh Bình 31,1 tỷ USD, Đồng Nai 30,69 tỷ USD, Hà Nội 18,7 tỷ USD, Tây Ninh 17 tỷ USD…

Một số địa phương có kim ngạch xuất khẩu 10 tháng dưới 10 tỷ USD, gồm: Hưng Yên 9,1 tỷ USD, Đồng Tháp 8,4 tỷ USD, Quảng Ninh 6,5 tỷ USD, Thanh Hóa 6,5 tỷ USD, Nghệ An 4,7 tỷ USD, Đà Nẵng 4,2 tỷ USD, Quảng Ngãi 3,75 tỷ USD, Gia Lai gần 3,2 tỷ USD, Khánh Hòa 2,3 tỷ USD.

Top các địa phương có kim ngạch xuất khẩu chỉ vài chục đến vài trăm triệu USD tiếp tục thuộc về các tỉnh như Quảng Trị (500 triệu USD), Sơn La (25 triệu USD), Lai Châu (17 triệu USD), Cao Bằng (426 triệu USD), Điện Biên (9,7 triệu USD).

Nếu tính cả kim ngạch nhập khẩu trên 103 tỷ USD, sau 10 tháng năm 2026, Bắc Ninh có quy mô xuất nhập khẩu trên 205 tỷ USD. TP.HCM là 176,4 tỷ USD, Phú Thọ 142,69 tỷ USD, Hải Phòng 84 tỷ USD, Thái Nguyên 56,8 tỷ USD, Ninh Bình 58,7 tỷ USD.

Các địa phương có mức thâm hụt thương mại sau 10 tháng, gồm: TP.HCM nhập siêu 7,51 tỷ USD, Bắc Ninh 1,55 tỷ USD, Phú Thọ 9,43 tỷ USD. Nhưng "quán quân" thuộc về Hà Nội với mức nhập siêu lên tới 35,1 tỷ USD.

Trong khi đó, Đồng Nai xuất siêu 9,03 tỷ USD, Thái Nguyên 9,66 tỷ USD, Hưng Yên 1,28 tỷ USD, Hải Phòng 3,9 tỷ USD…

Xuất khẩu của Bắc Ninh đạt quy mô 3 con số, tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ, song theo ông Nguyễn Thế Thi, Phó giám đốc Sở Công thương Bắc Ninh, xuất khẩu của địa phương chủ yếu tập trung vào nhóm hàng điện tử do khối doanh nghiệp FDI thực hiện, trong khi doanh nghiệp nội địa còn hạn chế trong tham gia các công đoạn có giá trị gia tăng cao, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường quốc tế.

Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ ngay từ khâu sản xuất. Đặc biệt, với ngành điện tử, việc sử dụng linh kiện, nguyên liệu từ nhiều quốc gia khiến quá trình chứng minh xuất xứ phụ thuộc chặt chẽ vào tiêu chí của từng FTA.

Trước đó, tại Diễn đàn “Công nghiệp Bắc Ninh 2026: Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu”, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng trưởng 11,81%, đứng thứ tư cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ hai toàn quốc.

Về thu hút đầu tư, dù chưa có nhiều dự án quy mô lớn, dòng vốn đầu tư vào Bắc Ninh vẫn tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, với tổng vốn ước đạt hơn 4 tỷ USD. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, kết quả này cho thấy sức hút đầu tư của Bắc Ninh trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, hạ tầng đô thị đến thương mại và dịch vụ.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cũng thừa nhận, Bắc Ninh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong cơ sở hạ tầng, việc phát triển tuyến cao tốc kết nối còn chậm, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư.

Để khắc phục những điểm nghẽn còn tồn đọng, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đề xuất cần nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực… để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước như mở rộng hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng sân bay Quốc tế Gia Bình.