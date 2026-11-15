Thêm một nhà máy sản xuất ô tô mới đặt tại Việt Nam

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Theo Cổng thông tin điện tử Thành ủy Bắc Ninh, chiều 12/11, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì buổi tiếp và làm việc với ngài Chung Suk Hyun, Chủ tịch Tập đoàn Soosan (Hàn Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Chung Suk Hyun, Chủ tịch Tập đoàn Soosan trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ thiết thực của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cùng các cơ quan chức năng đối với các dự án của Tập đoàn tại địa phương thời gian qua.

Thông tin về Tập đoàn, ông Chung Suk Hyun cho biết, Soosan là doanh nghiệp quy mô vừa của Hàn Quốc hoạt động chính trong ba lĩnh vực gồm: Điện năng, sản xuất máy móc nặng và thiết bị chuyên dụng, công nghệ thông tin (IT). Tại Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Soosan Việt Nam (Soosan Vina Motor) ghi dấu mốc hoạt động 20 năm trong lĩnh vực xe thương mại và xe công nghệ nặng, đồng thời cam kết tận dụng công nghệ Hàn Quốc và lợi thế sở tại để cung cấp sản phẩm chất lượng cao, mở rộng thị trường sang Đông Nam Á và châu Á.

Được biết, Tập đoàn Soosan hiện đang đầu tư 2 dự án lớn tại thành phố Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đạt 45,9 triệu USD, sử dụng 13 ha đất. Trong đó, dự án thứ nhất tại Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh do Công ty trách nhiệm hữu hạn Ô tô Doosung Việt Nam triển khai chuyên sản xuất sơ mi rơ-moóc và xe chuyên dụng với diện tích gần 5 ha, tổng vốn đầu tư 8 triệu USD. Dự án hoạt động hiệu quả ổn định, mang lại doanh thu 3 quý đầu năm 2026 đạt 691 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 180 lao động.

Dự án thứ hai tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh có quy mô diện tích 8 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 37,9 triệu USD, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 4/2026. Dự án tập trung sản xuất ô tô, xe có động cơ, rơ-moóc, bán rơ-moóc và thiết bị nâng hạ, bốc xếp. Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế chi tiết để khởi công xây dựng nhà máy trong năm 2027 và phấn đấu đưa vào vận hành chính thức tháng 7/2028.

Cũng trong buổi làm việc, Chủ tịch Tập đoàn Soosan thông tin về định hướng phát triển trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa cao trong sản xuất, mở rộng quy mô đầu tư và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, kiến nghị địa phương hỗ trợ duy trì ổn định sản xuất hiện hữu và tháo gỡ thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận Tập đoàn Soosan đã đầu tư tại địa phương từ lâu, có bề dày truyền thống hoạt động và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Bắc Ninh trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, những thành tựu lớn mà Bắc Ninh đạt được vừa qua là kết quả từ sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ lãnh đạo cùng Nhân dân địa phương. Trong đó, thành phố luôn đánh giá cao sự đồng hành và cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp, tiêu biểu là Tập đoàn Soosan.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái cho biết, Bắc Ninh đang đứng trước nhiều nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh sự quyết tâm của chính quyền các cấp, đồng chí bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, gắn bó đầu tư lâu dài của Tập đoàn tại Bắc Ninh.