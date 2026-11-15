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CSGT đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách 567 trường hợp vi phạm được cơ quan Công an ghi nhận từ ngày 2/11 đến ngày 8/11.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh đã đăng tải thông báo phạt nguội với các trường hợp vi phạm tốc độ quy định.

Theo đó, thông qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phát hiện 567 trường hợp người điều khiển xe chạy quá tốc độ, được ghi nhận từ ngày 2/11 đến ngày 8/11.

Danh sách các phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh

Tại thông báo trên, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Đồng thời, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã quy định, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều khiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

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