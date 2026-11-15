Xuất khẩu Việt Nam hướng tới kỷ lục mới

Xuất khẩu Việt Nam đang bước vào hai tháng cuối năm với nhiều kỳ vọng thiết lập kỷ lục mới. Sau 10 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 1.010 tỷ USD, tăng trên 32% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 500 tỷ USD, tăng 27,5%.

Tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục được dẫn dắt bởi công nghiệp chế biến, chế tạo. Riêng nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 149 tỷ USD. Cả nước có 37 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó 8 mặt hàng vượt 10 tỷ USD, cho thấy quy mô xuất khẩu ngày càng tập trung vào những nhóm sản phẩm có năng lực cung ứng lớn.

Với tốc độ hiện nay, xuất khẩu cả năm 2026 đang đứng trước khả năng tiến sát mốc 600 tỷ USD. Những con số này cho thấy rõ hơn bức tranh tăng trưởng và triển vọng xuất khẩu Việt Nam trong chặng nước rút.

Tuy nhiên, đằng sau những con số xuất khẩu tăng trưởng mạnh là sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực doanh nghiệp. Trong 10 tháng, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt gần 94 tỷ USD, tăng 8,2%, nhưng mới chiếm chưa đến 19% tổng kim ngạch. Trong khi đó, khu vực FDI chiếm hơn 81%, với tốc độ tăng trưởng 33%.

Điều này cho thấy dư địa để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế còn rất lớn. Không chỉ mở rộng năng lực sản xuất, yêu cầu đặt ra là giúp doanh nghiệp trong nước trực tiếp tiếp cận khách hàng, phát triển thương hiệu và gia tăng thị phần xuất khẩu.

Doanh nghiệp nội địa tìm cơ hội xuất khẩu

Ảnh chụp màn hình

Mỗi năm, dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội sản xuất hơn 250.000 chiếc xe đạp cung cấp cho thị trường trong nước. Sau hàng chục năm hoạt động, khi thị trường nội địa khó có thể tăng trưởng cao hơn, doanh nghiệp đang tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng mới bằng việc đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, từ một thương hiệu quen thuộc trong nước đến việc chinh phục khách hàng nước ngoài là một bước chuyển không đơn giản, nhất là khi doanh nghiệp còn thiếu thông tin về thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật và các kênh kết nối với đối tác nhập khẩu.

Ông Đinh Vũ Minh Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội, thông tin: "Nhiều năm trở lại đây, việc hưởng lợi từ các Hiệp định thương mại tự do như EVFTA là cơ hội rất lớn để chúng tôi tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế. Một vài năm trở lại đây, các thương hiệu quốc tế đang có xu hướng chuyển dịch từ chuỗi cung ứng của mình sang thị trường khác - ngoài thị trường truyền thống. Và đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp như chúng tôi - đang tìm cơ hội xuất khẩu."

Ảnh chụp màn hình.

Nhu cầu mở rộng xuất khẩu đang trở nên cấp thiết khi năng lực sản xuất của nhiều doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được cải thiện. Không ít doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền, nâng chất lượng sản phẩm và có khả năng đáp ứng những đơn hàng lớn. Tuy nhiên, năng lực sản xuất không đồng nghĩa với khả năng xuất khẩu. Ông Lưu Đức Phong, Giám đốc Truyền thông, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khóa Huy Hoàng, cho biết: "Điểm khó khăn là các tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường khác nhau nên muốn vào thị trường mới thì phải nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới phù hợp với thị trường đấy."

Ông Phạm Quang Phi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu ICQ Việt Nam, phân tích: "Hầu như các sản phẩm của Việt Nam bây giờ chiếm được ưu thế về chất lượng và giá cả, cạnh tranh được cả với Trung Quốc. Phân tích theo thị trường, hoàn toàn có thể tiến tới các thị trường ở Châu Phi - như chúng tôi đã xuất khẩu giấy kraft sang thị trường Châu Phi. Hoặc Nam Mỹ chẳng hạn, đó là mức thị trường trung."

Với hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, Việt Nam còn nguồn lực đáng kể để phát triển xuất khẩu. Nếu khai thác tốt năng lực sản xuất của khu vực doanh nghiệp trong nước, không chỉ kim ngạch xuất khẩu được mở rộng mà còn tạo thêm việc làm, gia tăng giá trị nội địa và hình thành động lực tăng trưởng bền vững hơn cho nền kinh tế.